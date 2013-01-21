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BlackBerry Z10, ABD'de 149$'dan başlayan kontratlı fiyat etiketiyle satışa sunulacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry Z10, ABD'de 149$'dan başlayan kontratlı fiyat etiketiyle satışa sunulacak
RIM'in bu ayın sonunda New York'ta tanıtımını gerçekleştireceği yeni işletim sistemi BlackBerry 10 ile ilgili olarak pek çok detay sızdırılmış olsa da, şu ana kadar fiyatlandırma konusunda ekran görüntüleri ve sızıntılar kadar detaylı bir bilgi bulunmuyordu.

BGR tarafından BlackBerry 10 ile ilgili olarak yayınlanan haberde, işletim sisteminin BlackBerry Hub ve BlackBerry Messenger gibi uygulamalarına ait çeşitli ekran görüntüleri ortaya yayınlanırken; RIM'in dokunmatik ekrana sahip modeli BlackBerry Z10'un ABD'de uygulayacağı fiyat politikası hakkında da birtakım bilgiler verildi. 

Verilen bu bilgi bakıldığında BlackBerry Z10'un iki yıl kontratlı fiyatının birçok akıllı telefonun aksine 199$ yerine 149$'dan satışa sunulacağı belirtilirken, kontratsız fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. 

Uygulama çeşitliliğini arttırma ve tanıtım konusundaki istikrarını fiyatlandırma konusunda da sürdürmesini beklediğimiz RIM'in akıllı telefon pazarında nasıl bir yeniden başlangıç yapacağını bu ayın sonunda göreceğiz. 
-BlackBerry 10'un detaylı ekran görüntülerine aşağıda yer alan galeri üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://bgr.com/2013/01/21/blackberry-10-hands-on-photos-price-299643/?utm_source=featuredposts-widget-main&utm_medium=home Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
motorola bilindik haliyse alınabilir
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ProfXavier 6 yıl
Turkiye fiyati bibucuk olur :) ucuza aldik diye seviniriz...
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enaz3posta 6 yıl
hergun yeni bir haber.bi çiksada görsek neymiş bu bb10.gerci wp8 gibi yarim yamalak olcagina geç ciksin tam olsun..
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Manuel Neuer 6 yıl
Çıksa artık
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