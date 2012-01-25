CES 2012: Nokia'nın en güçlü akıllı telefonu Lumia 900

Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Nokia adına ön plana çıkan ürün, Lumia 900 oldu. Finlandiyalı üreticinin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güçlü akıllı telefon olan Lumia 900'ü ve Nokia standında öne çıkan diğer detayları sizler için görüntüledik.

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