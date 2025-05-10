Sovyet uzay aracı Kosmos 482'nin düşeceği yer netleşti: Türkiye'ye düşebilir!

🚀 Kosmos 482 ne zaman düşecek?
Aerospace'in Kosmos 482'nin yeniden atmosfere girişine ilişkin tahminlerini bugün saat 18.00'de güncelledi. Aerospace'e göre, Kosmos 482'nin Dünya'ya düşüşü Türkiye saati ile 10 Mayıs saat 08.54'te gerçekleşecek. Ancak bu tahminde +/- 4 saatlik sapma payı bulunuyor.
🗺️ Nereye düşecek?
Paraşüt açılmayabilir
Kosmos 482, Venüs’ün zorlu atmosfer koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığı için Dünya atmosferine girişte büyük ölçüde sağlam kalabilir. Uzay aracında paraşüt sistemi bulunuyor fakat aradan 53 yıl geçtiği için paraşütlerin açılmayacağı tahmin ediliyor. 495 kg ağırlığındaki Kosmos 482’nin paraşütleri açılmazsa yaklaşık olarak 240 km/h hızla yeryüzüne çarpacak. Bu durum, yoğun nüfuslu bölgelerde can ve mal kaybına yol açabilir. Uzmanlara göre geniş bölgeyi etkileyecek hasar oluşmayacak.
Uzay hukuğu açısından örnek teşkil edecek
Uluslararası Uzay Hukuku’na göre düşen herhangi bir uzay aracının parçaları, aracın ait olduğu ülkeye iade edilmelidir. Ancak Sovyetler Birliği dağıldığı için Kosmos 482’nin parçalarının iade edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Kosmos 482’nin karaya düşmesi durumunda uzay hukuku açısından ilginç bir durum yaşanacak. Kosmos 482'nin Dünya'ya dönüşü, hem teknik hem de hukuki açıdan önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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