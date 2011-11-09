Asus Transformer Prime lanse edildi; Dört çekirdekli ilk tablet!

Transformer modeliyle tablet bilgisayar pazarında yüksek satış başarısına imza atan Asus, uzun süredir merakla beklenen yeni modeli Transformer Prime'ı resmi olarak duyurdu. Nvidia'nın Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu kullanan ilk tablet olarak pazarda bir ilki gerçekleştiren tablet, yerini aldığı Transformer modeliyle kıyaslandığında daha yüksek performans sunmasının yanında hem daha ince hem de daha hafif bir yapı sunuyor.

Asus'un Zenbook serisi ultrabook modellerine benzer şekilde alüminyum gövdeye sahip olan Transformer Prime, 8.3mm kalınlığındaki kasa yapısı ile 10.1-inç segmentinde en ince tabletlerden biri olan Samsung Galaxy Tab 10.1'i de geride bırakmış oldu. Tabi Transformer Prime'a en ince tablet diyemiyoruz zira Toshiba'nın 8mm'nin altına indiği AT200 model isimli yeni tabletini IFA 2011'de lanse etmişti. 586 gram ağırlığı ile hem yerini aldığı Transformer modelinden hem de iPad 2'den daha hafif olan Transformer Prime, Galay Tab 10.1'den ise yaklaşık 20 gram daha ağır ancak burada unutulmaması gereken nokta, Samsung'daki plastik kasa kullanımından farklı olarak Transformer Prime'ın alüminyum gövde ile geliyor olması.

Asus Transformer Prime, Super IPS+ ekran ile geliyor. Çizilmelere karşı Gorilla Glass donanımlı olan ekranın çözünürlüğü ise 1280 x 800 piksel. Hem yatay hem de dikey de 178 derece görüş açısı sunan tablet, Asus'a göre 600+ nit civarında olan ekran parlaklığı ile açık hava kullanımında rakip çözümlere karşı 1.5 kat daha parlak olması ile kullanımı kolaylaştırıyor. Kuşkusuz Asus Transformer Prime'ı dikkat çekici kılan bir diğer önemli detay, Nvidia'nın Tegra 3 platformunu kullanıyor oluşu. Çift çekirdekli ilk platform olan Tegra 2'den sonra dört çekirdekli ilk platformu da pazara sunan Nvidia, SoC tasarımlı uygulama işlemcileri arasında ilkler gerçekleştirmeye devam ediyor.

ARM Cortex-A9 tasarım 4 fiziksel çekirdeğe sahip olan işlemcinin asıl sürprizi ise benzer şekilde Cortex-A9 tabanlı olan beşinci çekirdeği bünyesinde barındırması. Ortak çekirdek olarak nitelendirilen beşinci çekirdek, video ve müzik gibi uygulamalarda devreye giriyor ve bu esnada diğer çekirdekler ise devre dışı bırakıyor. Bu sayede platformun genel kullanımdaki enerji verimliliği arttırılığı ve güç tüketimi aşağı çekildiği için günün sonunda daha fazla çekirdek ve daha fazla GPU işlem birimi ile gelen Tegra 3 aynı zamanda tabletlerde daha uzun pil ömrünü de mümkün kılıyor. Tegra 3 için farklı saat hızlarından bahsedebiliriz. Ortak çekirdek tek başına görev yaptığında en yüksek 500MHz hızında çalışırken, diğer çekirdekler ise yük durumuna ve buna bağlı olarak aktif olan çekirdek sayısına göre 1.3GHz veya maksimum 1.4GHz seviyesine çıkabiliyorlar.

Sistem belleği 1GB olan Asus Transformer Prime'da 32GB ve 64GB eMMC olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine yer veriliyor. Daha yüksek depolama alanı için aynı zamanda MicroSD kart slotuna da sahip olan tablete 1080p video kaydı da yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve görüntülü görüşme için 1.2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera eşlik ediyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, ışık sensörü, elektronik pusula, jireskop, SonicMaster ses, micro HDMI portu ve 25 Watt/saat kapasiteli pile yer verilen tablet bilgisayar, 12 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Aynı zamanda tabletin pil ömrü, yenilenen istasyon tipi klavyesi ile 18 saate kadar arttırılabiliyor. Bu klavye üzerinde ayrıca touchpad, kart okuyucu ve USB 2.0 portu olduğunu da not düşmek gerekiyor.

Asus Transformer Prime, hızla yaygınlaşan tablet bilgisayarlar için yeni bir dönemin kapısını aralayan ilk model oluyor. Dört çekirdekli hatta 4+1 çekirdekli işlemcisi ile işlem gücü ve grafik yeteneklerini arttıran, Nvidia'ya göre "PC Sınıfı İşlemci" ile gelen tablet, Android 3.2 işletim sistemiyle tanıtılmış olmasına karşın, kısa süre içerisinde Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 sürümüne yükseltileceği ifade ediliyor. İki farklı renk seçeneğiyle (Mor kuvars ve Şampanya Altın Sarısı) pazara giriş yapacak olan Transformer Prime'ın yurt dışı fiyatları da açıklandı. Buna göre 32GB'lık model 499$, 64GB'lık model ise 599$ olarak sunulacak ve klavye istasyonu almak isteyenler ayrıca 149$ daha ödeyecek. Asus Transformer Prime, Aralık ayında raflardaki yerini alacak ve aynı dönemde Android 4.0 güncellemesi de çıkacak.