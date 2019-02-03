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Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi

Bir akıllı telefonda piyasadaki pek çok taşınabilir şarj cihazından daha fazla kapasite olabilir mi? Energizer bu sorunun cevabını 18000mAh kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonu ile verecek.
3 ay
9,1b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Huawei, LG, Apple gibi akıllı telefon devlerinde batarya kapasitelerinin hep belirli bir sınırda kaldığını görüyoruz ancak Çinli üreticilerde kapasite sınırı adeta kalktı. Energizer firması MWC 2019 fuarına 18000mAh kapasiteli bataryaya sahip bir akıllı telefon getiriyor.

Rekor batarya

MWC 2019 fuarında tam 26 model ile sayı rekoru kırmaya hazırlanan Energizer ayrıca batarya rekoru da kıracak. Firmanın 18000mAh kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonu ile gövde gösterisi yapması bekleniyor.

Energizer ABD kaynaklı bir firma ancak akıllı telefon kategorisinde markasını bir Çinli üreticiye lisanslamış durumda. Bu bakımdan Energizer telefonları dolaylı olarak Çin markası olarak gösterilebilir.

Ayrıca Bkz. "iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı"

Henüz telefon ile ilgili detaylı bilgiler yok ancak giriş seviyesine hitap etmesi bekleniyor ancak üretim biraz kısıtlı olabilir. Batarya tarafında ise iki veya 3 modüllü bir sisteme yer verilebilir. Firma geçen yıl 16000mAh bataryalı Energizer Power Max P16K Pro modelini tanıtmış ancak sınırlı sayıda piyasaya sürmüştü.

Büyük bataryaya sahip pek çok Çin markası akıllı telefon var ancak haliyle kasa oldukça kalın bir seviyeye geliyor. Sürekli elinde taşınabilir şarj ünitesi ile dolaşmak zorunda kalan tüketiciler için bu tarz telefonlar belki tercih edilebilir.

Energizer fuarda mekanizmalı ön kameraya sahip iki akıllı telefon tanıtacak. Ayrıca katlanabilir bir akıllı telefon prototipi de bizi bekliyor. Bu cihaz henüz gündem olmadı ancak Energizer bu konuda oldukça iddialı.

 

https://www.phonearena.com/news/Energizr-to-unveil-phone-with-massive-battery_id113363 Yorum Yaz
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TurboBoosted 3 ay en beğenilen
Bİ patlarsa ev havaya uçar
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Ysgramor 3 ay
"Dağ başında kampa gidenlere hitap ediyor."
Birilerine hitap ediyorsa kendi pazarını yaratacaktır, siz müsterih olun.
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NimbleSoul 3 ay TearsForFears
Bu gibi ürünlerde asıl amaç ürünü değil teknolojiyi satmak. Sadece pil ile diğer markalara rakip olamayacaklarını onlar da biliyor ama teknolojilerini satmak için de bazen elde somut bir ürün olması kağıt üstündeki veriden daha faydalı olur.
Bu gibi ürünlerde asıl amaç ürünü değil teknolojiyi satmak. Sadece pil ile diğer markalara rakip olamayacaklarını onlar da biliyor ama teknolojilerini satmak iç...
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taharetmusluğu_ 3 ay
Tamamda abiler ablalar siz bunu yaptınız 2-3 hafta gitti diyelim ama biz bunu kaç saatte dolduracağız
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evil2302 3 ay
-----Captain Price! Granede!
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haruncic3k 3 ay
Iphone a göre çıkarsalarda değiştirsek bataryayı
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Rindaman 3 ay
Şimdi onu şarj etmek için 50 amper powerbank gerekir.
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Mesutzgvn 3 ay
18 mi 16 mı? Neyse
O telefon bir nokia 3310 vakası olacak. Birinin kafasına falan fırlatmayın ya da evlere atmayın, yıkabilir. Çok ağır olacak o telefon ya da çakma bir 18 binlik batarya. Muhtemelen içinde 3200 lük pil olur.
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1cskndlgr 3 ay
16 yazmışlar ama 2 daha koyun satışlar yapılana kadar yalancı çıkarmayın bizi😄biz anlamayız o 2 farkını
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volga tuygun 3 ay
Üç sene önce çıkan Lenovo Vibe P1 o dönem için bayağı yüksek bir batarya kullanıyordu ki hala yüksek (5000 mAh ) ve Note 9'dan biraz daha kalındı ( 9-9 -- 8-8 ) Ağırlıkta ise Note 9 öndeydi ( 201 -- 189 ) Aradan bu kadar zaman geçmiş Energizer herhalde 2 cm kalınlığında ve 350 gramlık bir telefonla gelmez...
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Ves_selam 3 ay
Eğer biraz da sağlamsa takoz olarak da kullanılabilir
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_bluescream_ 3 ay
şöyle konuları SS siz açmayın ya
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Askaparta 3 ay
Birimler yükselse de telefonların uygulama yükü ve yeni özellikleri de artıyor. Bataryalar hala istenen seviyede değil.
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