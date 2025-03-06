iPhone 16e vs iPhone 15 karşılaştırması: 2025'te hangisi alınır, farklar neler?

Apple, geçtiğimiz ayın ortalarında yepyeni bir iPhone serisinin fitilini ateşledi; “iPhone 16e”. İlk defa “e” takısını kullanan bir iPhone görürken Apple, bu modeli uygun fiyatlı bir model olarak konumlandırdı. iPhone 15’ten daha ucuz olan iPhone 16e aynı zamanda kafaları da karıştırdı. Zira kullanıcılar Phone 16e mi yoksa iPhone 15 mi alınmalı? diye soruyor. İşte iPhone 16e vs iPhone 15 karşılaştırması ve tüm detayları:

Tam Boyutta Gör

iPhone 16e vs iPhone 15 🆚 Özellik/Model iPhone 16e iPhone 15 Ekran 6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)

1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR) 6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision 1000 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik)

1600 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)

2000 nit maksimum piksel parlaklığı (açık hava) İşlemci Apple A18 çip 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip yeni 6 çekirdekli CPU

4 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine A16 Bionic çip 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU

5 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine RAM 8GB 6GB Batarya 3961 mAh, 7.5W 3349 mAh, 15W Arka kamera-1 48 MP Fusion: 26 mm, ƒ/1.6 48 MP, f/1.6, 26mm Arka kamera-2 - 12 MP, f/2.4, 13mm Video 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, 720p Dolby Vision, HDR, OIS 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps) Ön kamera 12 MP, f/1,9 12 MP, f/1,9 Depolama 128/256/512GB 128/256/512GB Bağlantı WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC, 5G WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC Konektör - İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi Boyut ve ağırlık 146.7 x 71.5 x 7.8 mm - 167gr 147.6 x 71.6 x 7.8 m - 171gr Renk Siyah, Beyaz Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe Diğer Apple Intelligence, IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama Fiyat 47,999 TL 58.499 TL

Fiziksel özellikler 🤳

iPhone 14 serisinin ardından çentikli iPhone tasarımının artık ömrünü tamamladığını ve iPhone 15 ile Dinamik Ada’ya geçtiğimizi düşünmüştük. Ancak iPhone 16e, tasarım anlamında bir adım geriye giderek çentiği geri getiriyor. Dolayısıyla tasarım noktasında iPhone 15 daha modern diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Öte yandan dayanıklılık tarafında iki cihaz da toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip. Bunun dışında iPhone 16e ve iPhone 15 birbirlerine hayli benziyor. Ancak ilk görüşte iki model de fark edilebilir tasarım farklarına sahip. Ön taraftaki farklılığa ek olarak arka tarafta da iPhone 16e’e yalnızca bir kamera yer alıyor; iPhone 15’te ise iki kamera var. Öte yandan iPhone 16e'de en son iPhone 16 serisiyle aynı olan Eylem Düğmesi bulunurken, iPhone 15 eski sessize alma anahtarı bulunuyor. Eylem Düğmesine çeşitli işlevler atanabildiği için bu önemli bir fark.

Ekranlar 📱

Tam Boyutta Gör Ekran tarafına geçtiğimizde ise farklar çok küçük. Boyut olarak aynı 6.1 inç, çözünürlük olarak aynı ve ne yazık ki 60 Hz'lik yavaş yenileme hızı da aynı. 60 Hz yenileme hızı artık orta seviyedeki Android telefonlarda bile yer almıyor. Dolayısıyla bunu iki cihaz arasındaki fark olarak değil, genel bir eksi olarak görüyorum. Dinamik Ada ve çentiği bir kenar bırakırsak bahsedebileceğimiz bir diğer fark ekran parlaklığı. iPhone 16e'deki 1.200 nite kıyasla iPhone 15, 1.600 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor.

Kameralar 📸

Tam Boyutta Gör iPhone 16e, maliyet düşürmek adına sadece bir kameraya sahip. Yani artık neredeyse her telefonda olan ultra geniş açılı kameradan yoksun. Bu çok büyük bir eksik mi? Açıkçası iPhone 16e’deki daha güçlü çip düşünüldüğünde kırpma olayının burada olmasını tercih ederdim. Bununla birlikte iPhone 16e, iPhone 15'te bulunan 48 megapiksel ana kameranın aynısı gibi görünüyor. Ayrıca 2x portre gibi özellikler de korunuyor. En nihayetinde bir kameranın kaybolmuş olması burada bir eksi olarak nitelendirmek gerek. iPhone 16e ayrıca iPhone 15'in sahip olduğu Portre modu için ek odak kontrollerinden bazılarını da kaybediyor.

Performans ve yazılım 💪

En büyük farklar burada. En belirgin fark, iPhone 15'teki A16 işlemciden iPhone 16e'deki A18'e geçiş yapılması. Ancak buradaki küçük nüansı gözden kaçırmayın. A18 iki çipten daha yenisi olsa da, 16e'nin çipi iPhone 16'da bulacağınız işlemcinin biraz kırpılmış hali. Spesifik olarak, beş GPU çekirdeği dörde düşüyor, yani iPhone 15'in A16'sından bir GPU çekirdeği daha az. Buna rağmen A18 muhtemelen yine de daha güçlü kıyaslamalara sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Depolama seçenekleri aynı; ikisi de 128 GB'tan başlıyor ve 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. iPhone 16e, RAM'ini 8 GB'a çıkarıyor ancak bu, her şeyden çok Apple Intelligence ile ilgili.

O yüzden hemen Apple Intelligence’a geçelim. Daha pahalı olan iPhone 15, Apple Intelligence'ı desteklemiyor. Çünkü yeterli RAM’e sahip değil. Bu fark iPhone 15’in yapay zekadan yoksun kalmasıyla sonuçlanıyor. Şu anda Apple Intelligence o kadar etkileyici olmasa da zamanla etkileyici özellikler geldiğinde bunlara erişemeyecek olmak tadınızı kaçırabilirdi. Apple Intelligence sayesinde iPhone 16e de daha akıllı Siri, ChatGPT entegrasyonu, yapay zeka destekli düzenleme araçları ve dahası bulunuyor.

Pil ömrü 🔋

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16e'nin "6.1 inçlik bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyi pil ömrüne sahip" olduğunu söylüyor. iPhone 16e'nin 3.961 mAh pili var; iPhone 15'in 3.349 mAh pilinden neredeyse %20 daha büyük. Resmi verilere göre iPhone 16e, iPhone 15’ten 6 saat daha fazla video oynatma, 5 saat daha fazla akış ve 10 saat daha fazla ses oynatma sunuyor.

iPhone 16e, iFixit'ten yüksek onarılabilirlik puanı aldı 1 gün önce eklendi

Apple, her iki telefonda da kablolu şarjın ne kadar hızlı olduğu konusunda net değil, ancak ikisi de amiral gemisi bir telefon için düşük olan yaklaşık 20 W'lık benzer hızlara ulaşıyor. Ayrıca iPhone 15’te 15W kablosuz şarj desteği var. iPhone 16e’de ise sadece 7,5 W desteği var ve en kötüsü ve ilginci MagSafe desteği yok.

Fiyat 💰

Apple iPhone 16e ve iPhone 15 halihazırda satışta bulunuyor. iPhone 16e fiyatı 47,999 TL’den başlıyor. iPhone 15 fiyatı ise 56.999 TL’den başlıyor.

iPhone 15 mi iPhone 16e mi 🤔

Birkaç eksikliğe rağmen iPhone 16e, iPhone 15'in tam bir katili olmaya aday gibi görünüyor. Bunu söyleme nedenimiz ise kırpmış olsa bile yeni ve daha güçlü A18 çip ve bu sayede mümkün olan Apple Intelligence desteği. Gelecek yapay zeka özellikleri modern iPhone’ların merkezinde olacak. Dolayısıyla bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız iPhone 16e en doğru tecih gibi duruyor.

iPhone 16e’nin iPhone 15'e kıyasla artı yönleri ➕

Birçok kullanıcı “iPhone 16e m iPhone 15 mi almalıyım?” diye merak ediyor. Bu bağlamda iPhone 15'ten daha ucuz fiyata sahip iPhone 16e'nin artı özellikleri şu şekilde:

Apple Intelligence desteği

Yeni Eylem düğmesi

Daha güçlü A18 çip

Daha iyi pil ömrü

8 GB RAM

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