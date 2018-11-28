Beklenen telefon Meizu 16, Türkiye'de: Fiyatlar ve detaylar

İddialı tasarımı, ekrandan parmakizi okuma teknolojisi ve fiyat/performans iddiasıyla yurtdışında büyük ses getiren Meizu 16 nihayet ülkemize de geldi. İşte fiyatlar ve merak edilen bazı detaylar.

Yılın en başarılı akıllı telefon modellerinden Meizu 16 nihayet ülkemize giriş yaptı. İddialı tasarımı, ekrandan parmakizi okuma teknolojisi, Snapdragon 845 işlemcisi ve fiyat/performans politikasıyla tanıtımında büyük ses getiren Meizu 16'nın Türkiye macerasını yorumladık.