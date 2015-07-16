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Bilişim Hukuku - İnternetten Hakaret

4 yıl
21,6b
1
Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Herkese Merhabalar ben Berkan Sezer. Yeni programımız Bilişim Hukuku ile bundan böyle her hafta sizlerle beraber bilişim konusundaki sorunları, Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu ortaklarından Avukat Ünsal Özmestik ile beraber sizler için yorumlayacağız.
Ünsal Özmestik ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, İdare hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Oyun Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çalışmakta olup .yazılım şirketleri, hosting firmaları, elektronik ticaret siteleri, sosyal medya ajansları, internet reklam şirketleri, tekstil ve hazır giyim şirketleri, güzellik ve sağlık sektörüne yönelik polikliniklere ve  internet girişimcilerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir. Aynı zamanda mahkemelerde Bilişim Hukuku konularında Bilirkişi görevini de yürütmektedir.
Bu haftaki konumuz internetten hakaret.
Hakaret nedir ?
Sosyal Medya'dan hakaretin kapsamına neler girer ?
Ünlülere hakaret
İnternet yoluyla yapılan hakaretin cezası nelerdir ?
Hakareti ispatlamak için neler yapmamız gerek ?
Konularını Avukatımız Ünsal Özmestik programımızda yorumluyor.
   

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MAD MAX 4 yıl
DH yakışan bir konu anca bu kadar olur.
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John Sheppard 4 yıl en beğenilen
Berkan bey daha önce ekipte miydi bilmiyorum. Ben yaklaşık olarak 1 senedir görüyorum, belki daha öncesinde de ekipteydi ama kamera karşısına geçmiyordu olabilir. Fakat Berkan bey ön plana çıktığından, kamera karşısına geçtiğinden beri yaptığı işler harikulade. Özellikle de bu Bilişim Hukuku projesi müthiş bir proje, emeği geçen herkesin ellerine sağlık.
Berkan bey daha önce ekipte miydi bilmiyorum. Ben yaklaşık olarak 1 senedir görüyorum, belki daha öncesinde de ekipteydi ama kamera karşısına geçmiyordu olabili...
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cemecem21 4 yıl
Baphomett
avukatlik kanunu ve turkiye barolar birligi reklam yasagi yonetmeligine aykiri olup kapatilmasi icin sikayette bulunulacak forum sayfasidir.

Reklam yasağı yönetmeliğinin 8. maddesinin c fıkrasına göre sıkıntı yok da d fıkrası işi bozuyor. Ama bence orası da tartışmalı.
Baphomettavukatlik kanunu ve turkiye barolar birligi reklam yasagi yonetmeligine aykiri olup kapatilmasi icin sikayette bulunulacak forum sayfa...
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Alp Er Timur 4 yıl
Şimdi hocam birisi bana dh de PM den kufur etti bunu nasıl ve nereye şikayet edebilirim. Amacim para kazanmak değil sadece polislerle ugrassin yeter
1 Yanıt Yanıtla
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fthkn 4 yıl Alp Er Timur
Alp Er Timur

Şimdi hocam birisi bana dh de PM den kufur etti bunu nasıl ve nereye şikayet edebilirim. Amacim para kazanmak değil sadece polislerle ugrassin yeter

Seni tehdit ettiyse ya da gerçekten hakaret içerikliyse şikayet et. Ama çocukça ananı bilmem ne yaparım diyorsa sadece gül geç cevap bile verme yoksa bu saçmalıkları ile adam olduklarını sanıyorlar. Söylediklerinin değerli olduğunu sanmaya başlıyorlar ve bu tür küfürlerde ısrar ediyorlar. Çoğusunun bir beyni olduğundan bile kuşkuluyum.
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fthkn 4 yıl
Bu siteyi idare eden adamların düşünce özgürlüğünden ve hakaret kavramından hiç anlamadıklarını her zaman söylüyorum. Dini eleştiren her türlü yazıyı siliyorlar. Biraz duruşunuz olsun tribünlere oynamayın lan.
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qqyyxx 4 yıl fthkn
fthkn
Bu siteyi idare eden adamların düşünce özgürlüğünden ve hakaret kavramından hiç anlamadıklarını her zaman söylüyorum. Dini eleştiren her türlü yazıyı siliyorlar. Biraz duruşunuz olsun tribünlere oynamayın lan.

şimdi sen düşünce ifade özgürlüğü zırvalarından bahsediyordun ya. bende senin adi bir yaratık olduğunu düşünüyorum ve ifade ediyorum. bunun bir cezası olmaması lazım sana göre.atar gider yaptığın foruma şikayet edecekmisin şimdi.
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bocekgrafik 4 yıl
Forum yönetiminin yaptırım konusunda son derece zayıf kaldığı husus.
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direkt3d 4 yıl
Forumdaki bir konum için Tüzel ismime hakaret ve gerçeği yansıtmayan beyanlarla dolu nefret uyandıran yorum yapılmıştır. Bu yorumdan dolayı konunun silinmesini talep ettim. Ceza-i işlem ve hukuki bir yolu var ise ne yapmalıyım?
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advancedmobile 4 yıl
Teknoloji sitesinde bayanlara yönelik reklamlar...Ne alaka??
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justbejust 4 yıl
Hukuku zaten biliyoruz ve uygulamada biraz koruma, büyük ölçüde beş para etmez baskıcılık olduğunu da biliyoruz. Amerika'da başkana sinkaflı küfür hükümeti eleştiri kabul edilir, topluma mal olmuş kişi bu kadar fayda sağlarken, eleştirideki küfrü de kabul etmiş sayılır, kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun misali. Bizde böyle şeyler yok, eee bizimkisi Akkoyunluların İleri Demokrasisi. Bu mevzuda gerçek mahkemenin adı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir, Türk kanunlarının baskısı karşısında orada hak aranabilir.
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E_Aydin35 4 yıl
Hoşuma giden yararlı bir program olmuş, güncel ve popüler bir konu aynı zamanda aydınlatıcıydı.. :)
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TheTuDorS 4 yıl
özgürlüğün gittikçe kısıtlandığı bir ülkede daha bizi şarşırtacak çok şey çıkacak gibi güzel bir konuya değinmişsiniz insanlar bu konularda bilinçlenmeli bir zaman sonra görmek bile suç olacak gerçi ama.
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qqyyxx 4 yıl
facebook ve tvitter. çıktı mertlik birkez daha bozuldu. yiyorsa söyleyeceğiniz bir şeyi gidip muhatabınızın yüzüne söyleyin. klavye erkekliği tabirini memlekete sokan asosyal psikopatlara yapacak bişey yok. devletin kurumları henüz bu suçlara müdahalede yetersiz. diğer taraftan tanımadığınız gerçekte nasıl bir insan olduğunu bilmediğiniz birine hakaret etmenin mantığı nedir?
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fthkn 4 yıl qqyyxx
qqyyxx
facebook ve tvitter. çıktı mertlik birkez daha bozuldu. yiyorsa söyleyeceğiniz bir şeyi gidip muhatabınızın yüzüne söyleyin. klavye erkekliği tabirini memlekete sokan asosyal psikopatlara yapacak bişey yok. devletin kurumları henüz bu suçlara müdahalede yetersiz. diğer taraftan tanımadığınız gerçekte nasıl bir insan olduğunu bilmediğiniz birine hakaret etmenin mantığı nedir?

Düşünce özgürlüğünü kaba kuvvetle tehdit etmek çok iyi. Bravo
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huseyinadukeeee 4 yıl
Dava açınca tazminat olarak 2500 ila 25000 tl tazminat ödüyorlar.O para bizemi geliyor
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