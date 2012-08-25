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Casio Exilim EX-Z28 Fotoğraf Makinesi Video İnceleme
7 yıl
29,9b
1
Fotoğraf Makineleri
35
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Casio'nun kompakt dijital fotoğraf makinesi Exilim EX-Z28'i inceliyoruz.
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çay
7 yıl
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Yöneticilerde bimci çıktı
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DH Misafiri
6 yıl
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slm bu makinada video çekerken durdurup devam edemiyorum durdurunca kaydedip çıkıyor bilen varmı
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supermanbd
7 yıl
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Merhaba
Fiyat/Performansta cok basarılı. Her ne kadar basit bir makina olarak yorumlansa da, piyasadaki cep telefonlarından cok daha iyi fotograf cekiyor. Yorumları abartılı buldum. 185 tl'ye fotograf makinesi alacaksınız ve hd video cekecek. El insaf. Direk aldım.
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tribal_dns
7 yıl
editörün seçimi
BİMden bi kıyak geçmişler DHye al makinamızı tanıt makınada sizde kalsın denmiş.
ayın 24üne satıştaydı işte 1 gün sonra elemanlar tanıtım için almışlar makinayı büyük ihtimalle yakında BİM bu makinayı 170 tl civarında yeniden satışa sunacaktır.
hayırlı işler :D
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Fuat!
7 yıl
editörün seçimi
Bence DH BİM ile ortak :D
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Momo-Oz
7 yıl
editörün seçimi
bidaha casio marka kamera almam o ne dandik makinedir yaaa.
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kozalakanon
7 yıl
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Bu adamlar makine üretirken sonucunu hiçmi düşünmüyor , bu makineye 16mp sensör koyacağına koy 8-10mp sensör hem olmayan detaya para vermeyiz hem de üzerindeki lens ile uyumlu olur.
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SEO-Uzmanı
7 yıl
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yine promosyondan beleşe numune kapmak için
video hazırlamışlar :D
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edi_büdü
7 yıl
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5 yaşındaki yegenime alabilecegim kompakt bakıyordum. vereyim bebeye etrafını çeksin
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nomos
7 yıl
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dediklerine harfi harfine katılıyorum.ama fotoğraf makinası tatmin edici görüntüler veriyor video da yüksek hafızalı çekiyor.fiyatına göre uygun bir fotoğraf makinası.ben makinada çoğu yerlerde flaşlı çekmeyi pek tercih etmiyorum.
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Erzsa
7 yıl
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Taa ne zaman incelemiştim cihazı
amacvakitgecirmek.com/...
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Fiyat/Performansta cok basarılı. Her ne kadar basit bir makina olarak yorumlansa da, piyasadaki cep telefonlarından cok daha iyi fotograf cekiyor. Yorumları abartılı buldum. 185 tl'ye fotograf makinesi alacaksınız ve hd video cekecek. El insaf. Direk aldım.
ayın 24üne satıştaydı işte 1 gün sonra elemanlar tanıtım için almışlar makinayı büyük ihtimalle yakında BİM bu makinayı 170 tl civarında yeniden satışa sunacaktır.
hayırlı işler :D
video hazırlamışlar :D