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iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı

Galaxy S10e modeli daha uygun bir fiyata amiral gemisi özellikleri sunacak. Amiral gemilerinin 1000$ seviyesine çıktığı günümüzde daha altı artık uygun sayılıyor.
3 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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20 Şubat tarihinde merakla beklenen Galaxy S10 serisini tanıtacak olan Samsung’un bu yıl ekstra bir silahı daha var. Seride benzer tasarımı biraz daha düşük maliyetle sunacak olan Galaxy S10 Lite veya S10e modeli de yer alacak.

Galaxy S10e özellikleri ve fiyatı

Apple’ın iPhone XR ile rekabet edeceği tahmin edilen Galaxy S10e modelinde düz bir AMOLED ekran bizi karşılıyor. Sağ üst kısımdaki delikli çentik yuvasında tek ön kamera bulunuyor. Böylece agresif bir ekran-kasa oranı elde ediliyor.

Arka kısımda çift kamera barındıran modelin parmak izi okuyucusu ise yan kısma entegre olacak. Üst kısımda SIM kart ve SD kart tepsisi, sol kısımda Bixby tuşu, alt kısımda 3.5mm kulaklık girişi, USB Tip-C portu ve hoparlör yer alıyor.

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5.8 inçlik Full HD+ AMOLED ekran ile gelecek modele Exynos 9820 veya Snapdragon 855 yonga seti güç verecek. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenecek olan modelde 3100mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğündeki ana kamera değişken diyafram aralığına sahip. 16MP çözünürlüğündeki yardımcı kamera ise geniş açı sunuyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip.

Galaxy S10e için ABD’de 699$, Avrupa’da ise 749 Avro fiyat etiketi konuşuluyor. Bu rakamlar iPhone XR modelinin 64GB için 859 Avro/984$ ve 128GB için 919 Avro/1052$ fiyat seviyesinden oldukça aşağı. Yeni model 20 Şubat tarihinde tanıtılacak ve 8 Mart tarihinde de piyasaya çıkacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S10-E-Lite-renders_id113358 Yorum Yaz
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Xloud 3 ay en beğenilen
XR'a rakip olacaksa 7 inç 480p tft ekran koysun
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MaSSive 3 ay dere.beyi
Sende amma yaptın,elinde ki JB li iphone 6 ya bakıp ,sonrada her firma 3-5 sene Apple gibi destek vermeli diyerek kendi kendinle çelişmişsin.
Herkes senin gibi,akıllı olmadığın dan ,Apple ın güncellemerine güvenerek,
Ben de ki 64gb iphone 6 plus a verdiği güncelleme ile ,telefonun donanımının içine eden Apple ın satış rakamlarından,son durumundan,düşüşün den bir habersin ya da,elinde ki JB li İphone 6 gözünü kör etmiş.
Çok değil 1 sene sonra bu fiyatlarla görürüm seni,telefon değiştirmen gerekince de ,JB yapacak sürüm de bir iphone 7 ararsın.
Tabi ya ne de olsa, 4-5 senelik geriden İphone teknoloji olarak sana yettiği için,Apple sana destek verdiği için JB li iphone kullanıyorsun dimi.
Çevrem de hâlâ Note 3,Note 4 kullanan var.Sen deki Android kadar özgürüm dediğin,JB nin daha özgürü Custom Rom vb lerinin alternatif romla Samsung un sunduğu Android arayüzün den daha stabil kullanan var.
Kalkmış JB yaptığı İphone 6 ile Apple ı savunuyor bana.
Sende amma yaptın,elinde ki JB li iphone 6 ya bakıp ,sonrada her firma 3-5 sene Apple gibi destek vermeli diyerek kendi kendinle çelişmişsin.Herkes senin ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Fenomenon 3 ay
neden iphone'a rakip oluyor? diğer telefonlara rakip olmuyor mu??
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intel7mix 3 ay
Bataryayı bilmemde FH+ ile gelmesi güzel olmuş.
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Askaparta 3 ay
Fiyatları da rakip olsa, biz de alsak ucuza.
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TearsForFears 3 ay
Apple'a fiyatla rakip olmaya çalışıyor herhalde. Fiyatlar 500-600-700 dolar/euro olsun bak bakalım nasıl satıyorsun Samsung :)
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metebyr 3 ay
oh en ucuz s modeli 750 euro, önceden en tepe model 600 eurodan çıkıyordu sabit. şimdi yenisinin en boş olanı 750.
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MrKattchup 3 ay
Bence bataryası hariç başarılı bir telefon olmuş, Türkiye'ye özel bir fiyatla gelse çılgın gibi satar.
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EagleTibet 3 ay
iPhone rakibi olamaz apayrı telefonlar onlar. Standart ara mesaj at instagramda tesbih çek vs işlemleri dışında bi alakaları yok hala neden bu kadar karşılaştırılıyor bu telefonlar anlamıyorum. Kaldı ki bu telefona seneye verilen destek inanılmaz azalacak bir sonraki sene daha da azalacak ve 3. yılında tahminen tamamen unutulacak ama bugün hala 6 ve 6s'e destek veriyor apple. Rakip olmaları için özgün olup her segmente daha ucuz ve daha az telefon çıkartıp daha fazla destek vermeleri gerekir diye düşünüyorum
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crostyby 3 ay EagleTibet
6se destek vemelerinin sebebi apple firmasının topu topu zaten kaç telefonu var fakat samsungun bir sürü serisi var apple yılda 3 farklı telefon çıkarıyorsa samsung en az 20 birde o yönden bak
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Tlg3 3 ay
Sızdıra sızdıra telefon bırakmadınız
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MaSSive 3 ay
Apple ın fiyat politikaları ve dolayısı ile modellerini tercih edip etmemek de ki müşterileri nazarında sergilediği tutum olarak en büyük ve tek rakibi yine kendisi.
Kısacası Apple,Samsung birçoğu için teknik olarak alternatif bile değil artık.
XR mı alsam S10e mi alsam demem bile.
Ki Samsung da Apple da piyasa da satış oranları bazında, çizdikleri grafik olarak ,müşteriye sergiledikleri tutum olarak hiçbir firma bu ikisine rakip dahi olamaz.
Huawei de bunlara bakıp şımardı,kendini Çin nin Apple ı sanıyor.
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Whippoorwill 3 ay
Apple'ı takip eden Samsung maalesef. Piyasa Apple'ın çıkamıyor bir türlü. Neyse ki Oppo gibi firmalar var.
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