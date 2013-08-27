Asus yeni nesil süper modemini tanıttı

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VDSL, ADSL, Fiber, 3G ve 4G teknolojilerinin tamamına destek veren, bu teknolojilerden ikisini aynı anda çalıştırabilen ve bu açıdan süper modem olarak tanımlanan Asus DSL-N66U'ya ait merak edilen detaylar bu videomuzda.