CREATIVE YENİ SOUNDBLASTER Z SERİSİ SES KARTLARINI DUYURDU

Creative, yüksek performanslı “Soundblaster Z” serisi ses kartlarını duyurdu. Soundblaster Z serisi, Z, Zx ve ZxR olmak üzere 3 modelden oluşacak.









Soundblaster Z Serisi müzik, film ve oyun en iyi ses deneyimini vadediyor. Creative, yeni ses kartlarında kullandığı kaliteli bileşenlerin yanı sıra, SBX Pro Studio™ yazılımıyla da kullanıcıların seslerini kolaylıkla kişiselleştirmelerine imkan tanımayı hedefliyor. Ayrıca firma ses kayıt kalitesinde de bir hayli iddalı.

Soundblaster Z serisi, online oyunlarda, oyunculara temiz bir iletişim sağlarken, online müsabakalarda ise oyunculara avantaj sağlayan “Scout Mode” gibi yeniliklerle geliyor. Ayrıca Voip, Skype vs. uygulamalar için daha anlaşılır bir ses sağlıyor. Bu özelliklerin hepsi genel olarak CrystalVoice™ adlandırılıyor.





SBX Pro Studio Özellikleri:

CrystalVoice Özellikleri:

Serideki 3 modele bakarsak;

Soundblaster Z

Serinin ilk modeli olarak geçen Soundblaster Z, standart olarak harici yüksek kaliteli bir mikrofonla geliyor.





Led aydınlatmasıyla gayet şık bir görünüme sahip Soundblaster Z ayrıca teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor. 116 db SNR oranı sunan kart, 600 ohm’luk kulaklık çıkış desteği ve altın uçlu çıkışlar sunuyor. Ayrıca Creative’in yeni patentli teknolojisi “Scout Mode” ile online oyunlarda rakiplere karşı büyük bir avantaj yaratıyor.

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Creative Z serisi ses kartlarında, “Sound Core 3D” diye adlandırdığı 4 çekirdekli ses işlemcisini kullanıyor. Bu güçlü işlemci ve kullanılan kaliteli bileşenler sayesinde CrystalVoice™ ve SBX Pro Studio™ teknolojilerini son derece verimli bir şekilde kullanabiliyor.Kısaca SBX Pro Studio™ ve CrystalVoice™ ile gelen özelliklere bakacak olursak ;SBX Pro özellikleri daha gelişmiş bir Oyun ve Eğlence deneyimi için geliştirilmiştir.• SBX Crystalizer™ - Oyun, film ve müzikler için düşük ve yüksek frekansları düzenleyerek, sıkıştırılmamış ve gelişmiş bir ses sağlar.• SBX Surround™ - Özellikle oyunlarda farkını hissedeceğiniz 360 derece surround ses efektleri yaratır.• SBX Smart Volume™ - Özellikle müzik dinlerken seste oluşabilecek seviye değişikliklerini dengeler. Ayrıca Night Mode™ teknolojisi ile patlama efektlerindeki rahatsız edici sesleri en aza indirerek saatler sürebilecek kullanımlarda rahatlık sağlar.• SBX Dialog Plus™ - Oyunlar ve filmler için diyalogların çok daha temiz duyulmasını sağlar.• SBX Bass™ - Düşük frekans tonlarındaki kayıp boşlukları doldurarak, daha iyi ve tok bass sesleri almanızı sağlar.Crystal Voice özellikleri daha gelişmiş ses iletişimi, multiplayer oyunlarda ses netliği, daha net bir online chat, Skype ve Voip için geliştirilmiştir.• Acoustic Echo Cancellation – Ekoyu engeller.• Noise Reduction – Arka planda rahatsız edici sesler olmasına rağmen, konuşan kişinin sesinin karşıdan rahatlıkla duyulabilmesini sağlar.• Smart Volume – Konuşurken mikrofona ister yakın, isterseniz de uzak olun. Oda içerisinde rahatlıkla, dolaşırken bile konuştuğunuzda, herhangi bir ses kaybı veya azalması olmadan sesinizi karşıya aktarabilirsiniz.• Voice Focus – Bu muhteşem ve sıradışı özellik sayesinde kendinize sadece belli bir bölge oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bölgenin açısı dışında kalan yerlerdeki sesler engellenecek, sadece açı içerisinde kalan alandaki sesler karşıya iletilecektir.• VoiceFX™ - Değişik ses efektlerini kullanabilir veya başka birinin sesiyle konuşabilirsinizAyrıntılı bilgi ve teknik özellikler için;