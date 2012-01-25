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CES 2012: Nokia'nın en güçlü akıllı telefonu Lumia 900

7 yıl
152b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Nokia adına ön plana çıkan ürün, Lumia 900 oldu. Finlandiyalı üreticinin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güçlü akıllı telefon olan Lumia 900'ü ve Nokia standında öne çıkan diğer detayları sizler için görüntüledik. 
 

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Rajeesh 7 yıl en beğenilen
ne bitmek bilmedi şu android sevdanız. tüm dünya android olsun o zaman.
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senatorlines 7 yıl
Neden batsın ya da çoksün söz konusu yine donanımsa bak İphone 4S+4+3GS sadece 2011 4. çeyrekte 37 milyon satmış böylece samsungu da geçmiş(samsung 35 milyon açıklamıştı) İphone'lerin içinden tek 4S çift çekirdekli ama fazla pil harcamasın diye 800Mhz'e düşürdüler güncelleme ile, İOS bu haliyle çok randımanlı ve stabil, şimdi bu telefonlar 4 çekirdekli olsa ne olurdu ne gerek vardı zaten bu haliyle 4S üçüyor kimse tutamıyor, ha ilerde teknoloji ilerledi fazla gereksinime ihtiyaç var İphone 5'e 4 çekirdek yaptı o ayrı konu, Lumia 900 bu haliyle 800 gibi stabil çalışıyor fazlasına ne gerek var, enerji israfı ve fazladan pil tüketimi olmaz mı, sonra o firmada bilmem kaç bin mühendis var onlar bilmiyor mu daha yüksek işlemci hızı ve Ram telefona koymaya, demek ki bu şekliyle yeterli oluyor. Tasarıma gelirsek en azından Nokia yine kimseyi taklit etmiyor kendi tarzında telefon yapıyor, çok ta kötü durmuyor.
Neden batsın ya da çoksün söz konusu yine donanımsa bak İphone 4S+4+3GS sadece 2011 4. çeyrekte 37 milyon satmış böylece samsungu da geçmiş(samsung 35 milyon aç...
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b@d0 7 yıl
En azından Samsung HTC LG ve diğerleri gibi taklitçi değil. Kendine özgü bir tasarımı ve yazılımı ile gerçekten güzel işler yapıyor Nokia. Israrla taklitçiliği, hazıra konmayı reddediyor Nokia. Son zamanlarda gösterdikleri bu kararlılıktan dolayı kutluyorum Nokia'yı.
En azından Samsung HTC LG ve diğerleri gibi taklitçi değil. Kendine özgü bir tasarımı ve yazılımı ile gerçekten güzel işler yapıyor Nokia. Israrla taklitçiliği,...
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anelka39 7 yıl
Bencede kesin karıştırdı Abisi
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DH Misafiri 7 yıl
lumia 900 n9 dan dahada kötü çünki luma 900 donukluk yapıyor bu nokia ne zaman adam gibi bir telefon çıkaracak..? Donukluk yapmayan ve piyasadaki telefonlara hem özellik ve hem fiziksel olarak nezaman eş değer olacak hatta ne zaman onları geçmeyi düşünüyor gün geçtikçe müşteri kaybediyor
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H.TOGAN 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
lumia 900 n9 dan dahada kötü çünki luma 900 donukluk yapıyor bu nokia ne zaman adam gibi bir telefon çıkaracak..? Donukluk yapmayan ve piyasadaki telefonlara hem özellik ve hem fiziksel olarak nezaman eş değer olacak hatta ne zaman onları geçmeyi düşünüyor gün geçtikçe müşteri kaybediyor

lumia 900 donuklukmu yapiyor? Baska cihazla karistirdiniz sanirim. Yada amerikada yasiyorsunuz ve pazar gunu dagitimi baslanan cihazdan bir adet te siz aldiniz ve cihaz elinizde dondu devamli! Yok yok siz kesin lumia 900 ü baska cihazla karistirdiniz;)
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F5 7 yıl
Ben bir işletim sisteminde arayüze ve markete bakarım. Symbian'da ise o siyah basit arayüz ve saçma sapan market ürünleri var. Üstelik telefonlardaki çözünürlük yüzünden adam akıllı hd oyun bile yok.. Bilgisayar sistemine en yakın telefonlar ios ve android işletim sistemi kullanan telefonlardır. Symbian külüstür kalıyor yanlarında..
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anelka39 7 yıl F5
F5
Ben bir işletim sisteminde arayüze ve markete bakarım. Symbian'da ise o siyah basit arayüz ve saçma sapan market ürünleri var. Üstelik telefonlardaki çözünürlük yüzünden adam akıllı hd oyun bile yok.. Bilgisayar sistemine en yakın telefonlar ios ve android işletim sistemi kullanan telefonlardır. Symbian külüstür kalıyor yanlarında..

Vah canım symbian ha
Windows phone os olmasın o sistem
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TheLoft 7 yıl
nokianın bunca yıl geldiği nokta: tek çekirdekli 1 ghz üstü işlemci ve 512 mb ram..
1.5 yıl önce alıp kısa süre kullandığım n8 ile ne farkı var anlamadım bu gelişimin..
sgsIII bu seneye yetişirse 4 çekirdekli işlemci ve 2gb ram li cihaz kullanacağız, adamlar hala ram pintiliği yapıyor..
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riggsmartin 7 yıl
Arkadaslar su halde ne alacagiz akıllı telefon olarak?
I-phone,Samsung Galaxy S2,Sony Xperia S,Nokia mı?
Tskler..
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cgdincer 7 yıl
erdi sunumlarnıda kendini geliştiriyorsun taktir ediyorum. zira yı sık sık kullanmayı bırakmışsın. aşırı hızlı telaffuz çoktan hallettiydin. çok hızlı update liyorsun kendini helal devam.
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wustti 7 yıl
telefon iyi güzel tasarım filan olmuş ama buna yukarıda arkadaşlarında yazdıkları gibi güncelleme gelmez çünkü donanımı kaldırmaz buna rağmen bu telefon bana göre başarılı ve bence çok satabilir satar demiyorum satabilir diyorum çünkü nokia buna dünyanın parasını ister bende o parayı vermem buna 1000 tl yazan arkadaşlar olmuş türkiye şartlarında 1000 tl az paramı bu telefonun hakkı bana göre 850 900 tl dir çünkü güncelleme almayacak kamerası kalitesiz ve markası nokia donanımı yeterli olmasına rağmen sadece bu seneyi kurtarır bu telefon artık güncellemeler vs nedeniyle insanlar para uerdimi birkaç yıl idare etsin ister bu nedenlerle bu telefon satmaz ama nokia wp ye gecmekle çok iyi etti çok güzel ve özgün bi işletim sistemi nokia yi bilemem ama htc bu işletim sistemini kullanırsa çok telefon satar adamlar hem güncelleme getiriyorlar hemde donanımını adam gibi koyup istedikleri parayı hak ediyorlar inşallah nokia kullanıcılarıyla barışmak için düzgün bi fiyat belirler biz de nokia alırız aksi takdirde gidip htc alacam :)
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DoSöDoKöKo 7 yıl wustti
wustti

telefon iyi güzel tasarım filan olmuş ama buna yukarıda arkadaşlarında yazdıkları gibi güncelleme gelmez çünkü donanımı kaldırmaz buna rağmen bu telefon bana göre başarılı ve bence çok satabilir satar demiyorum satabilir diyorum çünkü nokia buna dünyanın parasını ister bende o parayı vermem buna 1000 tl yazan arkadaşlar olmuş türkiye şartlarında 1000 tl az paramı bu telefonun hakkı bana göre 850 900 tl dir çünkü güncelleme almayacak kamerası kalitesiz ve markası nokia donanımı yeterli olmasına rağmen sadece bu seneyi kurtarır bu telefon artık güncellemeler vs nedeniyle insanlar para uerdimi birkaç yıl idare etsin ister bu nedenlerle bu telefon satmaz ama nokia wp ye gecmekle çok iyi etti çok güzel ve özgün bi işletim sistemi nokia yi bilemem ama htc bu işletim sistemini kullanırsa çok telefon satar adamlar hem güncelleme getiriyorlar hemde donanımını adam gibi koyup istedikleri parayı hak ediyorlar inşallah nokia kullanıcılarıyla barışmak için düzgün bi fiyat belirler biz de nokia alırız aksi takdirde gidip htc alacam :)

dediğin gibi umarım adam gibi bir telefon çıkar karşımıza
yoksa nokia hepten ayvayı yer, onu kimse kurtaramaz
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Al PaC 7 yıl wustti
wustti

telefon iyi güzel tasarım filan olmuş ama buna yukarıda arkadaşlarında yazdıkları gibi güncelleme gelmez çünkü donanımı kaldırmaz buna rağmen bu telefon bana göre başarılı ve bence çok satabilir satar demiyorum satabilir diyorum çünkü nokia buna dünyanın parasını ister bende o parayı vermem buna 1000 tl yazan arkadaşlar olmuş türkiye şartlarında 1000 tl az paramı bu telefonun hakkı bana göre 850 900 tl dir çünkü güncelleme almayacak kamerası kalitesiz ve markası nokia donanımı yeterli olmasına rağmen sadece bu seneyi kurtarır bu telefon artık güncellemeler vs nedeniyle insanlar para uerdimi birkaç yıl idare etsin ister bu nedenlerle bu telefon satmaz ama nokia wp ye gecmekle çok iyi etti çok güzel ve özgün bi işletim sistemi nokia yi bilemem ama htc bu işletim sistemini kullanırsa çok telefon satar adamlar hem güncelleme getiriyorlar hemde donanımını adam gibi koyup istedikleri parayı hak ediyorlar inşallah nokia kullanıcılarıyla barışmak için düzgün bi fiyat belirler biz de nokia alırız aksi takdirde gidip htc alacam :)

HTC zaten kullanıyor. Olaya sonradan dahil olan Nokia. Güncelleme kısmının artık çok da firmayla alakalı olacağını düşünmüyorum. Olayın arkasında direkt microsoft var ki yazılım zaten hemen tüm cihazlarda nerdeyse birebir aynı. Artı, HTC nin de adam gibi donanım koyduğu yok. Bütün güncel cihazlar neredeyse aynı donanımı kullanıyor. Yani tutup donanımı iyi diye gidip Htc veya Nokia alayım gibi bir durum yok.
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cortex47 7 yıl wustti
wustti

telefon iyi güzel tasarım filan olmuş ama buna yukarıda arkadaşlarında yazdıkları gibi güncelleme gelmez çünkü donanımı kaldırmaz buna rağmen bu telefon bana göre başarılı ve bence çok satabilir satar demiyorum satabilir diyorum çünkü nokia buna dünyanın parasını ister bende o parayı vermem buna 1000 tl yazan arkadaşlar olmuş türkiye şartlarında 1000 tl az paramı bu telefonun hakkı bana göre 850 900 tl dir çünkü güncelleme almayacak kamerası kalitesiz ve markası nokia donanımı yeterli olmasına rağmen sadece bu seneyi kurtarır bu telefon artık güncellemeler vs nedeniyle insanlar para uerdimi birkaç yıl idare etsin ister bu nedenlerle bu telefon satmaz ama nokia wp ye gecmekle çok iyi etti çok güzel ve özgün bi işletim sistemi nokia yi bilemem ama htc bu işletim sistemini kullanırsa çok telefon satar adamlar hem güncelleme getiriyorlar hemde donanımını adam gibi koyup istedikleri parayı hak ediyorlar inşallah nokia kullanıcılarıyla barışmak için düzgün bi fiyat belirler biz de nokia alırız aksi takdirde gidip htc alacam :)



Kamera mı kalitesiz? Bana kamerası bundan daha kaliteli olan ama Nokia olmayan toplam 3 cihaz söyleyemezsin.
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EgeliLodos 7 yıl
Ekranı yine basmatik.
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hakanxml 7 yıl EgeliLodos
UMP
Ekranı yine basmatik.

Siz denediniz herhalde? Diger ozellikleri nasildi? Mesela stabil calisiyor mu?
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mylife.ag 7 yıl
Bence Nokia WP kullanarak büyük bı hata yaptı Nokia Symbian ı geliştirmeliydi, her ne kadar insanlar bu işletim sisteminden ne kadar nefret etse de bence WP den daha şekilli daha hoş ve bugün izlediğim bu tanıtımdan vardığım sonuç daha akıcı sizde biliyorsunuz bunlar 600 Mhz deki akıcılık oysa buna çift çekirdek 1 GHz işlemci konulsa Symbian uçar fakat Android hala çift çekirdekli dört çekirdekli en az 1,4 GHz hızında olan telefonlarıyla diğer telefonlarla yarışıyor oysa bir iOS de ya da çoğu kisi benle hemfikir değil biliyorum ama Symbian^3 te böyle bir donanım konulsa bu telefonlar uçar.
Edit: Yukarıda bir yorum yapılmış Kasım Kasım kasıyor diye o benimde dikkatimi çekti günümüzde çoğun kişi yavaşlığı kasmaya tercih edeceği için bu bir dezavantaj gözden kaçmasın lütfen.
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fuckulteli 7 yıl
esC#
çalan şarkı nedir ?

Acaba nedir, nedir?
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