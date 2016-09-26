Casio FX-991EX ClassWiz bilimsel hesap makinesi incelemesi "Hızlı Güzel"

Casio'nun dünya çapından öğretmen ve öğrencilerin dönütleriyle beraber daha da geliştirdiği FX-991EX bilimsel hesap makinesinin tasarımı, performansını ele alıyor ve yeteneklerine odaklanıyoruz.

Bu videoda Casio’nun Classwiz serisi bilimsel hesap makinesi FX-991EX’i inceliyoruz.

Bilimsel hesap makineleri, matematik ve mühendislik öğrencilerinin öğrencilik yılları yanında mezun olduktan sonra da eli kolu olabilecek cihazlar arasındalar.



Bir bilimsel hesap makinesi alırken diğer elektronik cihazlardan daha farklı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Zira bu cihazlarda alım kararı verirken tasarım dikkat edilmesi gerekenler listesinde üst sıralarda yer almıyor.



Alım kararını etkileyen özellikler arasında fonksiyon sayısı, ekran netliği, görüş açıları ve en önemlisi de hesaplama gücününü görüyoruz.



Fakat şunu da belirtmek gerek FX-991EX tasarım konusunda da iddialı bir makine. Tamamı plastik beyaz-siyah 90 gram ağırlığındaki makinenin koruma kapağı hem kolay hem de sıkı oturuyor.



Kapak içine makinenin temel fonksiyonlarını gösteren ve ölçü değişim tablosunun olduğu bir sticker yapıştırılabilirmiş. Gerçi makine içinde böyle bir fonksiyon olunca es geçilmiş sanırım.



FX-991EX’in arkası kavisli yapısı sayesinde elde tutması oldukça kolay. Makinenin ek noktaları elinizi kesmiyor. Arkada uzunca destekler yok belki ama masada gayet stabil duruyor ve ne yaparsanız yapın yalpalamıyor.



Ön yüzdeki siyah malzeme karbon fiber kaplamayı andıran bir dokuya sahip. Sağ üst köşede de bir güneş paneli bulunuyor. Makineye LR-44 kodlu bir pil güç veriyor. Bu pil, bitse de bitmese de güvenlik açısından 3 yılda bir değiştirilmesi tavsiye edilmiş.



Üzerindeki güneş paneli sayesinde pili şarj edebiliyorsunuz, güneşten güç alırken sağ üst köşede ufak bir güneş logosu beliriyor.

FX-991EX’in tuşları hafif ve basması kolay. Tuş basışlarının algılanması için butonların içeriye çok yol katetmeleri gerekmiyor, haliyle yorucu değiller.



Açma kapama ve menü tuşlarının olduğu sıra metal görünümlü tuşlardan oluşuyor. Farkı sınıflardaki öğrenciler düşünülerek renklendirilmiş fonksiyon tuşları da işinizi kolaylaştıran etkenlerden. Shift ve alpha ile çok fonksiyonlu tuşları renklerine göre kullanabiliyorsunuz.



Casio FX-991EX, eski nesil bilimsel hesap makinelerinin ekranlarından 4 kat daha yüksek çözünürlüğe sahip, 192x63 çözünürlükte net bir LCD ekran var karşımızda, en önemlisi de ekranın geniş bakış açıları. Masaya koyduğunuzda görüş açıları büyük önem kazanıyor. Açılı baktığınızda ekran kararmıyor, gerçek deftermişcesine görüntüleme yapabilmesi ciddi bir katma değer kazandırmış.



Yorucu işlem ve kombinasyonlarda donanım gücü önem kazanıyor, özellikle selefi FX-991ES Plus’a kıyasla iki katı bellek ve daha hızlı işlemcisiyle FX-991EX’in hesaplama gücü elbette FX-82MS gibi cihazlardan çok daha yüksek.

552 fonksiyonlu FX-991EX’de temel hesap tabloları için 5 sütun 45 dizide 170 veri görüntüleyebilir. 160 istatistik verisi girebilir, 4’e 4 matris hesaplamppası yapabilirsiniz, bunlar yapabildiklerinden sadece birkaçı.

Arayüz gerçekten kullanıcı dostu ve sade dizayn değilmiş. Hesaplama ve diğer modlar gerçek bir defter havasında. Menü tuşundan simgelerle betimlenmiş modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Hesaplama, karmaşık, matris, vektör, istatistik, dağılım, hesap tablosu, tablo, denklem, eşitsizlik ve oran hesaplama seçenekleri var.



Modlar içerisinde hazır kalıplar var, bu kalıplara sayı veya veri girmek için dört yönlü tuşları kullanıyorsunuz.

Gerekli sayı ve verileri girdikten sonra optn yani options tuşuyla işlem üzerinde neler yapabileceğinizi görüyorsunuz.

Mesela bir hesaplama tablosu oluşturduk diyelim, Excel üzerinde çalışıyorsunuz diye düşünebilirsiniz bunu. Sayı ve verilerimizi girdikten sonra optn tuşuna basıyoruz, burada formül yazabilir, değer verebilir, kopyala yapıştır gibi işlemler yazabiliriz.

Tabloda minimum, maksimum veya ortalama bir değer alacağız diyelim, burada sütun seçiyoruz. Sütun harflerini, noktalama işaretlerini girmek için alpha’ya basıp çok görevli tuşlardan ilgili olana basıyoruz. Formulü tamamladıktan sonra eşittir diyerek değer alıyoruz.

İkili sayılı sistem, octal, hexadecimal hesaplamaları, mühendislik sembolleriyle hesaplamalar, ölçü dönüşümleri, oran hesaplamaları, eşanlı denklemler, polinom denklemler ve dahasını Casio FX-991EX ile yapabiliyorsunuz.

Fakat bu bilimsel hesap makinesini ayıran en büyük yeteneği üzerindeki işlemin QR kodunu paylaşabiliyor oluşunuz.

Dört işlem, bir hesap tablosu veya o tabloda elde ettiğiniz veri, shift ve optn tuşuyla QR kodu oluşturabiliyor.

Telefonunuzda Casio EDU+’ın okuyucusuyla kendi telefonunuzda görüntüleyebiliyor veya arkadaşınızla paylaşabiliyorsunuz. Hem faydalı hem de FX-991EX’i benzerlerinden ciddi manada ayıran bir nitelik olmuş.



Casio FX-991EX, hayli net ve bakış açıları geniş ekranı, tasarımı, güçlü donanımı ve 552 fonksiyon desteğinin yanısıra hesap tablosu oluşturabilmesi, ekranındaki içeriği QR kodu oluşturup paylaşabilmesiyle benzerlerinden sıyrılan bir bilimsel hesap makinesi olmuş.



Öğrenciler ve öğretmenlerden aldığı dönüşler sonucunda hem ekran hem de arayüz tarafında hayli güncellemeye gidilmiş ve selefi FX991-ES Plus’un üstüne katma değeri büyük yenilikler getirilmiş.

Eğer şu sıra üniversite hayatınız ve sonrası için yetenekli bir bilimsel hesap makinesi arıyorsanız FX991-EX alışveriş listenizdeki bakılacaklar sırasında en üstte olmayı hakediyor.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.