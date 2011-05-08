Archos 9'da işlemci ve depolama sürücüsü güncellemesine gidildi

Tablet bilgisayar pazarında rekabetin her geçen gün artması üreticilere var olan modellerini güncelleme zorunluluğu getiriyor. Fransa merkezli tüketici elektroniği üreticileriden Archos, pazarın Windows 7 işletim sistemli ilk tabletlerinden biri olan Archos 9 modelinde donanım güncellemesi yaptı. Gelen bilgilere göre 60GB kapasiteli sabit disk kullanan standart modelden farklı olarak yeni versiyonda 30GB ile daha düşük kapasiteli ancak daha yüksek performanslı SSD depolama sürücüsüne yer veriliyor. Intel Atom platformunu kullanan Archos 9'un yeni versiyonunda işlemci de güncellendi 1.1GHz yerine 1.2GHz'de çalışan Atom işlemciye yer verildi.

Archos 9'un işlemci ve depolama sürücüsü haricindeki diğer özellikleri ise aynı kaldı. 9-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip tablet bilgisayar, 1080p videoları da oynatabiliyor. Aynı zamanda 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera ve hoparlörlere sahip olan Archos 9'un yeni versiyonu Amerika'da 430 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.