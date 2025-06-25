2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

TL, Türk lirasının kısaltmasıdır. Türk lirasının simgesi ise ₺’dir. TL işareti, Türkiye’nin resmi para birimi olan Türk lirası için kullanılan para birimi sembolüdür.

Metinlerde ve resmi yazışmalarda açıkça yazılması (Türk lirası) veya kısaltmasının (TL) kullanılması tercih edilirken, grafik, tablo vb. yerlerde simgenin (₺) kullanılması önerilir. TL işareti, uluslararası uygulamalara paralel olarak rakamın solunda ve boşluk bırakılmadan kullanılır. Kıymetli evrakta ise TL simgesi, bedelin solunda ve boşluk bırakılmadan kullanılmaktadır. Peki, TL simgesi nerede ve TL işareti klavyede nasıl yapılır?

Klavyede olmayan semboller nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

TL işareti klavyede nasıl yapılır ⌨️

Tam Boyutta Gör TL işareti (₺) klavyede T harfinin üzerinde bulunur. TL simgesi, Windows PC’lerde Alt Gr + T tuşlarına basılarak yapılır. Mac bilgisayarlarda TL sembolü, Option + T kombinasyonuyla çıkarılır.

Peki, telefonda TL işareti nasıl yapılır? iPhone ve Android telefonun klavyesinde 123 tuşuna basılarak özel karakter alanına geçilir ve ₺ simgesine dokunulur.

TL simgesi kopyala 👉🏻 ₺

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TL işareti nasıl yapılır? Klavyede TL simgesi (sembolü) yapma

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