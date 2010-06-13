Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan Fransa merkezli Archos, 13.3-inç büyüklüğündeki yeni netbook modelini satışa sundu. 27mm kalınlığındaki olan yeni netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 13.3-inç ekrana sahip. Çift çekirdekli Atom D510 (1.66GHz) işlemcisinden güç alan netbook, 1GB bellek ve 160GB kapasiteli disk ile geliyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, çok formatlı kart okuyucusu. 10/100 LAN, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.0 gibi özelliklere yer verilen yeni netbook modeline 6 hücreli pil güç veriyor. İşletim sistemi olarak Windows Home 7 Home Premium ile sunulan netbook'un Fransa fiyatı 400 Avro olarak açıklandı.