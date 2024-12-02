Honor 300 ve 300 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

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Tam Boyutta Gör Honor, 300 serisi telefonlarını tanıttı. Orta-üst seviyeye hitap eden Honor 300 ve 300 Pro, şık tasarımı ve gelişmiş selfie kameralarıyla ön plana çıkıyor.

Honor 300, 6,7 inç büyüklüğünde düz ekranla gelirken, Honor 300 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar 4000 nit pik parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Honor 300'de 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açı kameradan oluşan ikili kamera kurulumu yer alırken, 300 Pro'da ek olarak 50 MP Sony IMX856 sensörüne sahip 3x zum yapabilen telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise her iki telefon da 50 MP f/2.1 selfie kamerasıyla gelişmiş portre fotoğrafları vadediyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci tarafında, Honor 300 Snapdragon 7 Gen 3 ile gelirken, 300 Pro geçtiğimiz senenin amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alıyor. RAM tarafında 8 GB'tan 16 GB'a kadar uzanan seçenekler sunulurken, depolama seçenekleri 256 GB ve 512 GB olarak belirlenmiş.

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Her iki telefon da silikon karbon teknolojili 5300 mAh batarya ve 100 W hızlı şarj desteği sunuyor. Honor 300 Pro ek olarak, 80 W kablosuz şarj desteğine sahip durumda. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile kutudan çıkan telefonlar Çin pazarında satışa sunuldu.

Honor 300 fiyatı

8 GB / 256 GB: 320 dolar

12 GB / 256 GB: 350 dolar

12 GB / 512 GB: 384 dolar

16 GB / 512 GB: 412 dolar

Honor 300 Pro fiyatı

12 GB / 256 GB: 470 dolar

12 GB / 512 GB: 510 dolar

16 GB / 512 GB: 550 dolar

Honor 300 özellikleri

Boyutlar: 161 x 74.2 x 7 mm, 175 gr

161 x 74.2 x 7 mm, 175 gr Ekran : 6.7 inç, 1200 x 2664 piksel, AMOLED, 120Hz, 4000 nits (pik)

: 6.7 inç, 1200 x 2664 piksel, AMOLED, 120Hz, 4000 nits (pik) İşlemci : Snapdragon 7 Gen 3

: Snapdragon 7 Gen 3 RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka kamera : 50 MP, f/2.0, OIS (ana), 12 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)

: 50 MP, f/2.0, OIS (ana), 12 MP, f/2.2 (ultra geniş açı) Ön kamera: 50 MP, f/2.1

50 MP, f/2.1 Batarya : 5300mAh, 100W hızlı şarj

: 5300mAh, 100W hızlı şarj İşletim sistemi : Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 Bağlantı: Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3 Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP65 sertifikası

Honor 300 Pro özellikleri

Boyutlar: 163.8 x 75.3 x 8.2 mm, 199 gr

163.8 x 75.3 x 8.2 mm, 199 gr Ekran : 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, AMOLED, 120Hz, HDR, 4000 nits (pik)

: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, AMOLED, 120Hz, HDR, 4000 nits (pik) İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka kamera : 50 MP, f/2.0, OIS (ana); 50 MP, f/2.4, OIS, 3x zum (telefoto); 12 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)

: 50 MP, f/2.0, OIS (ana); 50 MP, f/2.4, OIS, 3x zum (telefoto); 12 MP, f/2.2 (ultra geniş açı) Ön kamera: 50 MP, f/2.1; 2 MP f/2.4 (derinlik sensörü)

50 MP, f/2.1; 2 MP f/2.4 (derinlik sensörü) Batarya : 5300mAh, 100W hızlı şarj, 80 W kablosuz şarj

: 5300mAh, 100W hızlı şarj, 80 W kablosuz şarj İşletim sistemi : Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 Bağlantı: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3 Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP65 sertifikası

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