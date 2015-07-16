Bilişim Hukuku - İnternetten Hakaret

Herkese Merhabalar ben Berkan Sezer. Yeni programımız Bilişim Hukuku ile bundan böyle her hafta sizlerle beraber bilişim konusundaki sorunları, Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu ortaklarından Avukat Ünsal Özmestik ile beraber sizler için yorumlayacağız.

Ünsal Özmestik ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, İdare hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Oyun Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çalışmakta olup .yazılım şirketleri, hosting firmaları, elektronik ticaret siteleri, sosyal medya ajansları, internet reklam şirketleri, tekstil ve hazır giyim şirketleri, güzellik ve sağlık sektörüne yönelik polikliniklere ve internet girişimcilerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir. Aynı zamanda mahkemelerde Bilişim Hukuku konularında Bilirkişi görevini de yürütmektedir.

Bu haftaki konumuz internetten hakaret.

Hakaret nedir ?

Sosyal Medya'dan hakaretin kapsamına neler girer ?

Ünlülere hakaret

İnternet yoluyla yapılan hakaretin cezası nelerdir ?

Hakareti ispatlamak için neler yapmamız gerek ?

Konularını Avukatımız Ünsal Özmestik programımızda yorumluyor.