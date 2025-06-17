Türkiye’nin silah devrimi: ABD pazarında zirvede!

Türk silahlarının Amerika’daki durdurulamaz yükselişi! Silah endüstrisinde SYS'nin başarısını, Century Arms ortaklığını ve Trump döneminin etkisini bu videoda konuştuk.

Türkiye’nin silah endüstrisi, Amerika’nın dev pazarında nasıl lider oldu? Bu videoda, Türk yapımı Canik tabancaların Samsun Yurt Savunma (SYS) öncülüğünde 2021’den beri ABD’nin en büyük silah ithalatçısı konumuna yükselişini ele alıyoruz. SYS’nin 460 bin adetlik 9mm tabanca üretim kapasitesi, Alman devi Sig Sauer’den sonra dünyada ikinci sırada! Uygun fiyatlı ancak yüksek kaliteli bu silahlar, Century Arms ortaklığıyla pazarı fethetti. Bu videoda bu başarının sebeplerini konuştuk.

Peki, bu yükseliş nasıl gerçekleşti? Türk şirketleri, 2012’de Century Arms ile kurulan stratejik ortaklıkla Amerika pazarını derinlemesine analiz etti. Kadınlar, gençler ve yeni kullanıcılar için tasarlanan hafif, kolay kullanımlı tabancalar büyük ilgi gördü. 2004’te başlayan vizyon, Türk savunma sanayisini Batı’ya bağımlılıktan kurtarmayı hedefledi. Devlet desteği, sübvansiyonlar, uygun krediler ve pazarlama yardımları bu başarının temelini oluşturdu.

SYS’nin kurucusu Hüseyin Cahit Aral ve oğlu Zafer Aral, küçük bir atölyeyi yüksek teknolojili bir şirkete dönüştürdü. Ancak bu hikayenin bir de karanlık yüzü var. Everytown for Gun Safety’den Sarah Burd-Sharps, düşük maliyetli silahların yaygınlaşmasının güvenlik risklerini artırabileceğini söylüyor. 2023’te suç mahallerinde bulunan tabancaların %74’ü 9mm, ve Türk tabancaları da bu istatistikte yer alıyor. Ayrıca, Türk silahları Pakistan, Mısır, Filipinler gibi ülkelerin ordularında ve Libya, Suriye gibi çatışma bölgelerinde de görülüyor.

Bu durum, etik sorumlulukları gündeme getiriyor. Trump’ın ikinci döneminde neler olacak? ATF bütçesinde kesintiler veya tarifeler, Türk silah endüstrisi için yeni fırsatlar yaratabilir mi? Türk şirketlerinin yerli çelik kullanımı ve Florida’daki fabrika gibi hamleleri, onları ticaret savaşlarından koruyor. Önümüzdeki 5 yıl, Türk silah endüstrisi için altın çağ olabilir mi? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi paylaşın.