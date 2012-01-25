CES 2012: Nokia'nın en güçlü akıllı telefonu Lumia 900

Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Nokia adına ön plana çıkan ürün, Lumia 900 oldu. Finlandiyalı üreticinin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güçlü akıllı telefon olan Lumia 900'ü ve Nokia standında öne çıkan diğer detayları sizler için görüntüledik.
lumia 900 donuklukmu yapiyor? Baska cihazla karistirdiniz sanirim. Yada amerikada yasiyorsunuz ve pazar gunu dagitimi baslanan cihazdan bir adet te siz aldiniz ve cihaz elinizde dondu devamli! Yok yok siz kesin lumia 900 ü baska cihazla karistirdiniz;)
Vah canım symbian ha
Windows phone os olmasın o sistem
1.5 yıl önce alıp kısa süre kullandığım n8 ile ne farkı var anlamadım bu gelişimin..
sgsIII bu seneye yetişirse 4 çekirdekli işlemci ve 2gb ram li cihaz kullanacağız, adamlar hala ram pintiliği yapıyor..
I-phone,Samsung Galaxy S2,Sony Xperia S,Nokia mı?
Tskler..
dediğin gibi umarım adam gibi bir telefon çıkar karşımıza
yoksa nokia hepten ayvayı yer, onu kimse kurtaramaz
HTC zaten kullanıyor. Olaya sonradan dahil olan Nokia. Güncelleme kısmının artık çok da firmayla alakalı olacağını düşünmüyorum. Olayın arkasında direkt microsoft var ki yazılım zaten hemen tüm cihazlarda nerdeyse birebir aynı. Artı, HTC nin de adam gibi donanım koyduğu yok. Bütün güncel cihazlar neredeyse aynı donanımı kullanıyor. Yani tutup donanımı iyi diye gidip Htc veya Nokia alayım gibi bir durum yok.
Kamera mı kalitesiz? Bana kamerası bundan daha kaliteli olan ama Nokia olmayan toplam 3 cihaz söyleyemezsin.
Siz denediniz herhalde? Diger ozellikleri nasildi? Mesela stabil calisiyor mu?
Edit: Yukarıda bir yorum yapılmış Kasım Kasım kasıyor diye o benimde dikkatimi çekti günümüzde çoğun kişi yavaşlığı kasmaya tercih edeceği için bu bir dezavantaj gözden kaçmasın lütfen.
Acaba nedir, nedir?