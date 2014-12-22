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Casper Nirvana D900 "Oyuncu Bilgisayarı" Video İnceleme

4 yıl
24,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Casper'ın oldukça iddialı bileşenlerle donattığı oyuncu bilgisayarı Nirvana D900'ü (D9X.582K) inceliyoruz.
 

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1 Avatar
Ret Kid 4 yıl
Casper alacagima pcsiz gezerim.
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Ret Kid 4 yıl
Yil olmus 2015 artik kalite Asus.
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Ret Kid 4 yıl
Casper mi kaldi bu devirde
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AppleFans 4 yıl
Casper oyun bilgisayarı üretmez. Oyun bilgisayarı almak isteyen monster alır zaten. Oyun haricinde casper tavsiye ederim.
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mehmtl 4 yıl
Virüs girmesi ya da girmemesi kalite ölçütü olamaz.Geçmişte bende casper masaüstü kullanmıştım gayette memnun kalmıştım.ihtiyaclarınızla paralellik göstermeyen bilgisayarları tercih ederseniz memnun kalmanız oldukça zor.
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armtuc 4 yıl
5 senedir casper kullanıyorum, bilgisayarıma hiç virüs girmedi, demekki çok kaliteli.
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Guest-2989B833C 4 yıl armtuc
armtuc

5 senedir casper kullanıyorum, bilgisayarıma hiç virüs girmedi, demekki çok kaliteli.


Bilgisayarın kalitesi, bilgisayara virüs girmesiyle ölçülmez.
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rabitelli 4 yıl
kes pırt
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888888888888999*9 4 yıl
Çöp
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Akbaba89 4 yıl
Casper,Exper alayı vampir bunların milletin kanını emiyorlar,gençtik anlamıyorduk çok dolandırdılar zamanında.

Bir bitmediler Senelerdir.

Şu foruma şöyle haberler açmayın biliyor herkes kimin ne mal olduğunu Vesteli yazmamışım.
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Ilterish 4 yıl
Casper kendi marka ürünlerini uretmedigi surece casper a hayir
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