Asus, Full HD ekrana ve harici ekran kartına sahip ultrabook hazırladı

Zenbook ailesiyle ultrabook akımının piyasadaki ilk temsilcilerinden birisi olan Asus, ikinci nesil ultrabook modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın yakında piyasaya sürmeyi planladığı UX32VD isimli yeni Zenbook modeline ait detaylar netlik kazanmaya başladı. 1920 X 1080 piksel çözünürlüğünde IPS panelli ekrana sahip olan ultrabook modeli, Intel'in Ivy Bridge platformunu temel alırken spesifik olarak hangi işlemcilerle alınabileceği henüz açıklanmadı.

İlk nesil ultrabook modellerinden farklı olarak Intel'in entegre grafik biriminiyle birlikte harici ekran kartına da sahip olan ultrabook'ta, Nvidia'nın GeForce GT620 çözümüne yer veriliyor ve bu sayede HD 4000 grafik biriminden daha yüksek grafik performansı sunulurken aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için Nvidia'nın PureVideo HD teknolojisi ile GPU tabanlı hızlandırma desteği de geliyor. Depolama sürücüsü olarak SSD sürücü yerine hibrit sürücü kullanan Asus UX32VD, bu tercihten ötürü piyasadaki UX31A modeline kıyasla bir miktar daha kalın kalıyor. Asus yüksek çözünürlüklü ekrana, harici ekran kartına ve Ivy Bridge işlemciye sahip olan yeni nesil ultrabook modelinin çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.