Archos düşük maliyetli yeni tableti Arnova 10'u satışa sundu

Yıllarca taşınabilir medya oynatıcılarıyla anılan Fransa merkezli tüketici elektroniği üreticisi Archos, arka arkaya duyurduğu tablet bilgisayar modelleriyle bu alandaki dikkat çekici isimler arasında yer alıyor. Haziran ayına doğru 1.5GHz hızında işlemciye sahip yeni nesil tabletlerini lanse etmesi beklenen firma, düşük maliyetli Arnova 10 modelini satışa sundu.

Archos'nun yeni modeli fiyat anlamında alınabilirliğin birinci öncelik olduğu Arnova serisinin tepe modeli olarak dikkat çekiyor. Çin merkezli yarıiletken tasarımcısı Rockchip'in RK2818 işlemcisinden güç alan ve Android 2.1 işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayarda, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde resesif ekran kullanılıyor.

Yerleşik depolama kapasitesi 4GB olan ancak microSD kart desteği ile arttırılabilen cihazda kablosuz iletişim için 802.11n b/g desteğine yer veriliyor. Aynı zamanda USB 2.0 portuna sahip olan sistemin önemli diğer özellikleri arasında G-Sensörü, VGA çözünürlüğünde kamera, 720p video oynatma yeteneği ve 6 saat olan pil ömründen söz edilebilir.

Archos Arnova 10 yurt dışında 185-190 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanııcların beğenisine sunulmuş durumda.