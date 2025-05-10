Sovyet uzay aracı Kosmos 482'nin düşeceği yer netleşti: Türkiye'ye düşebilir!

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Tam Boyutta Gör Sovyetler Birliği’nin Venüs’e gönderilmek üzere 1972 yılında fırlatılan ancak başarısız bir şekilde Dünya yörüngesinde kalan Kosmos 482 uzay aracı yarın Dünya’ya düşecek. Uzay aracının düşüşüne saatler kala nereye düşeceği konusundaki ihtimaller netleşti.

🚀 Kosmos 482 ne zaman düşecek?

Aerospace'in Kosmos 482'nin yeniden atmosfere girişine ilişkin tahminlerini bugün saat 18.00'de güncelledi. Aerospace'e göre, Kosmos 482'nin Dünya'ya düşüşü Türkiye saati ile 10 Mayıs saat 08.54'te gerçekleşecek. Ancak bu tahminde +/- 4 saatlik sapma payı bulunuyor.

🗺️ Nereye düşecek?

Tam Boyutta Gör Kosmos 482, haritadaki sarı ve mavi renkli çizgilerden birinin üzerine düşecek. Türkiye’de Karadeniz, Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriine düşme riski bulunuyor.

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Paraşüt açılmayabilir

Kosmos 482, Venüs’ün zorlu atmosfer koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığı için Dünya atmosferine girişte büyük ölçüde sağlam kalabilir. Uzay aracında paraşüt sistemi bulunuyor fakat aradan 53 yıl geçtiği için paraşütlerin açılmayacağı tahmin ediliyor. 495 kg ağırlığındaki Kosmos 482’nin paraşütleri açılmazsa yaklaşık olarak 240 km/h hızla yeryüzüne çarpacak. Bu durum, yoğun nüfuslu bölgelerde can ve mal kaybına yol açabilir. Uzmanlara göre geniş bölgeyi etkileyecek hasar oluşmayacak.

Uzay hukuğu açısından örnek teşkil edecek

Uluslararası Uzay Hukuku’na göre düşen herhangi bir uzay aracının parçaları, aracın ait olduğu ülkeye iade edilmelidir. Ancak Sovyetler Birliği dağıldığı için Kosmos 482’nin parçalarının iade edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Kosmos 482’nin karaya düşmesi durumunda uzay hukuku açısından ilginç bir durum yaşanacak. Kosmos 482'nin Dünya'ya dönüşü, hem teknik hem de hukuki açıdan önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

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