Bilişim Zirvesi ’17, 7 - 8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek

Türk iş dünyasının teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan, ülkemizin ve bölgenin lider iş ve iş birliği etkinliği olan Bilişim Zirvesi, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi’nde 7-8 Kasım tarihlerinde iş dünyası, devlet, siyasiler, teknoloji ve ekonomi basını, akademisyenler, girişimciler ve yatırımcıları bilişim dünyası profesyonelleriyle yeniden buluşturacak.

Bilişim Zirvesi’nde bu yıl “Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi” ana temasında, “REconomy NOW! (REkonomi Başlıyor!)” mottosunu işleyecek. Zirvede REkonomi kavramı oluşturulurken, Yıkıcı ve Yenilikçi olan dijital ekosistem tanımlanacak, dijital ekonominin dinamik yapısı pek çok sektör tarafından inşa edilecek.

Zirvede Neler Var? Zirvede, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da davetli olan Başbakan, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı’nın açılış/protokol konuşmaları yanı sıra yurtdışından seçkin keynote konuşmacıların da yer alacağı ana salon içerikleri dışında, teknoloji platformları, sosyal buluşma platformları, oturumlar, sergi alanları ve özel proje konuları da ele alınacak. Özel tema projeleri olarak; Dijital ekonomiye hazırlık ve Türkiye’nin dijital ekonomi vizyonu, medyanın gözünden dijital ekonomi, yıkıcı yenilikçi teknolojiler ve dijital liderler ve Türkiye’nin dijital üretim stratejisi konuları yer alacak. Teknoloji platformları olarak da; kurumsal dönüşüm platformu ile dijital verimlilik, veri yönetimi, dijital IoT devri, yeni dünyada mobil dönüşüm, akıllı enerji yönetimi, dijital finans, yapay zeka, dijital güvenlik, dijital sağlık ekonomisi, robotik teknolojiler ve akıllı yaşam platformları çatısı altında; Yeni nesil kentler, internet bağlantılı evler, birbirine bağlı araçlar, akıllı doğa başlıkları altında paralel salonlarda işlenecek.



Katılımcılar, katılım koşulları, program, konuşmacı ve sponsor gibi pek çok bilgiye

Katılımcılar, katılım koşulları, program, konuşmacı ve sponsor gibi pek çok bilgiye http://www.bilisimzirvesi.com.tr/ adresi üzerinden erişebilirler.

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