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    Geriye Dönüş #2 Nokia Lumia 1520

    Nokia'nın kurtuluş projesi olarak gördüğü Windows Phone işletim sistemini barındıran önemli telefonlarından biri olan Nokia Lumia 1520 modelini günümüz şartlarında tekrar masaya yatırıyoruz.

    Nokia Lumia 1520, özellikle büyük ekranlı telefon konseptinin olduğu zamanlarda telefon tablet melezi phablet olarak karşımıza çıktı. Telefon 6" boyutunda Full HD IPS LCD ekranı ile şirketin ilk 1920x1080 çözünürlükte telefonu oldu. Bu ekran Nokia'nın ClearBlack ve Glance gibi teknolojileri ile donatılmıştı. Bu da dış mekanlarda daha iyi görünürlük ve sürekli ekranın açık olması imkanını sağlar. 

    Qualcomm Snapdragon 800 işlemci ve 2GB RAM, 32GB dahili depolama alanı ile güçlendirilmiş olan bu telefon performans açısından da oldukça iddialıdır. Windows Phone 8 işletim sistemi ile kutudan çıkan ürün Windows Phone 10 işletim sistemi güncellemesini de aldı. Nokia Lumia 1520 özellikle kamera konusunda Nokia'nın uzmanlığını gösteriyor. Zeiss optik 20MP PureView kamerası ayrıca güncelleme ile 4K video çekebilir hale gelerek fotoğraf meraklıları için oldukça tatmin edici özellikler sunuyor. 

    Nokia Lumia 1520 döneminin en iyi telefonlarından biri olmasına rağmen Windows Phone işletim sisteminin bazı özelliklerden yoksun olması ve uygulama ekosisteminin sınırlı olması sebebiyle tam potansiyeline hiçbir zaman ulaşamayarak tarihin tozlu sayfalarına gömüldü.

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