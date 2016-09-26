Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Casio FX-991EX ClassWiz bilimsel hesap makinesi incelemesi "Hızlı Güzel"

2 yıl
49,7b
2
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Casio'nun dünya çapından öğretmen ve öğrencilerin dönütleriyle beraber daha da geliştirdiği FX-991EX bilimsel hesap makinesinin tasarımı, performansını ele alıyor ve yeteneklerine odaklanıyoruz.
Bu videoda Casio’nun Classwiz serisi bilimsel hesap makinesi FX-991EX’i inceliyoruz.
Bilimsel hesap makineleri, matematik ve mühendislik öğrencilerinin öğrencilik yılları yanında mezun olduktan sonra da eli kolu olabilecek cihazlar arasındalar.

Bir bilimsel hesap makinesi alırken diğer elektronik cihazlardan daha farklı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Zira bu cihazlarda alım kararı verirken tasarım dikkat edilmesi gerekenler listesinde üst sıralarda yer almıyor.

Alım kararını etkileyen özellikler arasında fonksiyon sayısı, ekran netliği, görüş açıları ve en önemlisi de hesaplama gücününü görüyoruz.

Fakat şunu da belirtmek gerek FX-991EX tasarım konusunda da iddialı bir makine. Tamamı plastik beyaz-siyah 90 gram ağırlığındaki makinenin koruma kapağı hem kolay hem de sıkı oturuyor.

Kapak içine makinenin temel fonksiyonlarını gösteren ve ölçü değişim tablosunun olduğu bir sticker yapıştırılabilirmiş. Gerçi makine içinde böyle bir fonksiyon olunca es geçilmiş sanırım.

FX-991EX’in arkası kavisli yapısı sayesinde elde tutması oldukça kolay. Makinenin ek noktaları elinizi kesmiyor. Arkada uzunca destekler yok belki ama masada gayet stabil duruyor ve ne yaparsanız yapın yalpalamıyor.

Ön yüzdeki siyah malzeme karbon fiber kaplamayı andıran bir dokuya sahip. Sağ üst köşede de bir güneş paneli bulunuyor. Makineye LR-44 kodlu bir pil güç veriyor. Bu pil, bitse de bitmese de güvenlik açısından 3 yılda bir değiştirilmesi tavsiye edilmiş.

Üzerindeki güneş paneli sayesinde pili şarj edebiliyorsunuz, güneşten güç alırken sağ üst köşede ufak bir güneş logosu beliriyor.
FX-991EX’in tuşları hafif ve basması kolay. Tuş basışlarının algılanması için butonların içeriye çok yol katetmeleri gerekmiyor, haliyle yorucu değiller.

Açma kapama ve menü tuşlarının olduğu sıra metal görünümlü tuşlardan oluşuyor. Farkı sınıflardaki öğrenciler düşünülerek renklendirilmiş fonksiyon tuşları da işinizi kolaylaştıran etkenlerden. Shift ve alpha ile çok fonksiyonlu tuşları renklerine göre kullanabiliyorsunuz.

Casio FX-991EX, eski nesil bilimsel hesap makinelerinin ekranlarından 4 kat daha yüksek çözünürlüğe sahip, 192x63 çözünürlükte net bir LCD ekran var karşımızda, en önemlisi de ekranın geniş bakış açıları. Masaya koyduğunuzda görüş açıları büyük önem kazanıyor. Açılı baktığınızda ekran kararmıyor, gerçek deftermişcesine görüntüleme yapabilmesi ciddi bir katma değer kazandırmış.

Yorucu işlem ve kombinasyonlarda donanım gücü önem kazanıyor, özellikle selefi FX-991ES Plus’a kıyasla iki katı bellek ve daha hızlı işlemcisiyle FX-991EX’in hesaplama gücü elbette FX-82MS gibi cihazlardan çok daha yüksek.
552 fonksiyonlu FX-991EX’de temel hesap tabloları için 5 sütun 45 dizide 170 veri görüntüleyebilir. 160 istatistik verisi girebilir, 4’e 4 matris hesaplamppası yapabilirsiniz, bunlar yapabildiklerinden sadece birkaçı.
Arayüz gerçekten kullanıcı dostu ve sade dizayn değilmiş. Hesaplama ve diğer modlar gerçek bir defter havasında. Menü tuşundan simgelerle betimlenmiş modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Hesaplama, karmaşık, matris, vektör, istatistik, dağılım, hesap tablosu, tablo, denklem, eşitsizlik ve oran hesaplama seçenekleri var.

Modlar içerisinde hazır kalıplar var, bu kalıplara sayı veya veri girmek için dört yönlü tuşları kullanıyorsunuz.
Gerekli sayı ve verileri girdikten sonra optn yani options tuşuyla işlem üzerinde neler yapabileceğinizi görüyorsunuz.
Mesela bir hesaplama tablosu oluşturduk diyelim, Excel üzerinde çalışıyorsunuz diye düşünebilirsiniz bunu. Sayı ve verilerimizi girdikten sonra optn tuşuna basıyoruz, burada formül yazabilir, değer verebilir, kopyala yapıştır gibi işlemler yazabiliriz.
Tabloda minimum, maksimum veya ortalama bir değer alacağız diyelim, burada sütun seçiyoruz. Sütun harflerini, noktalama işaretlerini girmek için alpha’ya basıp çok görevli tuşlardan ilgili olana basıyoruz. Formulü tamamladıktan sonra eşittir diyerek değer alıyoruz.
İkili sayılı sistem, octal, hexadecimal hesaplamaları, mühendislik sembolleriyle hesaplamalar, ölçü dönüşümleri, oran hesaplamaları, eşanlı denklemler, polinom denklemler ve dahasını Casio FX-991EX ile yapabiliyorsunuz.
Fakat bu bilimsel hesap makinesini ayıran en büyük yeteneği üzerindeki işlemin QR kodunu paylaşabiliyor oluşunuz.
Dört işlem, bir hesap tablosu veya o tabloda elde ettiğiniz veri, shift ve optn tuşuyla QR kodu oluşturabiliyor.
Telefonunuzda Casio EDU+’ın okuyucusuyla kendi telefonunuzda görüntüleyebiliyor veya arkadaşınızla paylaşabiliyorsunuz. Hem faydalı hem de FX-991EX’i benzerlerinden ciddi manada ayıran bir nitelik olmuş.

Casio FX-991EX, hayli net ve bakış açıları geniş ekranı, tasarımı, güçlü donanımı ve 552 fonksiyon desteğinin yanısıra hesap tablosu oluşturabilmesi, ekranındaki içeriği QR kodu oluşturup paylaşabilmesiyle benzerlerinden sıyrılan bir bilimsel hesap makinesi olmuş.

Öğrenciler ve öğretmenlerden aldığı dönüşler sonucunda hem ekran hem de arayüz tarafında hayli güncellemeye gidilmiş ve selefi FX991-ES Plus’un üstüne katma değeri büyük yenilikler getirilmiş.
Eğer şu sıra üniversite hayatınız ve sonrası için yetenekli bir bilimsel hesap makinesi arıyorsanız FX991-EX alışveriş listenizdeki bakılacaklar sırasında en üstte olmayı hakediyor.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sertacaygun 2 yıl en beğenilen cem650
cem650

yani şimdi bişey yazıcam kızacaksınız ama hesap makinasına kadar düştünüzmü be abi.... :)

Benim ihtiyacım vardı şahsen. Çok mutlu oldum ve cidden bir mühendislik öğrencisi olarak çok da işime yarayacak. Sınavda PC, telefon, tablet kullanmak yasak.
cem650yani şimdi bişey yazıcam kızacaksınız ama hesap makinasına kadar düştünüzmü be abi.... :)Benim ihtiyacım vardı şa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steve Dogs 2 yıl
Yeni TI-84'leri geçtim TI-83 bile bunu kaça katlar
Texas Instruments ^^
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
rasheed_wallace 2 ay
Uygun fiyata almak isteyenler;
sahibinden.com/...
Ben aldım gayet güvenilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
harunsat 4 ay
Arkadaşlar bu makineye formül kayıdı nasıl yapılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Zaten Ti-84 iddiasında olması amaçlanmamış bir makine. Programlanabilir makinelerin bir tık altı en iyi makine bu bence. Ti-84 vb makinelerle karşılaştırmak anlamsız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serichelli 1 yıl
Hazır konu hortlamışken şunları da buraya bırakayım :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turboducato 1 yıl serichelli
991EX fazör alıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Batarang- 1 yıl
Bu hesap makinesini biz üretmiş olsaydık gelecek yorumlar şöyle olurdu
Elin oğlu aypon 8x çıkardı biz hesap makinesi yapalım hala hülooğğ
Ama japon yapınca; adamlar zeki abi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 1 yıl
6 yıldır fx82ms kullanıyorum. Hesap makinesi konusunda Casio'ya güvenim tam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Versene bi leblebi yazıcam .d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 2 yıl
istatistik için birebir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 2 yıl

türkiyede böyle makineler satılsa çok güzel olur
Texas Instruments TI-Nspire CX
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Casio The Excellent Quality (tablet gibi olduğu için sınavda kullandırmazlar)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tkblack 2 yıl yenerbalcı
hocam o makineler satılıyorda çok çok pahalı. 500-600 lira civarı. öğrenciler için büyük para. 991ex aldım bende gayet memnunum.hız testlerine falan fakarsanız önceki nesile göre 5-6 kat daha hızlı işlem yapıyor. bunun üstü programlanabilir makinalar. onlarıda sınava almıyorlar zaten bizde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZhanChi 2 yıl
Inceleme icin tesekkurler. Ben de aldim bir tane.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
540 izlenme · 2 sa. yeni video
04:46
Braun MGK3080 çoklu bakım seti "Yeteneği çok, taşıması kolay"
29,2b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
14:22
Samsung Flip'i test ettik "Akıllı, pratik ve kullanması kolay"
12,4b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,3b izlenme · 2 gün
07:13
TP-Link NC450 incelemesi "Her eve kablosuz güvenlik"
21,4b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
884 izlenme · 19 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
18:01
LG ile Türkiye'ye özel Twinwash ve Instaview buzdolabını konuştuk
17,9b izlenme · 1 yıl
11:36
Grundig 55 VLX 9750 SP TV ve MR8000 Wi-Fi Soundbar incelemesi
43b izlenme · 10 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 19 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
580 izlenme · 2 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
08:14
En iyisi, en pahalısı "Nanoleaf Aurora incelemesi"
10,2b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim