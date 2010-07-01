Buffalo'dan malware önlemli 4 GB, 8 GB ve 16 GB kapasiteli USB bellekler; RUF2-JVS

Önemli dosyalarımızı yanımızda taşıdığımız USB belleklerin en büyük düşmanlarından birisi kuşkusuz malware'lar. Bellek ile bilgisayar bağlantısını sağlar sağlamaz bulaşma eğilimindeki malware problemine karşı Buffalo, 4 GB, 8 GB ve 16 GB kapasiteli RUF2-JVS serisi USB belleklerini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Temmuz ayının ortalarına doğru kırmızı, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ilk olarak Japonya'da karşımıza çıkacağı söylenen USB belleklerde Trend Micro imzasını taşıyan yazılım yüklü halde geliyor. Böylece kötü niyetli yazılımlara daha etkin korunma sağlanıyor.

http://techngear.com/buffalo-ruf2-jvs-antivirus-flash-drive.html