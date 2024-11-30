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    iPhone'un sihirli aracı: Tek dokunuşla fotoğraftan istenmeyen nesneleri silin

    iOS 18 ile fotoğraftaki istenmeyen kişileri silmek çok kolay! Peki, iPhone fotoğraftan nesne silme özelliği nasıl açılır, obje silme hangi modellerde var? İşte istenmeyen objeleri kaldırmanın yolu:

    iOS 18, Android telefonlardaki sihirli düzenleme aracını iPhone’lara getirdi. Fotoğraflar uygulamasına eklenen yeni Düzelt (Clean Up) aracı, yapay zeka desteğiyle fotoğraflardaki istenmeyen kişileri ve nesneleri kaldırmanıza yardımcı oluyor. Apple, iOS 18 fotoğraftan istenmeyen nesneleri silme özelliğini ücretsiz olarak sunuyor. Peki, iPhone fotoğraftan nesne silme nasıl yapılıyor, hangi telefonlarda var?iOS 18 clean up özelliği hakkında tüm merak edilenler burada.

    iPhone fotoğraftan nesne silme adımları ✨

    iPhone fotoğraftan obje silme özelliğini açma Tam Boyutta Gör
    Apple nesne silme aracı iOS 18.1 güncellemesiyle geldi. iOS 18.1 yüklüyse, fotoğraftan obje silme yapabilirsiniz. iOS 18 clean up özelliği, fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri ve kişileri otomatik olarak belirliyor ve tek dokunuşla kaldırma önerisinde bulunuyor. Dilerseniz, fotoğraftan silmek istediğiniz objeleri ve kişileri kendiniz de seçebiliyorsunuz. Peki, iPhone fotoğraftan nesne ve kişi nasıl silinir? İşte adım adım iOS 18 fotoğraftan nesne silme:
    1. iPhone Fotoğraflar uygulamasını açın.
    2. Bir fotoğraf seçin.
    3. Düzenle moduna geçin.
    4. Düzelt (Clean Up) seçeneğine dokunun.
    5. Fotoğraftan silmek istediğiniz nesne veya kişiyi seçin.
    6. iPhone fotoğraftan obje silme işlemini başlatacak.
    7. Fotoğraftan obje & insan kaldırmak bu kadar basit!

    iOS 18 fotoğraftan nesne silme özelliği hangi telefonlarda var 📱

    iOS 18 clean up (düzeltme) özelliği destekleyen iPhone modelleri Tam Boyutta Gör
    iOS 18 fotoğraftan obje silme özelliği gelmedi, yok ne yapmalıyım?" sorusu sıkça geliyor. iPhone fotoğraftan obje silme özelliği (clean up), iOS 18.1 güncellemesi ve Apple Intelligence destekli cihaz gerektiriyor. Ancak, Apple Intelligence Türkiye’de kullanıma sunulmamasına karşın, ilginç olarak bu özellik bazı cihazlarda çalışıp bazı cihazlarda çalışmıyor. Bu nedenle destekleyen iPhone modeline sahip olsanız ve bölge-dil ayarlarını İngilizce ABD olarak ayarlamış olsanız dahi Apple, cihazınıza özelliği vermemiş olabilir. iOS 18 fotoğraftan nesne silme özelliğini destekleyen iPhone modelleri ise:
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 16
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 16 Pro Max

    iOS 18 fotoğraftan nesne kaldırma aracının Live Photo ile çalışmadığını belirtmek gerek. iOS 18.1 clean up özelliği videolarda da kullanılamıyor. Ekran görüntüleri ve iPhone’la çekilmemiş eski fotoğraflar dahil olmak üzere diğer tüm resimlerde kullanılabiliyor. Düzeltme aracı, fotoğraftaki istenmeyen obje ve insanları kaldırmaya yardımcı olsa da mükemmel çalışmıyor. Örneğin; grup fotoğraflarında bir kişiyi kaldırmak istediğinizde muhtemelen istediğiniz sonucu alamayacaksınız. Ancak, yine de fotoğraftan nesne silmeyi ücretsiz olarak yapmaya izin verdiğinden kullanılabilir.

    Kaynakça https://support.apple.com/tr-tr/121429 https://support.apple.com/tr-tr/guide/iphone/iphf7de217f0/ios
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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