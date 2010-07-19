Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu netbook diğerlerinden çok farklı: İşte Core i7 işlemcili NEC VersaPro UltraLite

İşte karşınızda 900 gram ağırlığındaki Core i7 işlemcili NEC VersaPro UltraLite.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
1
41
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Şimdiye kadar çok sayıda netbook gördük ki bunlar arasında Acer Ferrari One, Asus Eeee PC 1201N ve Alienware M11x gibi standart Atom modellerine kıyasla daha güçlü olan çözümler de vardı. Ancak Japon elektronik üreteicisi NEC, hazırladığı yeni bir sistemle, netbook kavramını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Firmanın VersaPro UltraLite isimli mini-bilgisayarı, 0.9 Kg olan ağırlığı ve Core i7 tabanlı güçlü konfigürasyonuyla, pek çok notebook modeline rakip olacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere netbook pazarı dendiğinde akıllara, %90'nın üzerindeki pazar payı ile Intel geliyor. Atom işlemci ailesiyle yeni bir segmentin doğmasına öncülük eden firma, son olarak Pine Trail kod adlı Atom 2 platformunu pazara sunarak, entegre grafik özellikli Atom işlemcilerini lanse etmiş daha uzun pil ömrüne sahip netbook'ların önünü açmıştı. Intel tarafından netbook'lar için resmi herhangi bir adaptasyon çalışması yapılmış olmasa da firmanın ultra-düşük güç tüketimli diğer işlemcileri de netbook'lara girmeye başladı.

Bu netbook diğerlerinden çok farklı: İşte Core i7 işlemcili NEC VersaPro UltraLite
Tam Boyutta Gör

Alienware M11x, her ne kadar firma tarafından netbook olarak tanımlasa da pek çok kaynak tarafından dünyanın en güçlü netbook modeli olarak gösterilmişti. Core 2 işlemciyle başlayan ardından Core i3 işlemciyle güncellenen sistem, Nvidia tabanlı grafik alt yapısıyla pek çok oyunu akıcı şekilde oynatabilen alınında en küçük bilgisayar olarak ülkemiz raflarındaki yerini aldı. İşte tüm bu gelişmelerin ardından bir haber de Japonya'dan geldi ve NEC'in yeni modeli güçlü donanım alt yapısıyla sansasyon yaratmayı başardı.

NEC VersaPro UltraLite, 10-inç büyüklüğündeki ekranı, 0.45mm'lik kalınlığı ve 897 gramlık ağırlığı ile Atom tabanlı kimi netbook modellerinden daha hafif bir yapı sunuyor. Peki VersaPro UltraLite'ı diğer netbook'lardana ayıran temel detaylar neler olabilir. Kompakt boyutlarına ve hafif yapısına rağmen, o herhangi bir notebook'tan alabileceğiniz işlem gücünü sunmaya aday bir sistem. Zira VersaPro UltraLite'a, Intel'in çift çekirdekli mobil işlemcilerinden Core i7-620UM'nin güç verdiğini görüyoruz.

Bu netbook diğerlerinden çok farklı: İşte Core i7 işlemcili NEC VersaPro UltraLite
Tam Boyutta Gör

Standart olarak 1.06GHz'de çalışan işlemci, Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdek hızını 2.13GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. 4MB bellek kapasitesine sahip olan ve 18 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla gelen işelmci, Intel'in HD Grapics entegre grafik birimin de beraberinde getiriyor ve bu sayede yüksek tanımlı medyalar akıcı bir şekilde oynatılabiliyor. Core i7 -620UM işlemcisine ek olarak VersaPro UltraLite, 5GB DDR3 bellek kapasitesiyle de yüksek bellek gerektiren uygulamalara hazır geliyor.

Depolama sürücüsü olarak 62GB kapasiteli SSD veya 320GB kapasiteli sabit disk ile alınabilen NEC VersaPro UltraLite, güçlü konfigürasyonuna rağmen uzun pil ömrüyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. NEC'den yapılan açıklamaya göre VersaPro UltraLite, 12 saate kadar kullanım süresi (standart pil ile 7 saat) sağlayabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7, XP Pro veyas Vista Business SP1 ile alınabileceği belirtilen netbook, tasarım ve genel görünüm açısındansa örneğin Asus Seashell serisi veya Acer Ferrari One etkisi yaratmıyor ancak firmaya göre bu sistem tamamen, kolay taşınabilirlik ve yüksek üretkenlik gözetilerek hazırlandı. Peki ya fiyat ? NEC VersaPro UltraLite, yurt dışında 2800$ seviyesinden satışa sunuluyor. Yani aynı fiyata Atom işlemcili 10x netbook alabilmek mümkün ancak 900 gramlık Core i7 sistemde kulağa hoş gelmiyor değil doğrusu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bozcan 9 yıl
nasıl bi mantık ya i7 netbook :D
ve parasıda maşşallah yani
bide bu makina 7 saat çalışırsa kömür olur yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacksilicon 9 yıl
gereksiz olmuş i7+ 5 gb ram ufacık bi fan toplamda 4200 tl ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2wicky 9 yıl
ızgara olarak daha kullanışlı olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bence çok iyi netbook çünkü hem küçük hem hızlı bundan iyi bence yeni bir rekor bence sırada vadofonun el biligisayarında bence ondada bu sistem olursa :D çok iyi olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl

DH Misafiri

bence çok iyi netbook çünkü hem küçük hem hızlı bundan iyi bence yeni bir rekor bence sırada vadofonun el biligisayarında bence ondada bu sistem olursa :D çok iyi olacak

İyide netbook ların amacı performansda sınırları zorlaması mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
aşırı pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 9 yıl
çift çekirdek i7
hadi mobile olduğu için normal karşılayalım. clarkdale
sanki i3 gibi
performansına diyecek yok forumdaki büyük bir kullanıcı kitlesinin masaüstü sisteminden iyi ama fiyat muhteşem 2800 dolar türkiyeye en aşağı 5000 lira civarı gelmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 9 yıl
i7 işlemci var ama entegre grafik birimi var. i7 işlemci bulunduran bir bilgisayar alacaksam elbetki harici grafik kartı arardım. Bu cihaza harici grafik kartı takmak yememiş herhalde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bişey yaptık demek için yapmışlar. olay bundan ibaret. işleri güçleri hava. yapsanıza takılmadan çalışan bir atom lu netbook.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebediezel 9 yıl
netbook tanımına heryönden aykırı öylesine bir model bncede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
...TALANCI... 9 yıl
bana kalırsa saçma bi ürün olmuş.i7 işlemci sizce de biraz, pardon acayip abartı olmamış mı??? netbook dediin internete girmeli, hafif ve ucuz olmalı. Ayrıca pili de epey bi uzun ömürlü olmalı.'İş olsun diye yapmışlar!' dedirtiyor insana.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 9 yıl
Ne kadar cirkin ve pahalı bir alet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rockmania01 9 yıl
Fx57 sizin mal varlıgınızı merak ettim gerçegi de bana :) evde kaç i7 li sistemin var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
iyi iyi de görüntüsü sıradan bir cihaz
neolursa olsun cpu gpu su albenisi yok cıhazın 2.800$ veren biri karşılığında göze hoş gelen bişey ister örnek
Acer Ferrari One
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8080 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Netbook ve nec
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Edifier MP300 PLUS ses sistemi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim