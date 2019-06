Casper VIA E1 "Segmentinde Farklılaşan" telefonu inceliyoruz

Bu videomuzda sizlerle beraber Casper'ın giriş-orta segmente hitap eden, parmak izi okuyucusu ve özellikle segmentinin birkaç tık ötesinde arka kamerasıyla farklılaşan VIA E1'i sınıyoruz, inceliyoruz.

Casper VIA E1 serinin en yeni telefonu ancak amiral gemisi sıfatıyla değil, giriş-orta segmente hitap eden nitelikleriyle karşımızda.



VIA serisinde farklı kutulamalar görmeye alıştık doğrusu, VIA E1 üzerinde detaylı bilgiye yer verilen sade, karton bir kutuyla geliyor. İçerisinden ekranı jelatinli halde telefonun kendisi, hafif şeffaf bir kılıf, kısa bir kabloya sahip 1 amper şarj adaptörü, kulaklık ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, telefon iki yıl garantili.



Şampanya ve gri renk seçeneğiyle geliyor VIA E1, 14.3cm boy, 7.1cm enindeki telefon 8.5mm inceliğinde. Bombeli yapısı ve boyutları gereği tek elde tutması nispeten kolay bir telefon. Arka kapağın üst ve alt kısmındaki, hafif tutucu tırtıklı kısım haricindeki alan alüminyumdan imal edilmiş, soğuk metal hissi pek belirgin değil ancak parlatılmış kenarlarla beraber farklı bir tasarım ortaya çıkmış. Elimizdeki gri olanı ancak çoğu zaman, tabii ortamdaki ışığa da bağlı olarak telefonun rengi mora çalıyor diyebilirim, en azından ben öyle gözlemledim.



Ön yüzde tek bir buton var, kenarları parlatılmış şık buton sadece bir buton değil aynı zamanda segmentinde pek alışık olmadığımız bir parmak okuyucu aslında. Bu okuyucu bir defa basıp ardından parmağınızı okutmanıza gerek kalmadan sürekli hazırda bekliyor, parmağınızı değdirdiğiniz anda telefonu uyandırıyor, ortalama bir hızla gerçekleşiyor bu süreç. 2-3 haftalık kullanımım süresinde birkaç kez parmağımı unutmuşcasına kilit açılmadı.

Ayrıca parmağın nemliliğine karşı oldukça hassas, mesela duş aldıktan sonra parmağınızı okumaması kabul edilebilir ancak elinizin hafif terli olması bile okuyucunun verimini etkileyebiliyor, bu tarafta ufak bir güncelleme gerekli diye düşünüyorum.



Sağ tarafta ses ayarı ve güç butonuna yer verilmiş, ses ayarı butonları fotoğraf çekerken tek kademeli de olsa denklanşör görevi görüyorlar, metal tasarım vurgulandığı için butonların metalden imal edilmesini beklerdim doğrusu.



Sol tarafında herhangi bir şey bulunmayan telefonun 3.5mm jack girişi yukarıda, Micro USB girişi ise aşağıda. Üstte ve aşağıdaki tırtıklı alanlar tutunmayı arttırmayı amaçlasa da VIA E1 elden kaymaya biraz meyilli bir telefon.



Bütünleşik gibi görünse de arka kapağı açılabiliyor, biraz zorlayan bir süreçten sonra değiştirilemeyen 2500mAh kapasiteli batarya, micro sim yuvası ve 64GB’a kadar arttırılabilir hafıza kartı yuvası karşımıza çıkıyor.



Donanımlarını değerlendirmeye başlayalım, karşımızda 5 inç boyutunda, 1280x720 720P çözünürlüğünde LED IPS bir ekran var. Çerçeveleri segmenti gereği çok ince değil ancak içeriden siyah şerit bırakma gibi pek hoşlanmadığım bir taktiğe başvurulmamış. Seyahat esnasında veya evde bir şeyler izlerken genel itibarıyla üzmeyen bir ekran var, renk gösterim gücü yeterli seviyesinde, siyahlar ve koyu tonlarda göze çarpan bir aksilik yok, beyazlar da sarıya kaçmıyor, bol bol metin ve çizgi roman okuyan biri olarak beyazlardan ve netlik açısından herhangi bir şikayetim olmadı doğrusu.



VIA E1’in bakış açıları günlük kullanım senaryolarında kullanıcısını üzmüyor, aslına bakarsanız artık piyasada bakış açıları sıkıntılı telefon kalmadı desem yeridir, bu yüzden ekstrem açılarla değerlendirmek gerekebiliyor. Ekstrem açılarda VIA E1’de rahatsız etmeyen renk değişiklikleri görebiliyorsunuz, özellikle de koyu tonlarda ancak günlük ve pratik kullanımda bu açıları kullanmıyoruz.

Yapay ışık veya güneş ışığı, VIA E1 için okunabilirlik anlamında bir sorun teşkil etmiyor, parlaklık seviyesi yüksek ekran sayesinde her durumda okunabilir kalıyor, gece kullanım için de minimum ışık seviyesi ideal düzeyde.



VIA E1’de kullanılan ekran segmentiyle eş seviyede, kullanıcısını rahatsız edecek herhangi bir olumsuzluğu yok, ekranın ışık altında okunabilirliği ise diğerlerinden sıyrılmasını sağlıyor diyebilirim.



Ekrana güç veren donanımların başında MediaTek’in 6735’i var, 1.3GHz hızında çalışan dört Cortex A53 çekirdeği işlem gücünü, Mali-T720 de grafik işlem gücünü oluşturuyor. Segmentinde görmeye alışık olduğumuz yongaseti rakibi Snapdragon 410’dan %20-30 daha hızlı, en azından sentetik performans testlerinde.



Fiyat segmentindeki çoğu telefonda olduğu gibi Cat 4 modemle gelen telefon 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı destekli. Ülkemizdeki 4.5G’nin kağıt üstündeki 375Mbit değerini tutturamıyor belki ama yavaş da denilemez. İstanbul içerisinde yaptığım günlük kullanım testlerinde internet hızından yana dert yandığım bir şey yaşamadım, şebeke çekim kuvvetinde de herhangi bir sıkıntı olmadığını ekleyeyim.



2GB RAM ve 16GB dahili depolamayla destekleniyor telefon, Micro-SD kart ile 64GB’a kadar yükseltilebiliyor, uygulamalar kart üzerine kurulabiliyor.



Arayüz performansı genel olarak akıcı desek yanlış olmaz, tüm uygulamaların ana ekranda toplandığı ve klasörleme sisteminde ufak dokunuşlar yapılan hafif arayüz Android 5.1 sürümü üzerine kurulu, arayüz donanımların ayağından çekip yavaşlatmıyor şeklinde tabir edebilirim ancak geçiş süreci hızını almışken Android 5.1 değil de 6.0 sürümüyle gelmesini yeğlerdim doğrusu, elinde güçlü bir koz olurdu VIA E1’in. Abisi VIA V9’da da aynı arayüz kullanılıyor ancak VIA E1’den daha hızlı çalıştığını da ek bilgi olarak vereyim.

Telefon menüsünde sanal buton ayarı var, telefon kutudan çıktığı haliyle sanal butonlar açık halde geliyor. Seçenek sunulması gayet güzel ancak kutudan kapalı olarak çıkması daha iyi olurmuş.



İnternette sörf ve mesajlaşma gibi günlük kullanımların altından her akıllı telefon kalkabiliyor artık, bu yüzden işlem ve grafik gücüne en çok oyunlarda ihtiyaç duyuyoruz. Grafiksel açıdan AAA diyebileceğimiz Real Racing 3 ve Modern Combat 5’te testlerimi gerçekleştirdim.

Segmentinden beklenildiği gibi kabul edilebilir kare/saniye değerlerinde oyun oynamak mümkün VIA E1’de, bundan fazlasını bu fiyat segmentinden beklememek gerek zaten. Isı tarafında yongaseti sayesinde rahatsız edici veya endişe etmenize sebep olacak bir tablo oluşmuyor hiçbir zaman, haliyle performans düşüşü yaşanmıyor, oluşan ısı da kamera etrafında ortaya çıkıyor, eli rahatsız etmiyor.



Parmak izi okuyucusunun ardından kamera paketi öne çıkıyor VIA E1’in. Arkada flaşlı 8MP ana kamera, önde de 5MP çözünürlüğünde yine flaşlı özçekim kamerası var, iki kamera da 1080P 30 kare/saniye video çekebiliyor, segmentinde ön kamerası da 1080P video çekebilen ender özçekim kameralarından birini bulunduruyor VIA E1.



8MP arka kameranın bol ışıklı ortamlardaki performansı iyi, gayet net yakın çekim fotoğraflar alabiliyorsunuz sensörden, 8MP’in sınırlarını zorluyor desem yanlış olmaz. Manzara çekimleri de aynı şekilde, sosyal ortamlarda paylaşım için iyi fotoğraflar çekebiliyor. Işığın azalmaya başladığı akşam vakitlerine gelince segmenti telefonlarda olduğu gibi ortaya parlak bir sonuç çıktığını söyleyemeyiz, kumlanma normal seviyede gelişiyor, neyse ki flaşıyla beraber ortam beyaza boğulmadan aydınlık fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 1080P video kaydı yapabildiğini söylemiştik, video çekim performansı fotoğraf çekiminden bir tık geride geliyor, otomatik odaklama olduğu belirtilse de dokunarak odaklamayı hatırlatmak gerekiyor VIA E1’e. Netlik anlamında bol ışıklı ortamlarda başarılı olduğunu söyleyebilirim, ışığın azaldığı ortamlarda ise fotoğraf tarafındaki gibi bir başarım gösteriyor.



Özçekim kamerası benzer seviyede tutulmuş, bol ışıklı ortamlarda ışık dengesini bozmadan net ve paylaşılası fotoğraflar alabiliyorsunuz. Işık azaldığı vakit detay gücü düşüyor elbette, bu tarafta ortamı beyaza boyamayan flaş işinizi görüyor. Özçekim kamerasının da 1080P çekebildiğini söylemiştik ancak bu veri biraz kağıt üstünde kalıyor gibi görünüyor zira netlik anlamında bol ışıklı ortamlarda dahi 720P civarında bir netliğe sahip olduğunu söyleyebilirim, renk profili biraz soluk ancak ışık dengesi iyi görünüyor. Genel itibarıyla sosyal ortamlarda paylaşılabilir sınırında olduğunu söyleyebilirim.

Casper özellikle arka kamera için segmentine göre bir tık iyi bir kamera seçiminde bulunmuş diyebilirim genel olarak, ön kameranın performansı arka kameranın arkasından seyrediyor.



VIA E1’ün hoparlörü arka yüzde konumlandırılmış, genel anlamda telefonun seviyesine uygun bir hoparlör. Detaylara indiğimizde maksimum ses anlamında yeterlinin üzerinde olduğunu ve nispeten temiz sesler verdiğini söyleyebilirim, tok seslere tepkisi ise yeterli seviyede, segmenti bazı telefonlarda olduğu gibi tok seslerin üzerinden geçmiyor. Hoparlörün konumu benim telefonu tutuş stilimde problem oluşturmadı, çoğu kullanıcı için ideal bir konumda diye düşünüyorum.

Aranızdaki müzikseverler 3.5mm jack çıkışını merak etmişlerdir eminim, bu tarafta orta-üst seviye kulakiçi kulaklık ve orta seviye kulaküstü kulaklık sahiplerinin üzülmeyeceğini belirteyim, yeterli güç çıkışının yanında parazitsiz, temiz bir ses alabiliyorsunuz.



Ses demişken telefonun temel öğelerinden ahize sesinin de yeterli seviyesinde olduğunu ekleyeyim, belki bir tık daha fazla olabilirmiş maksimum ahize sesi. GPS’de konumlama ve uydu bulma hızını da tatminkar buldum.



En önemlisi bataryası, batarya tarafında çıkarılamayan 2500mAh kapasiteli bataryayı görmüştük. 2500mAh kağıt üstünde çok vaatkâr görünmeyebilir, o yüzden telefonu 2-3 haftadır kullanan biri olarak deneyimlerimi aktarayım. Sosyal ortamlarda ve internette sörf, mail takibi, çevrimiçi ve çevrimdışı Spotify, yarım saat civarı telefon görüşmesi yaptım, sadece hücresel veriyle internete eriştim, ekran ışığı otomatikte açık ve kapalı ortamlarda kullanım telefonu, böyle bir kullanım sonrasında 4 saate yakın bir ekran süresi elde ettim, işin içerisine uzun süre ağır oyun girerse 2-2.30 saat, oyun yerine bol bol çizgi roman ve anime koyduğunuzda ise 6 saat ekran süresi elde edebiliyorsunuz. Batarya performansı segmentinde normal diyebileceğim kıvamda ancak şarj süresi 2.5 saat sürüyor, 2500mAh bir batarya için fazla.



Casper VIA E1, parmak izi okuyucusu ve hem ön hem de arka kamerasına eşlik eden flaşıyla segmenti telefonlardan sıyrılabiliyor, kamera paketi de bir Casper geleneği olarak segmentinden birkaç tık ileride, bataryasına kıyasla uzun sürede şarj olması dışında bir eksisi yok, açıkçası bu videonun yayınlandığı tarihteki 700 liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla segmentinde fena bir oyuncu değil.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.