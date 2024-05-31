Acer, 3D video ve fotoğraflar çekebilen SpatialLabs kamerayı tanıttı

Acer SpatialLabs Eyes Stereo ile 3D’nin dönüşü
Gerçek zamanlı 3D yayın akışı yeni Acer SpatialLabs Player 3.0 ile YouTube ve diğer yayın platformlarında mümkün olacak. Eğer toplantılara 3D olarak katılmak istiyorsanız Teams (1080p), Zoom (720p) ve Google Meet (1080p) gibi uygulamalarda da destek sunuluyor. Bu arada kullanıcılar ister Acer SpatialLabs dizüstü bilgisayarlarda veya ekranlarda, ister VR/AR başlıklarında ve hatta 3D projektörlerde içerikleri deneyimleyebilecek.
Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera yılın üçüncü çeyreğinde ABD ve Avrupa'da sırasıyla 549 dolar veya 549 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.Kaynakça https://www.engadget.com/acer-launches-a-compact-spatiallabs-camera-for-3d-photos-and-videos-060035723.html https://news.acer.com/acer-spatiallabs-eyes-stereo-camera-captures-moments-and-experiences-in-stereoscopic-3d Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.