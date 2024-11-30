iPhone'un sihirli aracı: Tek dokunuşla fotoğraftan istenmeyen nesneleri silin

iOS 18, Android telefonlardaki sihirli düzenleme aracını iPhone’lara getirdi. Fotoğraflar uygulamasına eklenen yeni Düzelt (Clean Up) aracı, yapay zeka desteğiyle fotoğraflardaki istenmeyen kişileri ve nesneleri kaldırmanıza yardımcı oluyor. Apple, iOS 18 fotoğraftan istenmeyen nesneleri silme özelliğini ücretsiz olarak sunuyor. Peki, iPhone fotoğraftan nesne silme nasıl yapılıyor, hangi telefonlarda var?iOS 18 clean up özelliği hakkında tüm merak edilenler burada.

iPhone fotoğraftan nesne silme adımları ✨ Tam Boyutta Gör Apple nesne silme aracı iOS 18.1 güncellemesiyle geldi. iOS 18.1 yüklüyse, fotoğraftan obje silme yapabilirsiniz. iOS 18 clean up özelliği, fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri ve kişileri otomatik olarak belirliyor ve tek dokunuşla kaldırma önerisinde bulunuyor. Dilerseniz, fotoğraftan silmek istediğiniz objeleri ve kişileri kendiniz de seçebiliyorsunuz. Peki, iPhone fotoğraftan nesne ve kişi nasıl silinir? İşte adım adım iOS 18 fotoğraftan nesne silme: iPhone Fotoğraflar uygulamasını açın. Bir fotoğraf seçin. Düzenle moduna geçin. Düzelt (Clean Up) seçeneğine dokunun. Fotoğraftan silmek istediğiniz nesne veya kişiyi seçin. iPhone fotoğraftan obje silme işlemini başlatacak. Fotoğraftan obje & insan kaldırmak bu kadar basit!

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iOS 18 fotoğraftan nesne silme özelliği hangi telefonlarda var 📱 Tam Boyutta Gör “iOS 18 fotoğraftan obje silme özelliği gelmedi, yok ne yapmalıyım?" sorusu sıkça geliyor. iPhone fotoğraftan obje silme özelliği (clean up), iOS 18.1 güncellemesi ve Apple Intelligence destekli cihaz gerektiriyor. Ancak, Apple Intelligence Türkiye’de kullanıma sunulmamasına karşın, ilginç olarak bu özellik bazı cihazlarda çalışıp bazı cihazlarda çalışmıyor. Bu nedenle destekleyen iPhone modeline sahip olsanız ve bölge-dil ayarlarını İngilizce ABD olarak ayarlamış olsanız dahi Apple, cihazınıza özelliği vermemiş olabilir. iOS 18 fotoğraftan nesne silme özelliğini destekleyen iPhone modelleri ise: iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iOS 18 fotoğraftan nesne kaldırma aracının Live Photo ile çalışmadığını belirtmek gerek. iOS 18.1 clean up özelliği videolarda da kullanılamıyor. Ekran görüntüleri ve iPhone’la çekilmemiş eski fotoğraflar dahil olmak üzere diğer tüm resimlerde kullanılabiliyor. Düzeltme aracı, fotoğraftaki istenmeyen obje ve insanları kaldırmaya yardımcı olsa da mükemmel çalışmıyor. Örneğin; grup fotoğraflarında bir kişiyi kaldırmak istediğinizde muhtemelen istediğiniz sonucu alamayacaksınız. Ancak, yine de fotoğraftan nesne silmeyi ücretsiz olarak yapmaya izin verdiğinden kullanılabilir.

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iPhone fotoğraftan nesne silme nasıl yapılır?