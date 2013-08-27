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Asus yeni nesil süper modemini tanıttı
5 yıl
7,2b
1
Ağ Ürünleri
62
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VDSL, ADSL, Fiber, 3G ve 4G teknolojilerinin tamamına destek veren, bu teknolojilerden ikisini aynı anda çalıştırabilen ve bu açıdan süper modem olarak tanımlanan Asus DSL-N66U'ya ait merak edilen detaylar bu videomuzda.
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itachi237
5 yıl
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recepte asus dendi mi hemen bitiyor orda
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1
Mother Of Mercy
5 yıl
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Kaç mangır ?
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alierr
5 yıl
editörün seçimi
Asus DSL-N66U İşlemci Bilgisi:
Ralink RT65168
mediatek.com/...
16MB Flash/64MB DDR2 RAM for Modem/Router
64MB DDR2 RAM for Wi-Fi
Internal 2 dBi antenna x 3
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Frontoza
5 yıl
editörün seçimi
Bu üründe 802.11 ac özelliği firewall ile gelirmi acaba?
zira ZyXEL VMG1312-B10A; 10; 100; 1000 Mbit/s; 10/100/1000Base-T(X); 802.11ac; 802.11n; 5 GHz; 2.4 GHz; ADSL (RJ-11); Ethernet (RJ-45) (VMG1312-B10A-UK01V1F
bu modemde 802.11ac var ve yutdışında asus dsl n66u ile aynı para,bu özellik firmware ile gelmiyorsa pek iyi bir durum değil.
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sharky.78
5 yıl
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Model numarası yanlış yazılmış RT-AC68U olması gerekirdi. Cihazda yenilik olarak universal repeater mode, harici anten, usb 3, 802.11n'de 600 Mbps varan hız ve Wireless on/off özellikleri var.
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programmer_onur
5 yıl
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Asus'un 'aam6020vi' facia modelinden beri hiç Asus modemlerin yanına yaklaşmadım korkudan.
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donanımcı123
5 yıl
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Herkesin evinde zaten adsl,vdsl,fiber,3g,4g, uydu, kablonet olmak üzere 7 bağlantı mevcut, herhangi biri kesilirse diğer 6 sıyla donanımhabere girebiliriz
1 Yanıt
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DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
VPS var mı?
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by__metallica
5 yıl
editörün seçimi
Arkadaşlar bu bir Router özellikli ADSL/VDSL/Fiber Modemdir. Video'da görebileceğiniz üzere telefon hattı için RJ-11 Girişi vardır.
ADSL , VDSL gibi Türkiye de kullandığımız bağlantı tiplerini başka herhangi bir modem'e ihtiyaç duymadan karşılayabilmektedir.
Ayrıca Video'da Kırmızı olarak gözüken WAN girişi ile Fiber bağlantı ya da herhangi başka bir modem üzerinden gelen interneti dağıtabilirsiniz. Tahminen AP olarak da kullanılabilir bu modem.
Asus RT-N56u kullanıyorum. Asus firmware konusunda biraz basit kalıyor. Download yapma ve Media Center özellikleri sizi tatmin etmeyebilir. O yüzden şimdilik Custom Firmware'ler kullanıyoruz. Bu modelede güzel bir CFW çıkar illaki.
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delio
5 yıl
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Cihazın modem özelliği sadece ADSL/VDSL içindir. Diğer bağlantı tipleri için ethernet üzerinden sadece router işlevi görür.
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onur01651
5 yıl
editörün seçimi
SFP girişi olmayan fiber destekli modem, ben mi yanlış görüyorum ?
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WaShErE
5 yıl
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İki bağlantıyı aynı anda kullanmak derken biraz yanlış bilgi verilmiş,load balancing router üstündeki kullanıma göre birden fazla internetiniz var ise ona göre yönlendirmesi,atıyorum a kullanıcı adsl'e,b kullanıcısı fiber'e,c kullanıcısı kablonet'e vs vs gibi bir dağıtım söz konusu.Eğer aynı anda bandwidth'leri kullanılmak isteniyorsa buna traffic shaping deniyor bu da üst seviye routerlar dışında ben evde kullanılan modemlerde henüz rastlamadım. O yüzden yazma gereksinimi duydum farklı bağlantıları kullanma diyince yanılıpta insanlar almasınlar.
Saygılar.
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Mickcasey
5 yıl
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Ip Tv desteği varmı cihazın en önemli sorulardan biri es geçilmiş.
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Divinity
5 yıl
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Asus güzel ama Belkin varken..
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Ralink RT65168
mediatek.com/...
16MB Flash/64MB DDR2 RAM for Modem/Router
64MB DDR2 RAM for Wi-Fi
Internal 2 dBi antenna x 3
zira ZyXEL VMG1312-B10A; 10; 100; 1000 Mbit/s; 10/100/1000Base-T(X); 802.11ac; 802.11n; 5 GHz; 2.4 GHz; ADSL (RJ-11); Ethernet (RJ-45) (VMG1312-B10A-UK01V1F
bu modemde 802.11ac var ve yutdışında asus dsl n66u ile aynı para,bu özellik firmware ile gelmiyorsa pek iyi bir durum değil.
ADSL , VDSL gibi Türkiye de kullandığımız bağlantı tiplerini başka herhangi bir modem'e ihtiyaç duymadan karşılayabilmektedir.
Ayrıca Video'da Kırmızı olarak gözüken WAN girişi ile Fiber bağlantı ya da herhangi başka bir modem üzerinden gelen interneti dağıtabilirsiniz. Tahminen AP olarak da kullanılabilir bu modem.
Asus RT-N56u kullanıyorum. Asus firmware konusunda biraz basit kalıyor. Download yapma ve Media Center özellikleri sizi tatmin etmeyebilir. O yüzden şimdilik Custom Firmware'ler kullanıyoruz. Bu modelede güzel bir CFW çıkar illaki.
Saygılar.