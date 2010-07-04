Art Lebedev'in yeni klavyesi Optimus Popularis gün ışığına çıktı

Tüm dünyanın ilk defa Optimus Maximus isimli OLED klavye ile tanıdığı Art Lebedev tasarım stüdyosu yeni bir klavye üzerinde çalışıyor. İlk model ile benzer şekilde OLED teknolojisine yer verilen Optimus Popularis isimli modelde, taşınabilirliği kolaylaştırmak ve dar alanlarda daha rahat kullanımı mümkün kılmak için numerik tuş takımına yer verilmediğini görüyoruz. Optimus Maximus modelinden farklı olarak üzerindeki ekran ile temel bazı bilgileri verebilen yeni klavyenin yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor.

Ön-sipariş alımına son çeyrekte başlayacak olan Art Lebedev, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı hakkında bir açıklamada bulunmazken, tahminlerin 1000 doların altında olacağı yönünde.