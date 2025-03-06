iPhone 16e vs iPhone 15 karşılaştırması: 2025'te hangisi alınır, farklar neler?

- iPhone 16e vs iPhone 15 🆚
- Fiziksel özellikler 🤳
- Ekranlar 📱
- Kameralar 📸
- Performans ve yazılım 💪
- Pil ömrü 🔋
- Fiyat 💰
- iPhone 15 mi iPhone 16e mi 🤔
- iPhone 16e’nin iPhone 15'e kıyasla artı yönleri ➕
- Yorumlar
Apple, geçtiğimiz ayın ortalarında yepyeni bir iPhone serisinin fitilini ateşledi; “iPhone 16e”. İlk defa “e” takısını kullanan bir iPhone görürken Apple, bu modeli uygun fiyatlı bir model olarak konumlandırdı. iPhone 15’ten daha ucuz olan iPhone 16e aynı zamanda kafaları da karıştırdı. Zira kullanıcılar Phone 16e mi yoksa iPhone 15 mi alınmalı? diye soruyor. İşte iPhone 16e vs iPhone 15 karşılaştırması ve tüm detayları:
|Özellik/Model
|iPhone 16e
|iPhone 15
|Ekran
|
6,1 inç 1170 x 2532 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10,
|
6,1 inç 2556 x 1179 piksel Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision
|İşlemci
|
Apple A18 çip
|
A16 Bionic çip
|RAM
|8GB
|6GB
|Batarya
|3961 mAh, 7.5W
|3349 mAh, 15W
|Arka kamera-1
|48 MP Fusion: 26 mm, ƒ/1.6
|48 MP, f/1.6, 26mm
|Arka kamera-2
|-
|12 MP, f/2.4, 13mm
|Video
|4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, 720p Dolby Vision, HDR, OIS
|4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps)
|Ön kamera
|12 MP, f/1,9
|12 MP, f/1,9
|Depolama
|128/256/512GB
|128/256/512GB
|Bağlantı
|WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC, 5G
|WiFi 6, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC
|Konektör
|-
|İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi
|Boyut ve ağırlık
|146.7 x 71.5 x 7.8 mm - 167gr
|147.6 x 71.6 x 7.8 m - 171gr
|Renk
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe
|Diğer
|Apple Intelligence, IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama
|IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama
|Fiyat
|47,999 TL
|58.499 TL
Fiziksel özellikler 🤳
iPhone 14 serisinin ardından çentikli iPhone tasarımının artık ömrünü tamamladığını ve iPhone 15 ile Dinamik Ada’ya geçtiğimizi düşünmüştük. Ancak iPhone 16e, tasarım anlamında bir adım geriye giderek çentiği geri getiriyor. Dolayısıyla tasarım noktasında iPhone 15 daha modern diyebiliriz.
Ekranlar 📱
Kameralar 📸
Performans ve yazılım 💪
En büyük farklar burada. En belirgin fark, iPhone 15'teki A16 işlemciden iPhone 16e'deki A18'e geçiş yapılması. Ancak buradaki küçük nüansı gözden kaçırmayın. A18 iki çipten daha yenisi olsa da, 16e'nin çipi iPhone 16'da bulacağınız işlemcinin biraz kırpılmış hali. Spesifik olarak, beş GPU çekirdeği dörde düşüyor, yani iPhone 15'in A16'sından bir GPU çekirdeği daha az. Buna rağmen A18 muhtemelen yine de daha güçlü kıyaslamalara sahip olacak.
O yüzden hemen Apple Intelligence’a geçelim. Daha pahalı olan iPhone 15, Apple Intelligence'ı desteklemiyor. Çünkü yeterli RAM’e sahip değil. Bu fark iPhone 15’in yapay zekadan yoksun kalmasıyla sonuçlanıyor. Şu anda Apple Intelligence o kadar etkileyici olmasa da zamanla etkileyici özellikler geldiğinde bunlara erişemeyecek olmak tadınızı kaçırabilirdi. Apple Intelligence sayesinde iPhone 16e de daha akıllı Siri, ChatGPT entegrasyonu, yapay zeka destekli düzenleme araçları ve dahası bulunuyor.
Pil ömrü 🔋
Apple, her iki telefonda da kablolu şarjın ne kadar hızlı olduğu konusunda net değil, ancak ikisi de amiral gemisi bir telefon için düşük olan yaklaşık 20 W'lık benzer hızlara ulaşıyor. Ayrıca iPhone 15’te 15W kablosuz şarj desteği var. iPhone 16e’de ise sadece 7,5 W desteği var ve en kötüsü ve ilginci MagSafe desteği yok.
Fiyat 💰
Apple iPhone 16e ve iPhone 15 halihazırda satışta bulunuyor. iPhone 16e fiyatı 47,999 TL’den başlıyor. iPhone 15 fiyatı ise 56.999 TL’den başlıyor.
iPhone 15 mi iPhone 16e mi 🤔
Birkaç eksikliğe rağmen iPhone 16e, iPhone 15'in tam bir katili olmaya aday gibi görünüyor. Bunu söyleme nedenimiz ise kırpmış olsa bile yeni ve daha güçlü A18 çip ve bu sayede mümkün olan Apple Intelligence desteği. Gelecek yapay zeka özellikleri modern iPhone’ların merkezinde olacak. Dolayısıyla bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız iPhone 16e en doğru tecih gibi duruyor.
iPhone 16e’nin iPhone 15'e kıyasla artı yönleri ➕
Birçok kullanıcı “iPhone 16e m iPhone 15 mi almalıyım?” diye merak ediyor. Bu bağlamda iPhone 15'ten daha ucuz fiyata sahip iPhone 16e'nin artı özellikleri şu şekilde:
- Apple Intelligence desteği
- Yeni Eylem düğmesi
- Daha güçlü A18 çip
- Daha iyi pil ömrü
- 8 GB RAM
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