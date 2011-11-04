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Android işletim sistemli akıllı kol saati; I'am Watch detaylandı

8 yıl
105,5b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk detayları açıklandığında büyük yankı uyandıran I'm Watch akıllı kol saatinin kullanıcılarla buluşacak nihai versiyonu detaylandı. Santa Clara'daki ARM TechCon 2011 etkinliğinde sergilenen yeni nesil akıllı telefon, Android işletim sisteminden güç alıyor ve işletim sisteminin bu boyutta bir cihazın ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş 1.6 sürümünü kullanıyor. 
1.54-inç boyutunda ve 240 x 240 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan akıllı saat, Freescale tarafından geliştirilen IMX233 uygulama işlemcisinden güç alıyor ve 64MB RAM ile geliyor. Depolama için 4GB flash sürücüsüne sahip olan saat, akıllı telefonlarla iletişim için Bluetooth 2.1 EDR+ teknolojisini kullanıyor. 450mAh kapasiteli Li-Po pilden güç alan akıllı saat, Sony Ericsson'un LiveView modelinde olduğu gibi herhangi bir hücresel ağ desteği sunmuyor yani üzerinde herhangi bir SIM kart slotu bulunmuyor.
Hoparlör kullanımında 3 saat, bekleme durumunda ise iki güne kadar pil ömrü sunan I'm Watch'da mikrofon, hoparlör ve kulaklık girişi de bulunuyor. Geleneksel saatlerden farklı olarak telefonunuza gelen çağrıları, kısa mesajları ve elektronik postaları gösterebilen I'm Watch aynı zamanda hava durumu bilgisi de verebiliyor. Android platformu için geliştirilen Facebook gibi çeşitli uygulamaları da çalıştıran akıllı saate ilişkin daha fazla bilginin Ocak ayında düzenlenecek CES 2012 Fuarı'nda açıklanması beklenirken, aynı ay içerisinde 299 Avro üzerinden başlayan fiyatlarla sunulası bekleniyor. 
 

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Mobile Prof. 8 yıl en beğenilen
Pil suresi rezalet duzeltmeleri gerek acilen.
1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 8 yıl
Bu ürün ve ipod nano dan önce sony ericsson livewiev vardı ,)
Hemen ifunboylar saydırmış ama =P
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1 Avatar
Zamazingogo 7 yıl
Bu şey albeni albeni mi dedi
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DH Misafiri 7 yıl
inceleme yapacaklarına reklam yapıyorlar bu site gözümden düşmeye başladı....
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DH Misafiri 7 yıl
ya tamam iyi güzel yapıyorsunuz saat kıvamında mp3 çalar da ee şarj ömrü nerede? ben hergün ''laptopumun bataryası tam mı,telefonumun şarj ettim mi'' diye düşünürken üstüne ''aa bugün saatimi şarj ettim mi'' diye kafamda soru işareti oluşması yanlış bir durum tabi.
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Akeneton34 7 yıl
Mesajim bulunsun
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Efe 7 yıl
Üreticilerden Android işletim sistemli tuvalet kağıdı da bekliyoruz.
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teksalih 8 yıl
pil süresini haberde göremedim ancak düşük işlemci ve düşük ekran kalitesi ile 2 -3 gün gidecek kadardır eğer bluetooth ile eşitlediğimde takvimi görüntüleyecek ise aldım gitti
zira sürekli telefonu çıkarıp bakmak absürd kaçabiliyor,
benim hoşuma gitti açıkçası
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Forumkolik 8 yıl
Sanıyorum ki,bu telefonu alan ve kullananların,mutlaka HTC Sensation yada Samsung Galaxy S2 tarzında ve fiyatında bir telefonu ve ayrıca elinin altında laptopu ve evinde de masaüstü bilgisayarı vardır.Çünkü bu telefon ancak e-mail gelip gelmediğini,facebookta ekleyen kekleyen varmı mesajı gelip gelmediğini haber almak ve buna binaen hemen PDA telefonundan yada laptopundan bu iletilere bakmayı sağlar.Bu telefondan ancak uyarılabilirsin ama işini göremezsin,yine de ekmeğin fiyatını çayın kilosunu simidin kaç lira olduğunu takip etmeyenler için bu alete para vermek zor olmaz,alırlar kenarda dursun derler.Üçü beşi hesap eden tercihini ya PDA telefon yada Laptoptan yana kulanır.
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ErshaNKuNeRy 8 yıl
pil süresi ve fiyat olarak satılmayı engelliyen iki faktör.
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Tek suçu kopya çekmek 8 yıl
-kanka saat kac
-dur bakıyım...sarjı bitmis
-
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ademarslan44 8 yıl
cinin teknolojisini kullan,bas reklami,al sana fenomen,,bunu biz niye yapamiyoruz,,2 sene evvel bu zaten cinde yapilmisti ve 30 dolara bunu almayani dovuyorlardi,ben de dayak yemeyeyim diye aldim bir tane hediye ettim yigenime,
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swat882 8 yıl
bi seiko değil
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grezimonk 8 yıl
yuh bu kadarıda fazla abartı... her üründe Kurtlu Elma markasını nasıl görüyorsunuz? saatle Apple denen kurtlu Elmanın alakası bile yok... buradada amma çok Apple Funboyu varmış...
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Chandler Bing 8 yıl
hay apple kadar başınıza taş düşsün. apple kendi nano'yu saat haline getirseydi milyon tane reklam yapardı, zaten siz gerekli reklamı onlara sıra gelmeden yapardınız. bu kadar adam saatten habersizse demek ki apple böyle bir şey çıkarmamış.
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