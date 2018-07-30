Bitcoin neden yükseldi? Kripto Para Günlüğü

Bitcoin'in son 2 haftadaki hızlı yükselişinin altında yatan neden ne? Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya arasında yeni bir kripto para anlaşması mı yapılacak? Bu ve daha fazlası Kripto Para Günlüğü'nde

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