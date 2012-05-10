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Asus, Full HD ekrana ve harici ekran kartına sahip ultrabook hazırladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zenbook ailesiyle ultrabook akımının piyasadaki ilk temsilcilerinden birisi olan Asus, ikinci nesil ultrabook modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın yakında piyasaya sürmeyi planladığı UX32VD isimli yeni Zenbook modeline ait detaylar netlik kazanmaya başladı. 1920 X 1080 piksel çözünürlüğünde IPS panelli ekrana sahip olan ultrabook modeli, Intel'in Ivy Bridge platformunu temel alırken spesifik olarak hangi işlemcilerle alınabileceği henüz açıklanmadı. 
İlk nesil ultrabook modellerinden farklı olarak Intel'in entegre grafik biriminiyle birlikte harici ekran kartına da sahip olan ultrabook'ta, Nvidia'nın GeForce GT620 çözümüne yer veriliyor ve bu sayede HD 4000 grafik biriminden daha yüksek grafik performansı sunulurken aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için Nvidia'nın PureVideo HD teknolojisi ile GPU tabanlı hızlandırma desteği de geliyor. Depolama sürücüsü olarak SSD sürücü yerine hibrit sürücü kullanan Asus  UX32VD, bu tercihten ötürü piyasadaki UX31A modeline kıyasla bir miktar daha kalın kalıyor. Asus yüksek çözünürlüklü ekrana, harici ekran kartına ve  Ivy Bridge işlemciye sahip olan yeni nesil ultrabook modelinin çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. 

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thelake 7 yıl
bu modeli merakla bekliyordum fakat türkiyeye gelen ux32vd ler 2. nesil işlemci ve düşük çözünürlüklü geldi..yurtdışı araştırmalarımda ve hatta asusun sitesinde bile sandy bridge'li model seçeneği görünmüyor türkiyeye nasıl böyle bi model geliyor acaba?modele aldanıp alıyordum son anda farkettim heyecandan..acaba söylenen özellikli ultrabooklar gelecekmi?(ips fullhd ekran ve ivy bridge'li harici grafik kartlı ux32vd'ler?)
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kepenk 7 yıl
620 koyasıya kadar 640 koysaymış tadından yenmezmiş
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sürgün34 7 yıl thelake
thelake

bu modeli merakla bekliyordum fakat türkiyeye gelen ux32vd ler 2. nesil işlemci ve düşük çözünürlüklü geldi..yurtdışı araştırmalarımda ve hatta asusun sitesinde bile sandy bridge'li model seçeneği görünmüyor türkiyeye nasıl böyle bi model geliyor acaba?modele aldanıp alıyordum son anda farkettim heyecandan..acaba söylenen özellikli ultrabooklar gelecekmi?(ips fullhd ekran ve ivy bridge'li harici grafik kartlı ux32vd'ler?)

şu mu acaba sorduğunuz model ? full hd panel var




pcdepo.com/...
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corona.effect 7 yıl
Ux31e kullandim, cok guzel aletti. Bu yeni versiyon cikinca direk alinir. Alet inanilmaz saglamdi, diger ultralar gibi egilip bukulmuyodu.
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FreeRun 7 yıl
apple a güzel bir alternatif gibi gözüküyor
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GaMeLeCtROniCa 7 yıl
tek kelime ile söyle anlatılır.asus yapıyor abi.
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giulianihdhx 7 yıl
ekranı 15 inçten buyuk mude full hd yapmışlar .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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azizdeli 7 yıl
güzel makina
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DarthLuca 7 yıl
Beyd_s
Sabırsızlıkla bekliyorum. Full HD olması çok iyi çünkü harici ekranla çalışacak arkadaşlar da olacak- benim gibi! . Acaba TRye ne zaman gelir fikri olan var mı?

Full HD üstündeki ekranın çözünürlüğü, Kendi ekranı ekranı ne çözünürlükte olursa olsun harici ekranda, bağlanılan panelin çözünürlüğünde çalışır...
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım açısından çok sade ve şık, üst düzey bir model(her ultrabook'un olduğu gibi) :) GT 620M kullanmasıda Ivy Bridg eyanında fazlasıyla iyi..
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berkaylive 7 yıl
tbt
bi de şu dvd cd okuma sorunalrını düzeltseler,,:)

ona dvd okuyucu koysalar kalılığı 2 ye katlanır zaten gerek yokda
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Kumandan 7 yıl
10-12 inç
1600x900 çözünürlük
256 SSD
4 Gb Ram
i5 işlemci
5 saatlık batarya
Ohh miss ...
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tolgatelli 7 yıl
bi de şu dvd cd okuma sorunalrını düzeltseler,,:)
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Beyd_s 7 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum. Full HD olması çok iyi çünkü harici ekranla çalışacak arkadaşlar da olacak- benim gibi! . Acaba TR'ye ne zaman gelir fikri olan var mı?
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