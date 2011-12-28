Android 4.1, Google Nexus tablet ile lanse edilebilir

Ice Cream Sandwich kod adını taşıyan Android 4.0 ile birlikte akıllı telefon ve tabletlere yönelik ayrı işletim sistemi çalışmalarını tek bir çatı altında buluşturan Google, yeni sürümü şu ana kadar sadece kendi markasını taşıyan akıllı telefonu Galaxy Nexus ile ön plana çıkarmış olsa bile, cihaz üreticilerinin yakın gelecekte Ice Cream Sandwich kullanan yeni modellerini tanıtmaları bekleniyor ki en yakın tarih olarak Amerika'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2012'de, en azından bazı üreticilerin Android 4.0'lı yeni cihazların tanıtması beklenebilir.

Yeni nesil Android tabletlerle ilgili en ilginç gelişme, Google'ın kendi marıasını taşıyan tablet sunacağı yönünde. Henüz konuyla ilgili olarak Google cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak Digitimes'ın haberine göre yeni tablette Android 4.1 işletim sistemine yer verilebilir ki bu açıdan Android 4.0'lı tablet çıkaracak üreticilerin sıkıntı yaşaması da beklenebilir. Kaldı ki Google Nexus serisi telefonların yazılım güncellemelerindeki avantajı dikkate alındığında tablet tarafında da benzer bir gelişmenin yaşanması olası görünüyor.

Android 4.1 için henüz ne gibi yeniliklerin sunulacağı bilinmese de, gelen haberlere göre yeni sürüm çok sayıda güncelleme ve önemli oranda yeni özellik içerebilir. Galaxy Nexus ile lanse edilen Android 4.0 için kaynak kodlarını belli bir süreden önce yayınlamayan Google, Android 4.1 için de eğer kendi markasını taşıyan bir tablet sunarsa, kaynak kodlarını bir süre için kendi elinde tutabilir. Diğer taraftan şirketin, tabletin üretimi için kimle çalışacağı da merak konusu. Telefon tarafında bir kere HTC, son iki modelde ise Samsung ile işbirliğine giden Google, tablet konusunda ise zaten Android 3.0 için referans tableti hazırlayan ve geçtiğimiz aylarda Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nu değerlendirme yolunu da deneyebilir.

Android 4.1'le ilgili olarak Google'ın yaptığı resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak geçtiğimiz günlerde Eric Schmidt'in açıklamasından yola çıkılarak önümüzdeki 6 ay içerisinde Google'ın kendi tabletini ve/veya Android 4.1 işletim sistemini pazarda görmemiz olası.