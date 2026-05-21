    "Yerli telefon hamlesi" mi, "Dijital Vatan" çıkarması mı?

    19 Mayıs 2026'da Türk Telekom ve ASELSAN arasında yapılan anlaşma bir "Yerli telefon" projesinden çok daha fazlası. Peki "dijital vatan" gerçek mi, yoksa iyi niyetli bir hayal mi?

    Türk Telekom ve ASELSAN, 19 Mayıs 2026'da yerli akıllı telefon ve haberleşme altyapısı için tarihi bir iş birliği imzaladı. Bu videoda bu ortaklığın ne anlama geldiğini, dünyadan benzer örnekleri ve Türkiye'nin dijital bağımsızlık yolundaki gerçek fırsatları ile riskleri Cem Sünbül ele aldı.

    Çin'in Huawei, Rusya'nın ROS-A, Hindistan'ın BharOS deneyimlerinden ne öğrenebiliriz? Hiçbir ülke tamamen yerli telefon üretemezken Türkiye bu hedeften ne beklemeli? ASELSAN'ın askeri şifreleme birikimi sivil hayata nasıl taşınır?

    Türk Telekom iştirakleri Argela ve Netsia'nın 70'i aşkın uluslararası patentle geliştirdiği Open RAN teknolojisi, baz istasyonu bağımlılığını kırmada telefondan çok daha kritik. ASELSAN'ın bir milyonun üzerinde sahaya sürdüğü haberleşme sistemi deneyimi ise bu denklemi farklılaştırıyor.

    Modern savaşta cep telefonu sinyalleri, topçu atışını yönlendirebiliyor. Snowden belgeleri, dijital altyapıların ne denli kırılgan olduğunu gösteriyor. "Dijital vatan" kavramı artık bir slogan değil; veri merkezleri, baz istasyonları ve işletim sistemleriyle korunan gerçek bir egemenlik meselesi. Bu video romantizme kaçmadan, üç aşamalı bir yol haritasıyla Türkiye'nin bu adımının gerçek değerini ortaya koyuyor. 

