Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Transformer Prime lanse edildi; Dört çekirdekli ilk tablet!

7 yıl
10,5b
1
72
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Transformer modeliyle tablet bilgisayar pazarında yüksek satış başarısına imza atan Asus, uzun süredir merakla beklenen yeni modeli Transformer Prime'ı resmi olarak duyurdu. Nvidia'nın Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu kullanan ilk tablet olarak pazarda bir ilki gerçekleştiren tablet, yerini aldığı Transformer modeliyle kıyaslandığında daha yüksek performans sunmasının yanında hem daha ince hem de daha hafif bir yapı sunuyor. 
Asus Transformer Prime lanse edildi; Dört çekirdekli ilk tablet!
Tam Boyutta Gör
Asus'un Zenbook serisi ultrabook modellerine benzer şekilde alüminyum gövdeye sahip olan Transformer Prime, 8.3mm kalınlığındaki kasa yapısı ile 10.1-inç segmentinde en ince tabletlerden biri olan Samsung Galaxy Tab 10.1'i de geride bırakmış oldu. Tabi Transformer Prime'a en ince tablet diyemiyoruz zira Toshiba'nın 8mm'nin altına indiği AT200 model isimli yeni tabletini IFA 2011'de lanse etmişti. 586 gram  ağırlığı ile hem yerini aldığı Transformer modelinden hem de iPad 2'den daha hafif olan Transformer Prime, Galay Tab 10.1'den ise yaklaşık 20 gram daha ağır ancak burada unutulmaması gereken nokta, Samsung'daki plastik kasa kullanımından farklı olarak Transformer Prime'ın alüminyum gövde ile geliyor olması.
Asus Transformer Prime lanse edildi; Dört çekirdekli ilk tablet!
Tam Boyutta Gör
Asus Transformer Prime, Super IPS+ ekran ile geliyor. Çizilmelere karşı Gorilla Glass donanımlı olan ekranın çözünürlüğü ise 1280 x 800 piksel. Hem yatay hem de dikey de 178 derece görüş açısı sunan tablet, Asus'a göre 600+ nit civarında olan ekran parlaklığı ile açık hava kullanımında rakip çözümlere karşı 1.5 kat daha parlak olması ile kullanımı kolaylaştırıyor. Kuşkusuz Asus Transformer Prime'ı dikkat çekici kılan bir diğer önemli detay, Nvidia'nın Tegra 3 platformunu kullanıyor oluşu. Çift çekirdekli ilk platform olan Tegra 2'den sonra dört çekirdekli ilk platformu da pazara sunan Nvidia, SoC tasarımlı uygulama işlemcileri arasında ilkler gerçekleştirmeye devam ediyor. 
Asus Transformer Prime lanse edildi; Dört çekirdekli ilk tablet!
Tam Boyutta Gör
ARM Cortex-A9 tasarım 4 fiziksel çekirdeğe sahip olan işlemcinin asıl sürprizi ise benzer şekilde Cortex-A9 tabanlı olan beşinci çekirdeği bünyesinde barındırması. Ortak çekirdek olarak nitelendirilen beşinci çekirdek, video ve müzik gibi uygulamalarda devreye giriyor ve bu esnada diğer çekirdekler ise devre dışı bırakıyor. Bu sayede platformun genel kullanımdaki enerji verimliliği arttırılığı ve güç tüketimi aşağı çekildiği için günün sonunda daha fazla çekirdek ve daha fazla GPU işlem birimi ile gelen Tegra 3 aynı zamanda tabletlerde daha uzun pil ömrünü de mümkün kılıyor. Tegra 3 için farklı saat hızlarından bahsedebiliriz. Ortak çekirdek tek başına görev yaptığında en yüksek 500MHz hızında çalışırken, diğer çekirdekler ise yük durumuna ve buna bağlı olarak aktif olan çekirdek sayısına göre 1.3GHz veya maksimum 1.4GHz seviyesine çıkabiliyorlar.
Asus Transformer Prime lanse edildi; Dört çekirdekli ilk tablet!
Tam Boyutta Gör
Sistem belleği 1GB olan Asus Transformer Prime'da 32GB ve 64GB eMMC olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine yer veriliyor. Daha yüksek depolama alanı için aynı zamanda MicroSD kart slotuna da sahip olan tablete 1080p video kaydı da yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve görüntülü görüşme için 1.2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera eşlik ediyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, ışık sensörü, elektronik pusula, jireskop, SonicMaster ses, micro HDMI portu ve 25 Watt/saat kapasiteli pile yer verilen tablet bilgisayar, 12 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Aynı zamanda tabletin pil ömrü, yenilenen istasyon tipi klavyesi ile 18 saate kadar arttırılabiliyor. Bu klavye üzerinde ayrıca touchpad, kart okuyucu ve USB 2.0 portu olduğunu da not düşmek gerekiyor.
Asus Transformer Prime lanse edildi; Dört çekirdekli ilk tablet!
Tam Boyutta Gör
Asus Transformer Prime, hızla yaygınlaşan tablet bilgisayarlar için yeni bir dönemin kapısını aralayan ilk model oluyor. Dört çekirdekli hatta 4+1 çekirdekli işlemcisi ile işlem gücü ve grafik yeteneklerini arttıran, Nvidia'ya göre "PC Sınıfı İşlemci" ile gelen tablet, Android 3.2 işletim sistemiyle tanıtılmış olmasına karşın, kısa süre içerisinde Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 sürümüne yükseltileceği ifade ediliyor. İki farklı renk seçeneğiyle (Mor kuvars ve Şampanya Altın Sarısı) pazara giriş yapacak olan Transformer Prime'ın yurt dışı fiyatları da açıklandı. Buna göre 32GB'lık model 499$, 64GB'lık model ise 599$ olarak sunulacak ve klavye istasyonu almak isteyenler ayrıca 149$ daha ödeyecek. Asus Transformer Prime, Aralık ayında raflardaki yerini alacak ve aynı dönemde Android 4.0 güncellemesi de çıkacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
haymatloshan 7 yıl en beğenilen
khaos
haymatloshan Gayet şık,beklediğim bir tabletti.3G özelliği var mı acaba?
Evet 3g özelliği hakkında hiçbir bilgi yok ilk transformer alamamamdaki tek neden buydu?

Tablet seyyar dolaşımı teşvik ederken 3G özelliğini es geçmesi gerçekten komik oluyor.İlk modelini almayı düşünüyordum 3G'si yoktu,şimdi bu güzel donanıma 3G koymadılarsa yazık ederler ve yine almaktan vazgeçerim.Ekran standartlarımın(7inç - 9 inç arası) üzerinde olmasına rağmen almayı düşünürken yine vazgeçirici bir eksisi olur.
khaoshaymatloshan Gayet şık,beklediğim bir tabletti.3G özelliği var mı acaba?Evet 3g özelliği hakkında hiçbir bilgi yok ilk ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SS10 7 yıl
bu benim ilk tabletim olacak
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
3g önemli bir özellik görülebilir belkide anca bende sony s 113 vardı sattım ülkemizde 4gb sonuçta sim kart kotası çokta olsa da olur birşey değil yani ki artık sim kartla uğraşılmasın diye wireless modemler çıktı. vodafone un 29tl 4gb lık olanını ve bu asus prime ı alıcam umduğum gibi olur umarım. 3g özelliği var diyip 250 400 tl arazı ektra ücret ödenmesi bu alternatif olduğu için bence gereksiz sonuçta sim kartımızla telefon özelliği olarak kullanamayız 10inçlik tabletleri şaka gibi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
klavyenin inceltilmesi çok hoşuma gitti 1.nesilde çok kalın olmasından yakınıyordum eğer bu modele de 3g koymazlarsa diyecek söz bulamıyorum.. umarım vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anelka39 7 yıl
Harbi bu adamlar salak ha söyle bir tablet yapıyorsun ama 3G koymuyorsun
Ne diyim dikilmeye mahkumsunuz Apple a
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cpt_price42548 7 yıl
of ya o kadar bekledim boşa gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cpt_price42548 7 yıl
scout_616
haymatloshanŞu ana kadar baktığım kaynaklarda 3G özelliği var demiyor maalesef.Piyasaya çıkacakken 3G özelliği çıkmazsa bu kadar beklediğim bir ürünü almayacağım.Alt tarafı 3G özelliği koyacaksın,ben bunu sadece evde mi kullanacağım,evde kullanacaksam niye 12-18 saat pil ömrümü arayayım ki tablette,takarım fişe evde kullanırım.Böyle çıkarsa gerçekten üzücü olur o kadar özelliğin heba edilmesi.
%100 katılıyorum.

aynen ya o kadar bekledim 3G li Modeli 2012 2. çeyrekte BELKİ çıkarabileceklerini söylemişler :(((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Adamlar yeni aşıracaklarını şaşırdılar apple'dan


3g'siz olması dezavantaj olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Resul Sever 7 yıl
android açık bir yazılım mac gibi değil herkez android tablet çıkarıyor ve bu da çok saçma oluyor fakat bu sefer işi gerçekten ilerletmişler dört çekirdek hafif büyük ekran ve iyi bir bellek kesinlikle alacağım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vysl23 7 yıl
ismky
vysl23
NeverJames@1 androidlerin hepsinde flash desteği var heralde arkadaş apple ürünü kullanıyor :(
Adobe artık mobil cihazlarda browser içinde flash player desteklemeyeceğini duyurdu.Bu da link: blogs.adobe.com/... Jobs öbür taraftan pis pis sırıtıyordur heralde :)
Aynı şey burdada başlığı okumayın sadece ya. Flash player yerine adobe air ile flash içeriğe ulaşılcak flash içeriğe bişey olmadı.

Yaziyi sonuna kadar okudugumdan emin olabilirsin. O yuzden "mobil cihazlarda browser icin flash player" desteklenmeyecegini yazdim. Kanimca "ya" unlemiyle biten cumleler kurmadan once biraz daha dikkat etmek lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elguug 7 yıl
Allaaaaaah sonunda geliyo ya :) Yalnız aklımdaki en büyük soru halen sabit:
Android/Win8 dual boot bu tablet ile birlikte gelecek mi? / Mümkün olacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anelka39 7 yıl
Guzelmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
özellikler çok iyi ama notebook um dan vazgeçirecek seviye de olmadığı için beklemeye devam. bide 10 inç i yeterli bulmuyorum. zamanında Eeepc mi sırf bu yüzden sattım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 7 yıl
Asus sonunda Galaxy Tab 10.1 in kasasını hatta ağırlığını taklid etmeyi başardı...
Diğer bileşenleri Asus daha üstün gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foo Fighters 7 yıl
vysl23
NeverJames@1 androidlerin hepsinde flash desteği var heralde arkadaş apple ürünü kullanıyor :(
Adobe artık mobil cihazlarda browser içinde flash player desteklemeyeceğini duyurdu.Bu da link: blogs.adobe.com/... Jobs öbür taraftan pis pis sırıtıyordur heralde :)

Aynı şey burdada başlığı okumayın sadece ya. Flash player yerine adobe air ile flash içeriğe ulaşılcak flash içeriğe bişey olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eldblo 7 yıl
Bu ne zaman türkiyeye gelir bi fikriniz varmı
ona göre bi cihaz alacam da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10494 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, dört çekirdek ve
2 etiket daha tablet Tablet PC
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus Eee PC 1015BX video inceleme 7 yıl Nokia N9 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim