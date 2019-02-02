iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı

20 Şubat tarihinde merakla beklenen Galaxy S10 serisini tanıtacak olan Samsung’un bu yıl ekstra bir silahı daha var. Seride benzer tasarımı biraz daha düşük maliyetle sunacak olan Galaxy S10 Lite veya S10e modeli de yer alacak.

Galaxy S10e özellikleri ve fiyatı

Apple’ın iPhone XR ile rekabet edeceği tahmin edilen Galaxy S10e modelinde düz bir AMOLED ekran bizi karşılıyor. Sağ üst kısımdaki delikli çentik yuvasında tek ön kamera bulunuyor. Böylece agresif bir ekran-kasa oranı elde ediliyor.

Arka kısımda çift kamera barındıran modelin parmak izi okuyucusu ise yan kısma entegre olacak. Üst kısımda SIM kart ve SD kart tepsisi, sol kısımda Bixby tuşu, alt kısımda 3.5mm kulaklık girişi, USB Tip-C portu ve hoparlör yer alıyor.

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5.8 inçlik Full HD+ AMOLED ekran ile gelecek modele Exynos 9820 veya Snapdragon 855 yonga seti güç verecek. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenecek olan modelde 3100mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğündeki ana kamera değişken diyafram aralığına sahip. 16MP çözünürlüğündeki yardımcı kamera ise geniş açı sunuyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip.

Galaxy S10e için ABD’de 699$, Avrupa’da ise 749 Avro fiyat etiketi konuşuluyor. Bu rakamlar iPhone XR modelinin 64GB için 859 Avro/984$ ve 128GB için 919 Avro/1052$ fiyat seviyesinden oldukça aşağı. Yeni model 20 Şubat tarihinde tanıtılacak ve 8 Mart tarihinde de piyasaya çıkacak.