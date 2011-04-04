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Archos düşük maliyetli yeni tableti Arnova 10'u satışa sundu

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıllarca taşınabilir medya oynatıcılarıyla anılan Fransa merkezli tüketici elektroniği üreticisi Archos, arka arkaya duyurduğu tablet bilgisayar modelleriyle bu alandaki dikkat çekici isimler arasında yer alıyor. Haziran ayına doğru 1.5GHz hızında işlemciye sahip yeni nesil tabletlerini lanse etmesi beklenen firma, düşük maliyetli Arnova 10 modelini satışa sundu.

Archos'nun yeni modeli fiyat anlamında alınabilirliğin birinci öncelik olduğu Arnova serisinin tepe modeli olarak dikkat çekiyor. Çin merkezli yarıiletken tasarımcısı Rockchip'in RK2818 işlemcisinden güç alan ve Android 2.1 işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayarda, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde resesif ekran kullanılıyor.

Yerleşik depolama kapasitesi 4GB olan ancak microSD kart desteği ile arttırılabilen cihazda kablosuz iletişim için 802.11n b/g desteğine yer veriliyor. Aynı zamanda USB 2.0 portuna sahip olan sistemin önemli diğer özellikleri arasında G-Sensörü, VGA çözünürlüğünde kamera, 720p video oynatma yeteneği ve 6 saat olan pil ömründen söz edilebilir.

Archos Arnova 10 yurt dışında 185-190 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanııcların beğenisine sunulmuş durumda.


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sweatcan 8 yıl
doru rezistifte daha iyi çizimler yapılabilir ancak herkez çizimci değil genele hitap etmek
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DH Misafiri 8 yıl
napolyon94' e aktılıyorum bende resesif kullmayı seviyorum. tırnaklarımın ucuyla rahat kullanıyorum. ekranan kocaman bastırmak biraz garip bir duygu :).. resesifler piyasadan kalkıyor o kötü :)
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napolyon94 8 yıl
bende resesif ekranı seviyorum :D bilemiyorum benmi tuhafım :D
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LOTUS08 8 yıl

napolyon94

bende resesif ekranı seviyorum :D bilemiyorum benmi tuhafım :D



sanırım tuhaflık sende..:DDD.

bu zamanda resesif düşünmesi bile kötü iken kullanması bana işkencedeymişim gibi gelirdi sanırım..:))
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Furkan! 8 yıl
Hakikaten resistif ekran artık olmamalı kapasitif ekranı 1 kere tecrübe eden adam bunun yüzüne bakmıyor
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jibe 8 yıl
Bu zamanda Android 2.1 ve resistif ekran şaka gibi... Sanırım 100$ lık çin tabletleriyle yarışacaklar.
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Majorümsü Minör 8 yıl

jibe

Bu zamanda Android 2.1 ve resistif ekran şaka gibi... Sanırım 100$ lık çin tabletleriyle yarışacaklar.

katılıyorum.
archos'a yakıştıramadım.
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