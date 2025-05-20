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    Nvidia RTX 5060 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatlar nasıl?

    Nvidia, ana akım kullanıcıları hedefleyen ekran kartı GeForce RTX 5060’ı piyasaya sürdü. 19 Mayıs’ta satışa çıkan GeForce RTX 5060’ın Türkiye fiyatı da belli oldu. Peki pazarda fiyatlar nasıl?

    Nvidia RTX 5060 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatlar nasıl? Tam Boyutta Gör
    Nvidia, giriş ve ana akım kullanıcılara hitap eden yeni ekran kartı modeli GeForce RTX 5060’ı daha önce açıkladığı gibi 19 Mayıs tarihinde piyasaya sürdü. Bu tarihte kartlar Türkiye’de de satışa çıktı. Nvidia, GeForce RTX 5060’ın Türkiye fiyatını açıklarken satış kanallarında fiyatlarla resmi fiyatın bir kez daha uyuşmadığı görüldü.

    8GB GDDR7 bellekli GeForce RTX 5060, RTX 4060 modeline kıyasla DLSS 4 Multi Frame Generation teknolojisini destekleyen oyunlarda iki kat performans vadediyor. Bu arada aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar için mobil RTX 5060 da piyasaya çıkmış durumda.

    Nvidia RTX 5060 Türkiye fiyatı

    Nvidia RTX 5060 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatlar nasıl? Tam Boyutta Gör
    Nvidia, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada GeForce RTX 5060’ın Türkiye fiyatını 13.799 TL olarak açıkladı. GeForce RTX 5060 Ti modelinin başlangıç fiyatı ise 18.200 TL olarak açıklanmıştı. RTX 50 serisinin Türkiye fiyatlandırması şu şekilde:
    • GeForce RTX 5090: 92.849 TL
    • GeForce RTX 5080: 46.679 TL
    • GeForce RTX 5070 Ti: 34.959 TL
    • GeForce RTX 5070: 25.649 TL
    • GeForce RTX 5060 Ti: 18.200 TL
    • GeForce RTX 5060: 13.799 TL

    GeForce RTX 5060’ın çıkışıyla birlikte bir kez daha açıklanan resmi başlangıç fiyatıyla “pazarda” gerçekleşen fiyatlar arasında ciddi farklar olduğunu görüyoruz. En düşük RTX 5060 fiyatı Palit Geforce RTX5060 Dual modeline ait ve 14.999 TL’den listeleniyor. Ancak farklı markalarda fiyatlar 20 bin TL’yi aşabiliyor.

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