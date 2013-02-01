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Apple, ABD'de Samsung'u geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
88
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, ABD'de Samsung'u geçti

7.nesil iPhone'u tıpkı ilk 4 iPhone modeli gibi haziran ayında tanıtması beklenen Apple, iPhone 5 ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.Son çeyrekte dünya genelinde 47,8 milyon adet iPhone satışı yaparak bir rekor kıran Apple, bu performansıyla ABD'de Samsung'u geçerek tarihinde ilk defa ABD'nin en çok telefon satan firması olmayı başardı.

Endüstrinin önde gelen araştırma şirketlerinden Strategy Analytics'in yaptığı son araştırma sonuçlarına göre Apple, ABD'de 2011'in son çeyreğinde 12,8 milyon adet telefon satışını 2012'nin aynı döneminde 17,7 milyon adete yükselterek; 16,8 milyon adet telefon satışı yapan Samsung'u geçip liderlik koltuğuna oturdu.

Pazar payı açısından baktığımızda Apple'ın payı Y/Y bazında %25,4'den %34'e yükselirken; Samsung'un payı ise %26,9'dan %32,3'e yükseldi. Bu ikiliyi ise diğer bir Güney Koreli üretici olan LG takip ederken; LG'nin pazar payı %13,7'den %9'a geriledi. Öte yandan yıllık değerlendirmeye baktığımızda ise Samsung'un toplam 53 milyon telefon satışı ile 43,7 milyon satış yapan Apple'ın önünde yer aldığını görmekteyiz.

Bu değerlendirmenin sadece akıllı telefonları değil, ABD pazarındaki tüm telefonları içerdiğini belirtelim.


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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen
Iphone 5 beklentileri karsilamadi , apple in satislari dusuyor , galaxy s3 artik yeni lider iphone ona yetisemez ouww , sony xperia z ciksinda sonra iphone u gorelim yeni kral xperia z.

Konustular konustular , yine degisen birsey olmadi.

Lumia kullanicisiyim ama tek cihazla 50 tane modeli olan markanin satislarini gecmeyi basaran apple e saygi duyarim , saygi duymayana cahil gozuyle bakarim.
Iphone 5 beklentileri karsilamadi , apple in satislari dusuyor , galaxy s3 artik yeni lider iphone ona yetisemez ouww , sony xperia z ciksinda sonra iphone u g...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Jül Sezar 6 yıl Kemal K.
What's Up Man

Aradaki fiyat farkına rağmen geçmesi gerçekten başarı.

1'e 100 model oranına rağmen geçmesi başarı
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__Nikolaus__ 6 yıl K.can.tas
qökalp58

S4 bi çıksın hele


Allah uzun omurler verir de s45 i de gorursun insallah , ve gelip buraya s46 bi ciksin hele yazarsin
qökalp58S4 bi çıksın heleAllah uzun omurler verir de s45 i de gorursun insallah , ve gelip buraya s46 bi cik...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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demirparcasi 6 yıl
Sorma Kalbim Sorma
Firaristt Bu tür araştırmaları haber yapmaya gerek var mı? Appleın kendi ülkesinde rakibini geçmesi normal bir şey.
+1 Ayrıca Apple ürünlerinin Amerika da ne kadar ucuza satıldığını bilmeyen yok.O fiyatlar bizde olsa herkesin elinde iphone.

Haber yapmaya gerek var çünkü
1- ABD dünyanın en büyük ve en rekabetçi elektronik pazarı. Oradaki gelişmeler bütün dünyayı ilgilendirir.
2- Apple kendi ülkesinde hep Samsung ve diğerlerinin gerisinde olmasına rağmen ilk defa onları geçti. Bir ilki anlatmak haber değeri taşır.
3- ABD'de bütün elektronik ürünler ülkemizden ucuzdur. Iphone ABD'de aynı Türkiye'de olduğu gibi en pahalı akıllı telefondur.
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Mr.Legend 6 yıl
Güney Kore'de de tüm iphone serisi ile galaxy s3 ü karşılaştırsınlar.
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aniceman 6 yıl
İstatistik mini eteğe benzer; çok şey gösterir ama asıl görünmesi gerekeni asla göstermez. - Alex Ferguson
satış adedi fazla görünebilir ama apple ın değeri zirve yaptı, şimdi uzun bir süre geriye gidecek.
samsung is henüz yükseliş trendini sürdürmekte. gün gelecek o da zirve sonrası düşüşü tadacak tabi ki.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


edit: grafikler 5 yıllıktır.

[image]local://upfiles/20385/EC5CCCB1D0854BFFA20F743BDDEBC983.jpg[/image]

[image]local://upfiles/20385/09EE873617064AD389EF4FE5A91115BF.jpg[/image]
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subserooo 6 yıl
Herkes samsungun çok çeşidi olmasından bahsetmiş ama amerikada iphone bile ucuz fiyatlardayken kim gidip de samsungun düşük modelini alır? Ayrıntılı olarak hangi telefon ne satmış görmek lazım.. bence samsungun satışının çoğu zaten s3, note ve note2 den oluşuyordur.. yani turkiyedeki gibi bir piyasa düşünmek büyük hata ki eski iphonelar kontratli bedava bile veriliyor..

Apple in başarısı su götürmez bir gerçek ama son yıllardaki samsung atağı bence kısa vadede apple i geride bırakacaktır dünya piyasasında..
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burakahmet19 6 yıl
adamlar herkesin kesesine uygun telefon çıkartıyor suçmu oldu bu şimdi ?
3310luyum savaşta mutluyum
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burakahmet19 6 yıl
LoversInJapan
Sevindirici haber. appleı sadece telefon üreten abuklara cevaben samsungun bir macbook pro yada macbook airın yanından geçebilecek bi bilgisayar ürettiği görülmemiştir imaclar müzelerde sanat şaheseri olarak sergilenirken samsungun böyle bir bilgisayarı yoktur,samsung ürettiği telefonlarındaki çoklu dokunmatik vb. birçok özelliği appledan çalarken apple başlı başına bir tasarımcı ve tasarım üreticisi olmuştur,tablet bilgisayarlar apple sayesinde piyasaya çıkmış onun sayesinde gelişmiştir,apple taşınabilir müzikte de öncülük yapmış ipodla bu alanda piyasadaki ilk ürünü yine o üreterek insanları portatif cd çalarlardan,walkmanlerden kurtarmıştır kısaca apple yaratıcıdır samsung yaratılanı kopyalayıp üretendir başlıbaşına çığır açan mevcut bi cihazı yoktur... Meşhur sloganı tekrarlıyorum, Kim Ne derse desin APPLE !

yakında tapmaya başlıycan firmaya
keşke baban beni sevseydi
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Nightmare70 6 yıl
Valla s2 kullanıcısı olarak hediye de olsa iphone 5'e geçtim 4 yıldır android kullanıyorum ben böyle hız akıcılık rahatlık görmedim ekranı olsun sesi olsun eksik hiçbir yanı yok,android'i daha iyi hale getirecez diye rom derleme işine bile girmiştim eziyete gerek yokmuş :)
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malum kişi 6 yıl
nokıa dirilsede artık samsung apple ikilisinden kurtulsak.lgde yavaş yavaş yarıştan kopuyor.iki dev tek başına koca pastayı götürecek iyice
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Gürbüz G 6 yıl
Piyasadaki en hafif ve ince süper telefon.
Üstüne üstlük bataryası da tam gün rahat dayanıyor.
En hızlı işlemci-grafik kartı, en kaliteli ekran, en iyi uygulama mağazası, kaliteli kamerası, elit sınıf malzeme kalitesi ve en stabil işletim sistemi.
Tabii ki bir de anavatanı.
Sonuç hiç de şaşırtıcı değil.
Ama şaşırtıcı olan piyasadaki saçma dedikodular.
Yok iphone satışları düşmüşmüş, yok parça tedariğini yarı yarıya azaltmışmış, yok Apple'ın borsa değeri düştüğünden şirket batmaya gidiyormuş falan filan vs. vs.
Bu telefon Eylül sonunda satışa sunuldu, 14. Aralık'ta resmen Türkiye de satılmaya başlandı. Buna rağmen daha vatan bilgisayarda doğru düzgün stok yok. Anında tükeniyor. .
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LegendM 6 yıl Gürbüz G
Gürbüz G

Piyasadaki en hafif ve ince süper telefon.
Üstüne üstlük bataryası da tam gün rahat dayanıyor.

En hızlı işlemci-grafik kartı, en kaliteli ekran, en iyi uygulama mağazası, kaliteli kamerası, elit sınıf malzeme kalitesi ve en stabil işletim sistemi.
Tabii ki bir de anavatanı.

Sonuç hiç de şaşırtıcı değil.

Ama şaşırtıcı olan piyasadaki saçma dedikodular.
Yok iphone satışları düşmüşmüş, yok parça tedariğini yarı yarıya azaltmışmış, yok Apple'ın borsa değeri düştüğünden şirket batmaya gidiyormuş falan filan vs. vs.

Bu telefon Eylül sonunda satışa sunuldu, 14. Aralık'ta resmen Türkiye de satılmaya başlandı. Buna rağmen daha vatan bilgisayarda doğru düzgün stok yok. Anında tükeniyor. .

Yorum sizin artık.

Geçen gün avea'da gördüm ve galaxy s2 ile yanyana tuttum ikiside aynı kalınlıkta idi


İnanmayan gitsin baksın
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aniceman 6 yıl
firmalar sattıkları telefon adedine göre değil, karlılık durumlarına göre değerlendirilir. aksi olsaydı nokia şimdiye batmıştı. apple a gelince samsung u geçse de karlılık oranları her geçen gün düşmekte, bu da zaten borsadaki hisselerine yansımakta.
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gentleman_ 6 yıl
apple = a.b.d.

normaldir
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teramit 6 yıl
İki markanında telefonları oldukça güzel ,tartışma mevzuunu bu kadar abartmayın elinizdeki teknolojiyi sizden önceki nesil hayal bile edemiyordu , siz elinizdeki telefonları yarıştırmakla nefes tüketiyorsunuz.Mevcut teknolojiyi alın kullanın tamam tartışında ama abuk sabuk noktalara getiriyorsunuz konuyu.
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hacıveli 6 yıl
arkadaşlar iki firmada Türk firması değil neyin tartışmasını yapıyorsunuz .elin korelisi amerikalısı bu kadar takılmıyordur bu olaya lütfen yapmayın böyle şeyler elin adamı için birbirinizi kırmayın moral bozmayın zaman kaybetmeyin alın kullanın keyfinize bakın
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