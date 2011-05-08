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Archos 9'da işlemci ve depolama sürücüsü güncellemesine gidildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarında rekabetin her geçen gün artması üreticilere var olan modellerini güncelleme zorunluluğu getiriyor. Fransa merkezli tüketici elektroniği üreticileriden Archos, pazarın Windows 7 işletim sistemli ilk tabletlerinden biri olan Archos 9 modelinde donanım güncellemesi yaptı. Gelen bilgilere göre 60GB kapasiteli sabit disk kullanan standart modelden farklı olarak yeni versiyonda 30GB ile daha düşük kapasiteli ancak daha yüksek performanslı SSD depolama sürücüsüne yer veriliyor. Intel Atom platformunu kullanan Archos 9'un yeni versiyonunda işlemci de güncellendi 1.1GHz yerine 1.2GHz'de çalışan Atom işlemciye yer verildi.

Archos 9'un işlemci ve depolama sürücüsü haricindeki diğer özellikleri ise aynı kaldı. 9-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip tablet bilgisayar, 1080p videoları da oynatabiliyor. Aynı zamanda 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera ve hoparlörlere sahip olan Archos 9'un yeni versiyonu Amerika'da 430 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.


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ScreamAiMFire 8 yıl
Şimdi atom dediğin bi alex değilki 1080p video oynatsın.
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DnR 8 yıl
Benim Asus EeePC 1101 HA var içinde Z520 işlemci var 1.7Ghz e getiriyorum yinede 1080P oynatmıyor, bun nasıl iş :)
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Lordinarius 8 yıl
microsoft apple gibi windows u mobile platforma küçültebilmeli ki başarılı olsun .
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Lordinarius 8 yıl
linux çekirdekli sistemler mobil platformda daha başarılı nedense.

bu arada haberlerdeki postuma edit yaptığımda hata alıyorum
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VideOyun 8 yıl
işlemci resmen çağ atlamış
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Python 8 yıl
1.1GHz yerine 1.2GHz'de çalışan Atom işlemciye yer verildi.

Atom Z510 gitmiş,yerine Z515 gelmiş,100 mhz fark açıkçası ne gibi bir + sağlayabilir orası tartışılır,zaten windows 7 tabletlere uygun bir işletim sistemi değil,ilerki windows sürümlerinde daha iyi olacagı zaten ortada ancak şuanki ile bence tamamen yetersiz.
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