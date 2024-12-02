Honor 300 ve 300 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Honor 300, 6,7 inç büyüklüğünde düz ekranla gelirken, Honor 300 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar 4000 nit pik parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor.
Her iki telefon da silikon karbon teknolojili 5300 mAh batarya ve 100 W hızlı şarj desteği sunuyor. Honor 300 Pro ek olarak, 80 W kablosuz şarj desteğine sahip durumda. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile kutudan çıkan telefonlar Çin pazarında satışa sunuldu.
Honor 300 fiyatı
- 8 GB / 256 GB: 320 dolar
- 12 GB / 256 GB: 350 dolar
- 12 GB / 512 GB: 384 dolar
- 16 GB / 512 GB: 412 dolar
Honor 300 Pro fiyatı
- 12 GB / 256 GB: 470 dolar
- 12 GB / 512 GB: 510 dolar
- 16 GB / 512 GB: 550 dolar
Honor 300 özellikleri
- Boyutlar: 161 x 74.2 x 7 mm, 175 gr
- Ekran: 6.7 inç, 1200 x 2664 piksel, AMOLED, 120Hz, 4000 nits (pik)
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka kamera: 50 MP, f/2.0, OIS (ana), 12 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.1
- Batarya: 5300mAh, 100W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0
- Bağlantı: Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP65 sertifikası
Honor 300 Pro özellikleri
- Boyutlar: 163.8 x 75.3 x 8.2 mm, 199 gr
- Ekran: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, AMOLED, 120Hz, HDR, 4000 nits (pik)
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka kamera: 50 MP, f/2.0, OIS (ana); 50 MP, f/2.4, OIS, 3x zum (telefoto); 12 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.1; 2 MP f/2.4 (derinlik sensörü)
- Batarya: 5300mAh, 100W hızlı şarj, 80 W kablosuz şarj
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0
- Bağlantı: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP65 sertifikası
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