Efsane geri döndü: Yeni Honda Prelude Türkiye fiyatı, 2026 Renault Clio ve otomotiv gündemi

Yeni Honda Prelude Türkiye fiyatı şaşırttı mı? 2026 Renault Clio, yeni Toyota Highlander ve Çin'in satış yasağı gibi sektörü sarsacak tüm detaylar bu hafta yeni videomuzda.

Programımızda bu hafta; Honda Prelude, Yeni Renault Clio, makyajlanan BYD Atto 3 ve fazlasını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:27 - Honda Prelude

11:10 - Yeni Renault Clio

19:10 - Yeni Toyota Highlander

30:10 - Yeni BYD Atto 3

38:20 - Çin'de maliyetinin altında satışlardaki yeni gelişme

40:00 - Cupra Tavascan'ın Çin hamlesi

44:40 - Skoda Epiq

51:00 - Kapanış

Otomobil tutkunlarının yıllardır yollarını gözlediği efsanevi Honda Prelude geri döndü! Videomuzun ana konusunda, sportif tasarımıyla dikkat çeken 2026 yeni Honda Prelude modelini inceliyor ve herkesin merakla beklediği Türkiye fiyatını masaya yatırıyoruz. Bu ikonik coupe modelinin sunduğu teknolojiler, sürüş dinamikleri ve pazarın bu fiyata vereceği tepkiyi detaylıca tartışıyoruz.

Bunun yanı sıra, Türkiye otomobil pazarının en çok satan ve en sevilen modellerinden birinin de yeni fiyatı belli oldu. Yeni 2026 Renault Clio Türkiye fiyatlarını inceleyerek, B segmentinde rekabetin nasıl şekilleneceğini ve bu fiyat etiketlerinin tüketici tarafındaki karşılığını değerlendiriyoruz.

Geniş aileler ve büyük SUV severler için de harika bir haberimiz var. Tamamen yenilenen tasarımı ve güçlü özellikleriyle tanıtılan yeni Toyota Highlander'a yakından bakıyoruz. Toyota'nın bu devasa SUV modelinin hem iç hacmi hem de sunduğu yeni nesil hibrit teknolojileri oldukça dikkat çekici.

Elektrikli otomobil dünyasında ise sular durulmuyor. Pazarı domine etmeye devam eden BYD, popüler modeli Atto 3'te kapsamlı bir yeniliğe gitti. Yeni BYD Atto 3, artık 800V mimarisi ile çok daha hızlı şarj olabiliyor ve 510 km gibi iddialı bir menzil sunuyor. Bu donanım güncellemesinin rekabete etkilerini konuşuyoruz.

Bütçe dostu elektrikli araç arayanlar için Skoda cephesinden önemli haberler var. Markanın en ucuz elektrikli modeli olması beklenen Skoda Epiq'ten gelen ilk detayları paylaşıyoruz. Şehir içi kullanıma uygun bu yeni kompakt SUV, elektrikli araçlara ulaşılabilirliği artıracak gibi görünüyor.

Küresel pazarda ve vergilendirme tarafında da oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Birliği, Çin'de üretilen otomobillere ek gümrük vergileri uygularken, sürpriz bir kararla Cupra Tavascan modeline ek vergi muafiyeti getirdi. Bu stratejik kararın arkasındaki nedenleri ve Türkiye pazarına olası yansımalarını analiz ediyoruz.

Son olarak, küresel otomotiv dengelerini derinden sarsacak bir habere uzanıyoruz. Çin hükümeti, markaların maliyetin altında otomobil satmasını resmi olarak yasakladı. Yıkıcı fiyat rekabetinin önüne geçmeyi amaçlayan bu adımın, dünya genelindeki otomobil fiyatlarını ve Çinli markaların ihracat stratejilerini nasıl etkileyeceğini anlatıyoruz.

Otomobil dünyasındaki tüm bu gelişmeleri anında öğrenmek ve yeni araç incelemelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.