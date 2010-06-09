Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Acer yeni netbook modeli Aspire One 533'ü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
1
1
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer yeni netbook modeli Aspire One 533'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Acer yeni netbook modeli Aspire One 533'ü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük netbook üreticisi Acer, ürün gamının yeni üyesi Aspire One 533'ü, yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Intel'in DDR3 bellek desteği sunan Atom N455 (1.66GHz) ve Atom N475 (1.83GHz) işlemcilerinin* kullanıldığı yeni netbook, 25mm kalınlığı ve 1Kg civarındaki ağırlığı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 10.1-inç büyüklüğünde CyrstalBrite LED backlit ekranın kullanıldığı Aspire One 533, 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli depolama sürücüsü ile geliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150'nin kullanıldığı netbook, çoklu dokunmatik toucpad ile geliyor.

Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi ve tercihe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0 gibi detaylara yer verilen Aspire One 533, üzerinde gelen standart pili ile 10 saate kadar çalışma süresi sunuyor, Acer, yeni netbook modeli Aspire One 533'ü 1 Temmuz'da satışa sunacağını açıkladı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DiciQ 9 yıl
bellegin ddr3 olması çok güzel ancak 1 gb bellek yetersiz kalabiliyor pil ömrü zaten cok iyi fiyatıda iyi olursa kaçmaz diyebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Apple iPad video inceleme 9 yıl iPhone 4'ü Apple'dan dinleyin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim