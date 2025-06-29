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    Insta360 ilk kablosuz mikrofonunu duyurdu

    Insta360 Mic Air kablosuz mikrofon modeli dahili gürültü engelleme, 10 saate kadar kullanabilme ve 300 metreye kadar bağlantı mesafesi özellikleri ile geliyor. 

    Insta360 Mic Air Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar 360 derecelik aksiyon kameraları ile tanıdığımız Insta360 firması ilk kablosuz mikrofon hamlesi ile karşımızda. Insta360 Mic Air biraz daha firmanın aksiyon kameralarına yönelik olarak hazırlanmış.

    Insta360 Mic Air özellikleri ve fiyatı

    Insta360 Mic Air kablosuz mikrofon modeli Rode gibi rakiplerin karşısına çıkacak. 7.9 gram ağırlığındaki mikrofon Insta360 X5 ve Ace Pro 2 aksiyon kamerasına doğrudan bağlanabilme özelliğine sahip. Manyetik aparatı sayesinde giysilerinize kolayca tutturabiliyorsunuz. 

    48kHz 24-bit ses kaydı yapabilen mikrofonda dahili gürültü engelleme özelliği yer alıyor. Ayrıca bir rüzgar engelleyici tüy de yer alıyor. 10 saate kadar kullanılabilen ve 300 metreye kadar mesafe sunan mikrofon bu haliyle sdece Insta360 firmasının yukarıdaki ürünlerine hitap ediyor. Fiyatı 49.99$.

    Mobil cihaz kullanıcıları sessize alma, gürültü engellemeyi aktifleştirme gibi kontrollerin olduğu USB Tip-C adaptörü ile birlikte 69.99$ ödemek zorunda. Video başlatma özelliği sadece saydığımız Insta360 kameralarına ve USB Tip-C adaptörü takılı mobil cihaz kullanıcılarına sunuluyor. Firma Lightning adaptörü ve diğer Insta360 kameralara desteğin ilerleyen aylarda ekleneceğini belirtti. 

    Insta360 Mic Air Tam Boyutta Gör

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