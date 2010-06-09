Acer yeni netbook modeli Aspire One 533'ü duyurdu

Dünyanın en büyük netbook üreticisi Acer, ürün gamının yeni üyesi Aspire One 533'ü, yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Intel'in DDR3 bellek desteği sunan Atom N455 (1.66GHz) ve Atom N475 (1.83GHz) işlemcilerinin* kullanıldığı yeni netbook, 25mm kalınlığı ve 1Kg civarındaki ağırlığı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 10.1-inç büyüklüğünde CyrstalBrite LED backlit ekranın kullanıldığı Aspire One 533, 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli depolama sürücüsü ile geliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150'nin kullanıldığı netbook, çoklu dokunmatik toucpad ile geliyor.

Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi ve tercihe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0 gibi detaylara yer verilen Aspire One 533, üzerinde gelen standart pili ile 10 saate kadar çalışma süresi sunuyor, Acer, yeni netbook modeli Aspire One 533'ü 1 Temmuz'da satışa sunacağını açıkladı.