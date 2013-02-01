Apple, ABD'de Samsung'u geçti

7.nesil iPhone'u tıpkı ilk 4 iPhone modeli gibi haziran ayında tanıtması beklenen Apple, iPhone 5 ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.Son çeyrekte dünya genelinde 47,8 milyon adet iPhone satışı yaparak bir rekor kıran Apple, bu performansıyla ABD'de Samsung'u geçerek tarihinde ilk defa ABD'nin en çok telefon satan firması olmayı başardı.

Endüstrinin önde gelen araştırma şirketlerinden Strategy Analytics'in yaptığı son araştırma sonuçlarına göre Apple, ABD'de 2011'in son çeyreğinde 12,8 milyon adet telefon satışını 2012'nin aynı döneminde 17,7 milyon adete yükselterek; 16,8 milyon adet telefon satışı yapan Samsung'u geçip liderlik koltuğuna oturdu.

Pazar payı açısından baktığımızda Apple'ın payı Y/Y bazında %25,4'den %34'e yükselirken; Samsung'un payı ise %26,9'dan %32,3'e yükseldi. Bu ikiliyi ise diğer bir Güney Koreli üretici olan LG takip ederken; LG'nin pazar payı %13,7'den %9'a geriledi. Öte yandan yıllık değerlendirmeye baktığımızda ise Samsung'un toplam 53 milyon telefon satışı ile 43,7 milyon satış yapan Apple'ın önünde yer aldığını görmekteyiz.

Bu değerlendirmenin sadece akıllı telefonları değil, ABD pazarındaki tüm telefonları içerdiğini belirtelim.