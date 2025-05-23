Adobe, Creative Cloud Pro planını duyurdu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Adobe, Creative Cloud abonelik planlarında kapsamlı değişiklikler olacağını duyurdu. Son birkaç yıldır Adobe'nin yaptığı tüm duyurularda olduğu gibi, odak noktası bir kez daha yapay zeka. Önümüzdeki aydan itibaren ABD’den başlayarak Creative Cloud All Apps (Tüm Uygulamalar) aboneleri otomatik olarak Creative Cloud Pro aboneliğine geçirilecek ve aylık fiyat 59,99 dolardan 69,99 dolara çıkacak. Yıllık abonelik fiyatları da 659,99 dolardan 779,99 dolara çıkacak.

Adobe’nin Sora rakibi video oluşturucusu herkese açıldı 3 ay önce eklendi

Tüm aboneler Creative Cloud Pro'ya geçirilecek

Creative Cloud Pro, 17 Haziran 2025'ten itibaren yeni ve mevcut aboneler için popüler Tüm Uygulamalar planının yerini alacak. Creative Cloud Pro, Adobe'nin tüm yaratıcı araçlarına erişim vadediyor. Aboneler, Photoshop, Illustrator ve Premiere Pro gibi sektör standartları da dahil olmak üzere Adobe’nin 20'den fazla masaüstü uygulamasının yanı sıra mobil ve web tabanlı uygulamalarının premium sürümlerine erişecek.

Creative Cloud Pro, üretken yapay zekaya odaklanıyor. Aboneler, daha önce All Apps planı kapsamında sunulan aylık 1.000 kredi yerine sınırsız YZ kredisine sahip olacak.

Creative Cloud Pro planı neler içeriyor?

Tam Boyutta Gör

Photoshop'ta Generative Fill (Üretken Dolgu) dahil olmak üzere standart görüntü ve vektör oluşturma özelliklerine sınırsız erişim

Adobe Firefly'da görüntüden videoya, video ve ses çeviri, Premiere Pro’da Generative Extend (Üretken Genişletme) dahil olmak üzere premium video ve ses oluşturma özellikleri için ek oluşturma kredileri

Adobe Firefly'daki yeni konsept oluşturma ve ruh hali panosu aracı olan Firefly Boards'da (beta) birden fazla pano oluşturma

OpenAI GPT görüntü oluşturma, Google Imagen, Veo ve Flux gibi Adobe dışı üretken YZ modellerini doğrudan Adobe Firefly'da kullanma seçeneği

Creative Cloud Pro planına geçiş, Amerika’daki mevcut aboneler için 17 Haziran'da otomatik olarak gerçekleşecek, yani kullanıcılar aboneliklerini değiştirmedikleri sürece bir sonraki faturalarında daha yüksek fiyatı görecek. Adobe, aylık 54,99 ABD doları karşılığında yeni Creative Cloud Standart planı da sunuyor. Bu seçenek biraz daha ucuz olsa da önemli eksiklikler içeriyor. Standart plan aboneleri, Adobe Express, Lightroom Mobile ve Photoshop Mobile gibi uygulamalardaki premium mobil özelliklere erişimini kaybediyor. Tüm uygulamalar planıyla gelen aylık AI kredileri de 1.000'den 25 krediye düşüyor. Firefly'ın üretken video ve ses özellikleri gibi gelişmiş YZ araçları da olmuyor.

Creative Cloud Pro abonelik fiyatı ne kadar?

Creative Cloud All Apps (Tüm Uygulamalar) aboneleri otomatik olarak Creative Cloud Pro aboneliğine geçirilecek. Creative Cloud Pro aylık fiyatı 69,99 dolar. Yıllık abonelik ise 779,99 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

"Şu an için" Türkiye'deki kullanıcıları etkilemiyor

Bu değişiklikler şu anda yalnızca Amerika, Kanada ve Meksika'daki aboneleri etkiliyor ancak Adobe'nin geçmişine baktığımızda yeni fiyatlandırma modeli Türkiye’ye de gelecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Diğer Yazılım Haberleri

Adobe, Creative Cloud Pro planını duyurdu: İşte fiyatı

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: