Bu netbook diğerlerinden çok farklı: İşte Core i7 işlemcili NEC VersaPro UltraLite

Şimdiye kadar çok sayıda netbook gördük ki bunlar arasında Acer Ferrari One, Asus Eeee PC 1201N ve Alienware M11x gibi standart Atom modellerine kıyasla daha güçlü olan çözümler de vardı. Ancak Japon elektronik üreteicisi NEC, hazırladığı yeni bir sistemle, netbook kavramını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Firmanın VersaPro UltraLite isimli mini-bilgisayarı, 0.9 Kg olan ağırlığı ve Core i7 tabanlı güçlü konfigürasyonuyla, pek çok notebook modeline rakip olacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere netbook pazarı dendiğinde akıllara, %90'nın üzerindeki pazar payı ile Intel geliyor. Atom işlemci ailesiyle yeni bir segmentin doğmasına öncülük eden firma, son olarak Pine Trail kod adlı Atom 2 platformunu pazara sunarak, entegre grafik özellikli Atom işlemcilerini lanse etmiş daha uzun pil ömrüne sahip netbook'ların önünü açmıştı. Intel tarafından netbook'lar için resmi herhangi bir adaptasyon çalışması yapılmış olmasa da firmanın ultra-düşük güç tüketimli diğer işlemcileri de netbook'lara girmeye başladı.

Alienware M11x, her ne kadar firma tarafından netbook olarak tanımlasa da pek çok kaynak tarafından dünyanın en güçlü netbook modeli olarak gösterilmişti. Core 2 işlemciyle başlayan ardından Core i3 işlemciyle güncellenen sistem, Nvidia tabanlı grafik alt yapısıyla pek çok oyunu akıcı şekilde oynatabilen alınında en küçük bilgisayar olarak ülkemiz raflarındaki yerini aldı. İşte tüm bu gelişmelerin ardından bir haber de Japonya'dan geldi ve NEC'in yeni modeli güçlü donanım alt yapısıyla sansasyon yaratmayı başardı.

NEC VersaPro UltraLite, 10-inç büyüklüğündeki ekranı, 0.45mm'lik kalınlığı ve 897 gramlık ağırlığı ile Atom tabanlı kimi netbook modellerinden daha hafif bir yapı sunuyor. Peki VersaPro UltraLite'ı diğer netbook'lardana ayıran temel detaylar neler olabilir. Kompakt boyutlarına ve hafif yapısına rağmen, o herhangi bir notebook'tan alabileceğiniz işlem gücünü sunmaya aday bir sistem. Zira VersaPro UltraLite'a, Intel'in çift çekirdekli mobil işlemcilerinden Core i7-620UM'nin güç verdiğini görüyoruz.

Standart olarak 1.06GHz'de çalışan işlemci, Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdek hızını 2.13GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. 4MB bellek kapasitesine sahip olan ve 18 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla gelen işelmci, Intel'in HD Grapics entegre grafik birimin de beraberinde getiriyor ve bu sayede yüksek tanımlı medyalar akıcı bir şekilde oynatılabiliyor. Core i7 -620UM işlemcisine ek olarak VersaPro UltraLite, 5GB DDR3 bellek kapasitesiyle de yüksek bellek gerektiren uygulamalara hazır geliyor.

Depolama sürücüsü olarak 62GB kapasiteli SSD veya 320GB kapasiteli sabit disk ile alınabilen NEC VersaPro UltraLite, güçlü konfigürasyonuna rağmen uzun pil ömrüyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. NEC'den yapılan açıklamaya göre VersaPro UltraLite, 12 saate kadar kullanım süresi (standart pil ile 7 saat) sağlayabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7, XP Pro veyas Vista Business SP1 ile alınabileceği belirtilen netbook, tasarım ve genel görünüm açısındansa örneğin Asus Seashell serisi veya Acer Ferrari One etkisi yaratmıyor ancak firmaya göre bu sistem tamamen, kolay taşınabilirlik ve yüksek üretkenlik gözetilerek hazırlandı. Peki ya fiyat ? NEC VersaPro UltraLite, yurt dışında 2800$ seviyesinden satışa sunuluyor. Yani aynı fiyata Atom işlemcili 10x netbook alabilmek mümkün ancak 900 gramlık Core i7 sistemde kulağa hoş gelmiyor değil doğrusu.