Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi

Samsung, Huawei, LG, Apple gibi akıllı telefon devlerinde batarya kapasitelerinin hep belirli bir sınırda kaldığını görüyoruz ancak Çinli üreticilerde kapasite sınırı adeta kalktı. Energizer firması MWC 2019 fuarına 18000mAh kapasiteli bataryaya sahip bir akıllı telefon getiriyor.

Rekor batarya

MWC 2019 fuarında tam 26 model ile sayı rekoru kırmaya hazırlanan Energizer ayrıca batarya rekoru da kıracak. Firmanın 18000mAh kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonu ile gövde gösterisi yapması bekleniyor.

Energizer ABD kaynaklı bir firma ancak akıllı telefon kategorisinde markasını bir Çinli üreticiye lisanslamış durumda. Bu bakımdan Energizer telefonları dolaylı olarak Çin markası olarak gösterilebilir.

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Henüz telefon ile ilgili detaylı bilgiler yok ancak giriş seviyesine hitap etmesi bekleniyor ancak üretim biraz kısıtlı olabilir. Batarya tarafında ise iki veya 3 modüllü bir sisteme yer verilebilir. Firma geçen yıl 16000mAh bataryalı Energizer Power Max P16K Pro modelini tanıtmış ancak sınırlı sayıda piyasaya sürmüştü.

Büyük bataryaya sahip pek çok Çin markası akıllı telefon var ancak haliyle kasa oldukça kalın bir seviyeye geliyor. Sürekli elinde taşınabilir şarj ünitesi ile dolaşmak zorunda kalan tüketiciler için bu tarz telefonlar belki tercih edilebilir.

Energizer fuarda mekanizmalı ön kameraya sahip iki akıllı telefon tanıtacak. Ayrıca katlanabilir bir akıllı telefon prototipi de bizi bekliyor. Bu cihaz henüz gündem olmadı ancak Energizer bu konuda oldukça iddialı.