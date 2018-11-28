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Beklenen telefon Meizu 16, Türkiye'de: Fiyatlar ve detaylar

5 ay
36,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İddialı tasarımı, ekrandan parmakizi okuma teknolojisi ve fiyat/performans iddiasıyla yurtdışında büyük ses getiren Meizu 16 nihayet ülkemize de geldi. İşte fiyatlar ve merak edilen bazı detaylar.
Yılın en başarılı akıllı telefon modellerinden Meizu 16 nihayet ülkemize giriş yaptı. İddialı tasarımı, ekrandan parmakizi okuma teknolojisi, Snapdragon 845 işlemcisi ve fiyat/performans politikasıyla tanıtımında büyük ses getiren Meizu 16'nın Türkiye macerasını yorumladık. 

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orientem 5 ay en beğenilen
Şu videolarınızı mobilde otomatik oynatmayı bir kesseniz artık olmaz mı?
1 Yanıt Yanıtla +35
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__Nikolaus__ 5 ay
Hafıza kartı desteği yok.
NFC yok
Suya dayanıklılık yok.
Kamerası amiral cihazlardan bir tık geride.
Pil kapasitesi düşük.
Maalesef bu olmayan özellikleri 3100 tl ile beraber yorumlayınca ortaya tamamen negatif bir durum çıkıyor.
64 gb 2490 , 128 gb 2990 civarlarında olsaydı tam olurdu.
Hafıza kartı desteği yok.NFC yokSuya dayanıklılık yok.Kamerası amiral cihazlardan bir tık geride.Pil kapasitesi düşük.Maalesef bu olmayan...
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4 Yanıt Yanıtla +19
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Hellori Hazretleri 5 ay ALBAY
Bence sizin yorum daha şaka gibi.
2 Yanıt Yanıtla +18
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 5 ay
ERDİ BEY BANA BU DÜZGÜN TÜRKÇE İLE, BU BEYEFENDİLİKLE MENEMEN YAPMASINI ANLATSIN ONU DA DİNLERİM. ADAM ANLATIRKEN DİNLEMEK GÜZEL BİR MÜZİK DİNLEMEK KADAR ZEVK VERİYOR.TEKNOLOJİ DÜNYASINDAKİ GENEL PROFİLİN ÜZERİNDE OLDUĞUNDAN EMİNİM..ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK.
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TearsForFears 5 ay
Hafıza kartı desteğinin olmaması ve bataryasının düşük olmasından ötürü almaktan vazgeçtiğim telefon. Bana 64 gb yeter, 6 saat ekran açık süresi yeter diyenler ciddi ciddi değerlendirsinler.
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blackcode_ 5 ay TearsForFears
Haklısınız hocam. Hafıza kartı desteğinin olmaması ve batarya kapasitesi bu telefonun en büyük eksiklikleri ama bunun dışında bir zayıflığı yok. Ben kullanıyorum 7 saatin üzerinde ekran süresi aldığım da oldu ama dediğiniz gibi ortalama 6 saat alıyorsunuz. Batarya konusuna çok önem veren kullanıcılar başka cihazlara yönelsinler ama bunun dışında gayet iyi bir cihaz Meizu 16th.
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umit d 5 ay
ha bu nasıl telefondur da
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ilker67 5 ay
Küçük boyutu ve hi fi ses çıkışıyla benim ilgi alanıma girdi ama NFC olmasını isterdim doğrusu.
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kırmızı panda 5 ay
Ois, stereo hoparlör, şık ve dayanıklı kasa, snap 845 ve 3200 lira... Bence gayet alınabilir bu fiyatlara. 2999 falan olursa tam bir f/p cihazı olur.
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nedensiz07 5 ay
Dünyadaki çerçeve takıntılı kullanıcılar yüzünden, telefonlar artık neredeyse tutulamayacak hale geldi.. Erdi'nin telefonda alttaki tuşa basacağı zaman ''aman ellerim kenarlara değmesin'' türündeki çabasını görünce (06:20) insan bunu daha iyi anlıyor..
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YediGüzelAdam 5 ay
arkadaşlar 16th almak isteyen varsa elini çabuk tutsun fiyat 3499tl ye yükselecek :)
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highgen 5 ay YediGüzelAdam
Aralık ayı sonuna doğru fiyat düşer hocam ben onu bekliyorum dolar şuan düşüşte ekstra yıl sonu kampanyalariyla iyi fiyata alınır
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smart1978 5 ay
Snapdragon 8150 seri uretimi devam ediyor sadece tanitimina 1 hafta kalmis Meizu 16 gelse ne yazar ! Cok eskimis ust seviye islemci onun disinda bir esprisi de kalmamistir . Bu tur urunler cok gec cikmasinin tek sebebi Snapdragon845 in toptan alim fiyatlari asiri derecede dusmesidir ...
Kamerasi 4K 60 FPS si desteklemiyor olmasi tuhaf cunku Snapdragon 845 4k da 60 FPS 10 bit renk derinliginde kayit ve oynatma kabiliyetine sahiptir. Yani kamerasi vs Snapdragon 845 in tam manasiyla hakkini veremiyor...
Cok gec geldi ... Eskimis bir islemci olarak almak isteyen alabilir bu saatten sonra ...
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highgen 5 ay smart1978
10 nanometre üretim sürecinde en güncel en güçlü işlemci bir işlemciyi bı kaç yıl da çöp ettiniz helal olsun Kamera paketi mate 10 proyla nerdeyse aynı yazılım güncellemesine bakar
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eP_362 5 ay
Hiç Meizu kullanmamış olan da gelip Xiaomi ile Meizu'yu karşılaştırıyor.
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highgen 5 ay eP_362
Meizu M2 note kullandım suanki mevcut (arızalı) telefonum da Xiaomi mi5
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highgen 5 ay
Meizu 16 ile çekilmiş fotoğraflar
photos.google.com/...
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