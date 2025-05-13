Rekabet Kurumu'ndan Apple cihazları satan teknoloji zincirlerine soruşturma!

Rekabet Kurumu, Apple'ın sıfır ve yenilenmiş cihazların fiyatlarına müdahale ederek rekabeti sınırlandırıp sınırlandırmadığını inceliyor. Daha önceki soruşturmada Apple'ın yanı sıra EasyCep, Getmobil, HB Bilişim ve Destek Bilişim şirketlerine soruşturma açılmıştı. Bugün yapılan duyuru ile soruşturmaya MediaMarkt, Teknosa Troy, Gürgençler ve Fintegre şirketleri dahil edildi. Kurul, iki soruşturmanın birlikte yürütülmesine karar verdi.
Neler yaşandı?
Rekabet Kurumu 27 Şubat 2025 tarihli kararı kapsamında Apple'ın, Apple markalı ürünlerin satış fiyatına müdahale etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle soruşturma başlatılmasına karar vermişti. Apple'ın yanı sıra EasyCep, Getmobil, HB Bilişim ve Destek Bilişim'e 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar vermişti.
Soruşturmanın kapsamında yapılan incelemelerde Apple'ın koordinesinde Fintegre sistemine sağlamış oldukları rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesini doğuran bulgulardan ve Fintegre sistemine veri aktarmış olabileceği düşünülen diğer sağlayıcılara ilişkin bulgulardan hareketle MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar gibi zincir marketler, Apple premium satıcıları Troy ve Gürgençler, tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik olarak platform hizmeti sunan Fintegre şirketleri de mercek altına girdi. Ön araştırmanın ardından soruşturmaya 4 şirket dahil edildi.
Rekabet Kurumu hangi şirketlere soruşturma açtı?
- Apple
- Troy
- Easycep
- Gürgençler
- HB Bilişim
- Fintegre
- MediaMarkt
- Teknosa
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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