TL işareti (₺) nasıl yapılır? Klavyede TL simgesi (sembolü) yapma

TL, Türk lirasının kısaltmasıdır. Türk lirasının simgesi ise ₺’dir. TL işareti, Türkiye’nin resmi para birimi olan Türk lirası için kullanılan para birimi sembolüdür.
Metinlerde ve resmi yazışmalarda açıkça yazılması (Türk lirası) veya kısaltmasının (TL) kullanılması tercih edilirken, grafik, tablo vb. yerlerde simgenin (₺) kullanılması önerilir. TL işareti, uluslararası uygulamalara paralel olarak rakamın solunda ve boşluk bırakılmadan kullanılır. Kıymetli evrakta ise TL simgesi, bedelin solunda ve boşluk bırakılmadan kullanılmaktadır. Peki, TL simgesi nerede ve TL işareti klavyede nasıl yapılır?
TL işareti klavyede nasıl yapılır ⌨️
Peki, telefonda TL işareti nasıl yapılır? iPhone ve Android telefonun klavyesinde 123 tuşuna basılarak özel karakter alanına geçilir ve ₺ simgesine dokunulur.