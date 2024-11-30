iPhone'un sihirli aracı: Tek dokunuşla fotoğraftan istenmeyen nesneleri silin

- iPhone fotoğraftan nesne silme adımları ✨
- iOS 18 fotoğraftan nesne silme özelliği hangi telefonlarda var 📱
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iOS 18, Android telefonlardaki sihirli düzenleme aracını iPhone’lara getirdi. Fotoğraflar uygulamasına eklenen yeni Düzelt (Clean Up) aracı, yapay zeka desteğiyle fotoğraflardaki istenmeyen kişileri ve nesneleri kaldırmanıza yardımcı oluyor. Apple, iOS 18 fotoğraftan istenmeyen nesneleri silme özelliğini ücretsiz olarak sunuyor. Peki, iPhone fotoğraftan nesne silme nasıl yapılıyor, hangi telefonlarda var?iOS 18 clean up özelliği hakkında tüm merak edilenler burada.
iPhone fotoğraftan nesne silme adımları ✨
- iPhone Fotoğraflar uygulamasını açın.
- Bir fotoğraf seçin.
- Düzenle moduna geçin.
- Düzelt (Clean Up) seçeneğine dokunun.
- Fotoğraftan silmek istediğiniz nesne veya kişiyi seçin.
- iPhone fotoğraftan obje silme işlemini başlatacak.
- Fotoğraftan obje & insan kaldırmak bu kadar basit!
iOS 18 fotoğraftan nesne silme özelliği hangi telefonlarda var 📱
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
iOS 18 fotoğraftan nesne kaldırma aracının Live Photo ile çalışmadığını belirtmek gerek. iOS 18.1 clean up özelliği videolarda da kullanılamıyor. Ekran görüntüleri ve iPhone’la çekilmemiş eski fotoğraflar dahil olmak üzere diğer tüm resimlerde kullanılabiliyor. Düzeltme aracı, fotoğraftaki istenmeyen obje ve insanları kaldırmaya yardımcı olsa da mükemmel çalışmıyor. Örneğin; grup fotoğraflarında bir kişiyi kaldırmak istediğinizde muhtemelen istediğiniz sonucu alamayacaksınız. Ancak, yine de fotoğraftan nesne silmeyi ücretsiz olarak yapmaya izin verdiğinden kullanılabilir.Kaynakça https://support.apple.com/tr-tr/121429 https://support.apple.com/tr-tr/guide/iphone/iphf7de217f0/ios Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.