Adobe, Creative Cloud Pro planını duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tüm aboneler Creative Cloud Pro'ya geçirilecek
Creative Cloud Pro, 17 Haziran 2025'ten itibaren yeni ve mevcut aboneler için popüler Tüm Uygulamalar planının yerini alacak. Creative Cloud Pro, Adobe'nin tüm yaratıcı araçlarına erişim vadediyor. Aboneler, Photoshop, Illustrator ve Premiere Pro gibi sektör standartları da dahil olmak üzere Adobe’nin 20'den fazla masaüstü uygulamasının yanı sıra mobil ve web tabanlı uygulamalarının premium sürümlerine erişecek.
Creative Cloud Pro, üretken yapay zekaya odaklanıyor. Aboneler, daha önce All Apps planı kapsamında sunulan aylık 1.000 kredi yerine sınırsız YZ kredisine sahip olacak.
Creative Cloud Pro planı neler içeriyor?
- Photoshop'ta Generative Fill (Üretken Dolgu) dahil olmak üzere standart görüntü ve vektör oluşturma özelliklerine sınırsız erişim
- Adobe Firefly'da görüntüden videoya, video ve ses çeviri, Premiere Pro’da Generative Extend (Üretken Genişletme) dahil olmak üzere premium video ve ses oluşturma özellikleri için ek oluşturma kredileri
- Adobe Firefly'daki yeni konsept oluşturma ve ruh hali panosu aracı olan Firefly Boards'da (beta) birden fazla pano oluşturma
- OpenAI GPT görüntü oluşturma, Google Imagen, Veo ve Flux gibi Adobe dışı üretken YZ modellerini doğrudan Adobe Firefly'da kullanma seçeneği
Creative Cloud Pro planına geçiş, Amerika’daki mevcut aboneler için 17 Haziran'da otomatik olarak gerçekleşecek, yani kullanıcılar aboneliklerini değiştirmedikleri sürece bir sonraki faturalarında daha yüksek fiyatı görecek. Adobe, aylık 54,99 ABD doları karşılığında yeni Creative Cloud Standart planı da sunuyor. Bu seçenek biraz daha ucuz olsa da önemli eksiklikler içeriyor. Standart plan aboneleri, Adobe Express, Lightroom Mobile ve Photoshop Mobile gibi uygulamalardaki premium mobil özelliklere erişimini kaybediyor. Tüm uygulamalar planıyla gelen aylık AI kredileri de 1.000'den 25 krediye düşüyor. Firefly'ın üretken video ve ses özellikleri gibi gelişmiş YZ araçları da olmuyor.
Creative Cloud Pro abonelik fiyatı ne kadar?
Creative Cloud All Apps (Tüm Uygulamalar) aboneleri otomatik olarak Creative Cloud Pro aboneliğine geçirilecek. Creative Cloud Pro aylık fiyatı 69,99 dolar. Yıllık abonelik ise 779,99 dolar olarak fiyatlandırılıyor.
"Şu an için" Türkiye'deki kullanıcıları etkilemiyor
Bu değişiklikler şu anda yalnızca Amerika, Kanada ve Meksika'daki aboneleri etkiliyor ancak Adobe'nin geçmişine baktığımızda yeni fiyatlandırma modeli Türkiye’ye de gelecektir.Kaynakça https://helpx.adobe.com/creative-cloud/policy-pricing/changes-to-individual-plan.html https://blog.adobe.com/en/publish/2025/05/15/meet-creative-cloud-pro-new-tools-expansive-creative-controls https://www.techspot.com/news/108027-adobe-auto-switch-paid-subscribers-pricier-ai-plans.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük