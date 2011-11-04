Android işletim sistemli akıllı kol saati; I'am Watch detaylandı

İlk detayları açıklandığında büyük yankı uyandıran I'm Watch akıllı kol saatinin kullanıcılarla buluşacak nihai versiyonu detaylandı. Santa Clara'daki ARM TechCon 2011 etkinliğinde sergilenen yeni nesil akıllı telefon, Android işletim sisteminden güç alıyor ve işletim sisteminin bu boyutta bir cihazın ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş 1.6 sürümünü kullanıyor.

1.54-inç boyutunda ve 240 x 240 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan akıllı saat, Freescale tarafından geliştirilen IMX233 uygulama işlemcisinden güç alıyor ve 64MB RAM ile geliyor. Depolama için 4GB flash sürücüsüne sahip olan saat, akıllı telefonlarla iletişim için Bluetooth 2.1 EDR+ teknolojisini kullanıyor. 450mAh kapasiteli Li-Po pilden güç alan akıllı saat, Sony Ericsson'un LiveView modelinde olduğu gibi herhangi bir hücresel ağ desteği sunmuyor yani üzerinde herhangi bir SIM kart slotu bulunmuyor.

Hoparlör kullanımında 3 saat, bekleme durumunda ise iki güne kadar pil ömrü sunan I'm Watch'da mikrofon, hoparlör ve kulaklık girişi de bulunuyor. Geleneksel saatlerden farklı olarak telefonunuza gelen çağrıları, kısa mesajları ve elektronik postaları gösterebilen I'm Watch aynı zamanda hava durumu bilgisi de verebiliyor. Android platformu için geliştirilen Facebook gibi çeşitli uygulamaları da çalıştıran akıllı saate ilişkin daha fazla bilginin Ocak ayında düzenlenecek CES 2012 Fuarı'nda açıklanması beklenirken, aynı ay içerisinde 299 Avro üzerinden başlayan fiyatlarla sunulası bekleniyor.