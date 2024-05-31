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    Acer, 3D video ve fotoğraflar çekebilen SpatialLabs kamerayı tanıttı

    Acer tarafından tanıtılan ve SpatialLabs Eyes Stereo Camera adlandırılan kamera, 3D video ve fotoğraflar çekebiliyor. Kameranın 3D yayınlar ve video görüşmeleri için kullanılabileceği belirtiliyor.
    Acer, 3D video ve fotoğraf çekebilen SpatialLabs kamerayı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Acer, kısa bir süre önce SpatialLabs 3D cihaz serisine “SpatialLabs Eyes Stereo Camera” olarak adlandırılan kamerayı dahil etti. Kompakt 3D kameranın fotoğrafçılar tarafından çarpıcı ve stereoskopik görüntüler yakalamak için kullanılabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar bu kamera ile sadece 3D içerikler yakalamakla kalmayacak, aynı zamanda 3D canlı yayın veya video görüşmeleri de gerçekleştirebilecek.

    Acer SpatialLabs Eyes Stereo ile 3D’nin dönüşü

    Acer, 3D video ve fotoğraf çekebilen SpatialLabs kamerayı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Göz başına 8 megapiksel çözünürlük, dahili selfie aynası ve hava koşullarına dayanıklı dış yüzeyi ile cep boyutundaki Acer SpatialLabs Eyes Stereo, nesneleri daha fazla 3D derinlik ve ayrıntıyla fotoğraflamak için özenle kalibre edilmiş lens hizalaması ve gelişmiş bir optik sisteme sahip. Ancak geleneksel kullanıcılar için otomatik ve dokunmatik odaklama özelliklerinin yanında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) de bulunuyor. Profesyoneller için ise ISO, beyaz dengesi ve deklanşör hızı gibi ayarlara erişim sağlayan manuel mod da bulunuyor.

    Gerçek zamanlı 3D yayın akışı yeni Acer SpatialLabs Player 3.0 ile YouTube ve diğer yayın platformlarında mümkün olacak. Eğer toplantılara 3D olarak katılmak istiyorsanız Teams (1080p), Zoom (720p) ve Google Meet (1080p) gibi uygulamalarda da destek sunuluyor. Bu arada kullanıcılar ister Acer SpatialLabs dizüstü bilgisayarlarda veya ekranlarda, ister VR/AR başlıklarında ve hatta 3D projektörlerde içerikleri deneyimleyebilecek.

    Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera yılın üçüncü çeyreğinde ABD ve Avrupa'da sırasıyla 549 dolar veya 549 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/acer-launches-a-compact-spatiallabs-camera-for-3d-photos-and-videos-060035723.html https://news.acer.com/acer-spatiallabs-eyes-stereo-camera-captures-moments-and-experiences-in-stereoscopic-3d
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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