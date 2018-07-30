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Bitcoin neden yükseldi? Kripto Para Günlüğü

9 ay
11,3b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bitcoin'in son 2 haftadaki hızlı yükselişinin altında yatan neden ne? Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya arasında yeni bir kripto para anlaşması mı yapılacak? Bu ve daha fazlası Kripto Para Günlüğü'nde
Konuşulan konular:
ETF Kararı beklentisi Bitcoin, 8000 doları geçti

Samsung 3 ülkede kripto para ile ödeme almaya başladı

Kripto paraların piyasa değeri 300 milyarı aştı

Binance CEO'su, borsanın gelişmesi ve kripto para pazarı hakkında konuştu

Erdoğan:" Rusya'yla elektronik para konusunda bazı düşüncelerimiz var. "

Coinbase kullanıcıları kripto paralarını günlük alışverişte kullanabilecek
 

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koyunsavar 9 ay en beğenilen
Fazla gaz vermeyin ekran kartı fiyatları artmasın asus gtx 1060 280 euro ya düştü 450 euro ya bulunmuyor du.
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nirvanha 9 ay
Devlet eliyle kara para mı aklanacak.ABD size bu fırsatı verirmi her para ABD nin kasasından geçer.Denetler ve o paraya çöker.
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koyunsavar 9 ay en beğenilen
Fazla gaz vermeyin ekran kartı fiyatları artmasın asus gtx 1060 280 euro ya düştü 450 euro ya bulunmuyor du.
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IhtiyarDelikanli 9 ay
bitcoin diye açtık telefon çıktı
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