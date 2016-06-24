Casper, Excalibur serisi ile oyun bilgisayarı üretmeye hazırlanıyor

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Casper, masaüstü oyun bilgisayarlarından sonra dizüstü serisi Excalibur ile oyun pazarındaki iddiasını güçlendiriyor. Excalibur’un Full HD 17.3 inç ekranı ile 1920x1080 piksel çözünürlüklü büyük ekranda oyun keyfi üst düzey bir deneyim sunuyor. Casper Excalibur, Anti-Glare yansımasız ekran ve 85 derecelik görüş açısına sahip IPS ekranıyla, oyunun hakimi olmak için ideal bir taşınabilir oyun bilgisayarı.

“Yepyeni ürünlerle oyun alanında iddiasını ortaya koyacak bir portföyü, yıl boyunca kullanıcılarımıza sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diyen Casper Pazarlama Direktörü Feray Karaman, üstün teknolojiye sahip yüksek performanslı dizüstü modellerinin Casper’ın bilgisayar pazarındaki yerini daha da güçlendireceğini” belirtti. Genç kitlelerin artık mobil teknoloji deneyimlemek kadar, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardaki zengin kullanım alanlarını, üretkenliği ve oyun performansını da oldukça önemsediklerini ifade eden Karaman, “Excalibur serisinin ön siparişlerinin sevindirici olduğunu ve kullanıcılardan aldıkları olumlu yorumlarla uzun zamandır üzerinde sıkı bir şekilde çalıştıkları seriye çok güvendiklerini” sözlerine ekledi.

Bilgisayarlar, NVIDIA GeForce GTX 960M ve GTX 970M ekran kartları ve seçimli olarak 4 GB ya da 6 GB ekran belleği ile geliyor. GeForce GTX 970M ve 960M ile Casper Excalibur’da seçkin PC oyun deneyimi yaşamak için birebir tasarlanmış.

Skylake Intel işlemci teknolojisi sayesinde üretkenliği 2,5 kat artırıyor ve güçlü grafik performansıyla oyuna hemen başlamanızı sağlıyor. Intel’in en yeni 6.nesil işlemcilerinin kod adı olan Skylake, düşük güç tüketimi sağlarken, performansı çok daha yükseklere taşıyor. Performans odaklı Core i7 6700HQ işlemci, termal ve güç paylarından yararlanarak frekansını dinamik bir şekilde arttıran Intel Turbo Boost Teknolojisine sahip. Bu teknoloji sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz anda otomatik olarak hızını arttırarak 2.6 Ghz'den 3.5 Ghz'e çıkabiliyor. İhtiyaç duyduğunuzda hızaşırtma ile hızını artırmasının yanısıra, ihtiyaç olmayan durumlarda ise enerji tasarrufu sağlıyor. Bir önceki mobil performans serisinde kullanılan işlemcilere göre performansı yüzde 20 daha hızlı.

Ürünün dayanıklı ve şık metal tasarımı yanında, ürünün ışıklı klavye ve touchpad, düşük ışıklandırmalı ortamlarda kullanım kolaylığı sağlamanın yanı sıra, etkileyici bir görünüme sahip. CPU ve GPU ısıları artmaya başladığında kırmızıya dönüşen aydınlatmasıyla fark yaratıyor. Ergonomik klavyesi, kırmızı renkli W-A-S-D tuşları ise oyuncular için özel tasarlanmış.

Dolby Digital Ses Sistemi sayesinde en maksimum ses seviyesinde oyun oynarken, film izlerken, müzik dinlerken net ve güçlü ses kalitesinin keyfi sürülüyor.

Ayrıca;

Casper Excalibur içinde bulunan SSD seçeneği de bu maksimum performansı ekstra hız ile daha da artırıyor.

32 GB DDR-4 RAM seçeneği sayesinde aynı anda daha fazla işlemi daha hızlı yapmak mümkün.

Güçlü Turbo Fan, yüksek enerji ve performansın neden olduğu ısıyı sisteminizden hızla uzaklaştırıyor.

Ürünün hediyesi Nvidia marka mousepad yanında, www.casperexcalibur.com.tr ‘ye ürün seri numarası ile kayıt olan ürün sahiplerine de hediye oyun kredileri gibi sürpriz hediyeleriyle birleşince, Excalibur kullanıcısına sadece bu ürünün keyfini sürmek kalıyor!





www.casperexcalibur.com.tr

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