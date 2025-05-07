Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Insert tuşu nedir, ne işe yarar? Klavyede insert tuşunun yeri

    Insert tuşu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır özellikle yeni laptop kullanıcıları için merak konusu. İşte klavyede insert tuşunun yeri ve aktifleştirmenin yolu:

    Insert, Türkçede arasına sokmak, yerleştirmek veya eklemek anlamına gelir. Insert tuşu, sayısal tuş takımı olan klavyelerde bulunan ve Word gibi kelime işlem programlarında önemli işlevi olan bir tuştur. Peki, insert tuşu ne işe yarar, nasıl kullanılır? Windows laptop ve MacBook klavyesinde insert tuşunun yeri ve işlevi burada.

    Insert tuşu nedir, ne işe yarar 🤔

    klavyede insert tuşu işlevi Tam Boyutta Gör
    Insert tuşu, çoğu bilgisayar klavyesinde geri tuşuna yakın veya yanında bulunan bir tuştur. İnsert tuşu, metin eklemeyi ve harflerin, sayıların, karakterlerin veya diğer metinlerin önceden var olan metne nasıl ekleneceğini değiştirir. Varsayılan olarak yazarken metin diğer metnin önüne eklenir ancak Insert tuşuna bastıktan sonra yazarken metin üzerine yazılır.

    "Ins" tuşu olarak da bilinen Insert tuşu, iki işlev arasında geçiş yapmak için kullanılır; yazma modu ve üzerine yazma modu. Yazma modunda, yazdığınız karakterler ekranda imlecin ardından görünürken, üzerine yazma modunda yazdıklarınız metnin yerini alır. Insert tuşu, belgeleri düzenlerken veya HTML gibi programlama dillerinde kod yazarken metnin ekranda nasıl göründüğünü kontrol etmek için yararlı olabilir.

    Insert tuşu, ayrıca Windows ve Linux'te çalışan bazı programlarda bir şeyi kopyalayıp yapıştırmak için de kullanılır. Kopyalamak için seçip Ctrl + Insert tuşlarına basılır. Yapıştırmak için Shift + Insert tuşlarına basılması gerekir.

    Klavyede Insert tuşu nerededir ⌨️

    insert tuşu hangisi klavyede yeri Tam Boyutta Gör
    Klavyede Insert tuşu hangisi, nerede bulunur? sıkça merak edilir. Insert tuşu, Türkçe klavyede geri tuşunun yakınında veya yanında bulunur. Laptop ve MacBook klavyesinde Insert tuşunu aktifleştirmek için Fn tuşu ile üreticinin belirlediği tuşa basılır.

    Sayısal tuş takımı olan klavyelerde Numpad'deki sıfır tuşu, Insert tuşuna alternatif olarak kullanılır. Yalnız, öncelikle Num Lock'un kapatılması gerekir.

    Insert tuşu nasıl kullanılır 💡

    Insert tuşuna bastığınızda, klavye giriş modunu yazma modundan üzerine yazma moduna veya tam tersi şekilde değiştirir. Yazma modunda, yazdığınız tüm karakterler imlecin ardından görünürken, mevcut metin yerinde kalır ve ek metniniz için yer açmak gerekirse aşağı doğru hareket eder. Ancak üzerine yazma modunu kullandığınızda, imleç konumu nerede olursa olsun yeni metniniz daha önceki yazılanın yerini alır.

    Insert tuşu nasıl aktifleştirilir 🟢

    Insert tuşu aktif değil, nasıl açılır? Word programını kullananlarının sıkça merak ettiği bir konu. Dosya menüsünden seçeneklere girilir. Sol yandaki listeden Gelişmiş’e tıklanır. Sağda listeden “Üzerine yazma modunu denetlemek için INS tuşunu kullan” seçeneği işaretlenir. Tamam ile onaylandığında Insert tuşu aktif olacaktır.

    Insert tuşu nasıl kapatılır 🔘

    Klavyede insert tuşu nasıl kapatılır? laptop kullanıcıları için merak konusu. Insert tuşunu kapatmak için SharpKeys programı veya Kayıt Defteri Düzenleyicisi kullanılabilir.

    1. Kayıt defteri düzenleyicisine girin
    2. "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout” yolunu izleyin
    3. Sağ bölüme sağ tıklayıp Yeni - İkili Değer'i seçin ve Insert_Disable yazın
    4. Insert_Disable dosyasına çift tıklayın
    5. Değer verisi penceresine “00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 52 E0 00 00 00 00” yazın
    6. Tamam’a tıklayın
    7. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkıp bilgisayarı yeniden başlatın

    Insert tuşu faydalıdır çünkü; içerik oluştururken veya değiştirirken daha fazla esneklik sunar. Örneğin; bir belge yazıyorsanız veya bir web sitesi kodluyorsanız ve mevcut kelimeleri değiştirmeden bir şey eklemek istiyorsanız, kolayca yazma moduna geçip yanlışlıkla önemli bir şeyi silme korkusu olmadan metninizi eklemeye başlayabilirsiniz. Tersine, hızlı bir şekilde değişiklik yapmanız gerekiyorsa üzerine yazma moduna geçmek, her bir karakteri elle silmekten daha hızlı bir şekilde işlerinizi halletmenize yardımcı olur.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chery tiggo kullanıcı yorumları dq381 kullanan araçlar ctrl tuşu çalışmıyor kunduz eğitmen her gün saçma sapan rüyalar görmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Hp 255 G9
    Hp 255 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum