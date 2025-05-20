Nvidia RTX 5060 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatlar nasıl?

8GB GDDR7 bellekli GeForce RTX 5060, RTX 4060 modeline kıyasla DLSS 4 Multi Frame Generation teknolojisini destekleyen oyunlarda iki kat performans vadediyor. Bu arada aynı zamanda dizüstü bilgisayarlar için mobil RTX 5060 da piyasaya çıkmış durumda.
Nvidia RTX 5060 Türkiye fiyatı
- GeForce RTX 5090: 92.849 TL
- GeForce RTX 5080: 46.679 TL
- GeForce RTX 5070 Ti: 34.959 TL
- GeForce RTX 5070: 25.649 TL
- GeForce RTX 5060 Ti: 18.200 TL
- GeForce RTX 5060: 13.799 TL
GeForce RTX 5060’ın çıkışıyla birlikte bir kez daha açıklanan resmi başlangıç fiyatıyla “pazarda” gerçekleşen fiyatlar arasında ciddi farklar olduğunu görüyoruz. En düşük RTX 5060 fiyatı Palit Geforce RTX5060 Dual modeline ait ve 14.999 TL’den listeleniyor. Ancak farklı markalarda fiyatlar 20 bin TL’yi aşabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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