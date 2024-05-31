Acer, 3D video ve fotoğraflar çekebilen SpatialLabs kamerayı tanıttı

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Tam Boyutta Gör Acer, kısa bir süre önce SpatialLabs 3D cihaz serisine “SpatialLabs Eyes Stereo Camera” olarak adlandırılan kamerayı dahil etti. Kompakt 3D kameranın fotoğrafçılar tarafından çarpıcı ve stereoskopik görüntüler yakalamak için kullanılabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar bu kamera ile sadece 3D içerikler yakalamakla kalmayacak, aynı zamanda 3D canlı yayın veya video görüşmeleri de gerçekleştirebilecek.

Acer SpatialLabs Eyes Stereo ile 3D’nin dönüşü

Tam Boyutta Gör Göz başına 8 megapiksel çözünürlük, dahili selfie aynası ve hava koşullarına dayanıklı dış yüzeyi ile cep boyutundaki Acer SpatialLabs Eyes Stereo, nesneleri daha fazla 3D derinlik ve ayrıntıyla fotoğraflamak için özenle kalibre edilmiş lens hizalaması ve gelişmiş bir optik sisteme sahip. Ancak geleneksel kullanıcılar için otomatik ve dokunmatik odaklama özelliklerinin yanında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) de bulunuyor. Profesyoneller için ise ISO, beyaz dengesi ve deklanşör hızı gibi ayarlara erişim sağlayan manuel mod da bulunuyor.

Gerçek zamanlı 3D yayın akışı yeni Acer SpatialLabs Player 3.0 ile YouTube ve diğer yayın platformlarında mümkün olacak. Eğer toplantılara 3D olarak katılmak istiyorsanız Teams (1080p), Zoom (720p) ve Google Meet (1080p) gibi uygulamalarda da destek sunuluyor. Bu arada kullanıcılar ister Acer SpatialLabs dizüstü bilgisayarlarda veya ekranlarda, ister VR/AR başlıklarında ve hatta 3D projektörlerde içerikleri deneyimleyebilecek.

Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera yılın üçüncü çeyreğinde ABD ve Avrupa'da sırasıyla 549 dolar veya 549 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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