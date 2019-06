Casper VIA F2 incelemesi "Bir telefonda 4 kamera, her yer Bokeh efekti"

Bu videoda Casper'ın çoklu kamera trendine ayak uyduran telefonu VIA F2'nin hoş tasarımını ele alıyor, donanım bileşenlerini sınıyor, kamera, batarya, ses deneyimi, her detayına değiniyoruz.

Orta değil, giriş hiç değil, VIA F2 Casper’ın tepe modeli. Dört kamerası, Helio P25 yongası, 6 inç ekranı ve 4000mAh bataryasıyla F2 işte karşımızda.



Temel özelliklerinin vurgulandığı kutuda telefonun kendisi, 5V 2 amper hızlı şarj adaptörü, 1 metrelik diri kablosu, Casper’ın çoğu telefonunda kullandığı, normal bir kullanıcının işini görebilecek bir kulak içi kulaklığı, şimdi ekstralara geldik, bir Micro USB - Tip A OTG kablosu, şeffaf kullanılası kalitede şeffaf bir kılıf ve ekran jelatinini görüyoruz. Böyle ekstraları seviyorum, bir daha kılıf, jelatin peşine düşmüyorsunuz.



Telefon sadece altın rengiyle geliyor. 16CM boyunda, 7.6CM eninde ve 8.2mm kalınlığındaki CNC kesim metal gövde 185 gram ağırlığında. Misal veriyorum 6.3 inç ekranlı Note 8’den hafif, 6 inç ekranlı Mate 10 Pro’dan ağır. Soğuk metal, o kaliteli hissi kaldırır bir ağırlıkta, 4000mAh batarya faktörünü de düşününce gayet iyi bile.

Ekranın kasaya oranı %75’in biraz üstünde, tek elle kullanılır kullanılmasına ama ikinci eli veya alttan parmakla desteklemeyi istiyor zira arkası biraz kaygan.



Üst barda sensörler, ahize ve çift ön kamerayı görüyoruz, alt barda ise herhangi bir şey yok. Corning Gorilla Glass 3, 2.5D çok hafif kavisli camdan metal çerçevelere inince dışarı çıkıntılı bir yapı var burada, düşmeye, çarpmaya karşı nispeten daha korumalı.



Erişmesi kolay, geri dönütü kuvvetli dokulu açma kapama ve ses ayarı butonları sağda, solda da çift sim veya bir sim bir Micro SD kart takabileceğiniz slot var.



Üstünde bir detay yok, altta sırasıyla mono hoparlör, ki burada duralım bir Micro USB girişi var. 2016’da incelediğimiz VIA A1’de Tip C kullanılmışken, 2018’de tekrar Micro USB’nin kullanılması tuhaf gelebilir, evet bence de tuhaf, Tip C kullanılmalıydı. Bu kararın sebebi Tip C’nin Türk kullanıcı kitlesi arasında yaygınlaşmamış olması olabilir zira kabloyu unutunca gittiğiniz yerde bulması zor oluyor. Devamında mikrofon ve 3.5mm jack’ı görüyoruz.



Arkada yan yana iki kamera, ki biraz çıkıntılı oldukları için masada yalpalayabiliyor ve çift beyaz LED flaş sıralanmış. Kavisli, tutmayı kolaylaştıran tasarımda güzel durmuşlar. Parmak izi okuyucu çok hızlı, çok stabil, teklemiyor, ikiletmiyor,

Casper içerisinde bu kadar iyisini en son VIA A1’de deneyimlemiştim, performansı cihaza, fiyat segmentine yakışmış.



6 inç HD+ yani 1440x720 çözünürlüğünde IPS LCD ekranda 268PPI piksel yoğunluğu yeterli sınırında, gözü yormuyor ama yüksek çözünürlükte olmalıydı, duvar kağıtları bir tepe model gibi net durmuyor. Renkler çok albenili değil ama ayrımları iyi, siyahlar da çok derin değil ama arkadan ışık tutuluyormuş gibi de değil, beyazlar ise beyaz. Dizi-film, YouTube içerikleri olsun keyfi fena değil. Ekran 6 inç HD+ yani 1440x720 çözünürlüğünde IPS LCD ekranda 268PPI piksel yoğunluğu yeterli sınırında, gözü yormuyor ama yüksek çözünürlükte olmalıydı, duvar kağıtları bir tepe model gibi net durmuyor. Renkler çok albenili değil ama ayrımları iyi, siyahlar da çok derin değil ama arkadan ışık tutuluyormuş gibi de değil, beyazlar ise beyaz. Dizi-film, YouTube içerikleri olsun keyfi fena değil. Ekran 18:9 formatında olduğu için videoları ekrana yaymak için alttan üstten biraz kesmiş oluyorsunuz. Ekranın tek eksisi tepki süresinin yüksek olması, hızlı hareketlerde hafif hayaletlenmeler oluşuyor, akıcılık hissiyatını etkileyen bir şey bu.



Ekranın maksimum ışığı orta-iyi arası, güneş altında fullemek gerekebiliyor. Bakış açıları sorunsuz sayılır, günlük bakış açılarında sorun yok.



Ekrana MediaTek MT6757, yani Helio P25 güç veriyor, 2017’nin başlarında piyasaya çıkan 64-bit 16nm üretim mimarili yonga, Qualcomm tarafında Snapdragon 625 ayarında. Tasarruf odaklı 8 Cortex A53 çekirdeğinin dördü 2.6, diğer dördü 1.6GHz’e kadar çıkabiliyor, tam yük altında 8 çekirdeğin 4’ü 1.69, 4’ü 2.39GHz’de, yani tümü görev yapıyor. GPU tarafında Mali T880’in iki çekirdekli versiyonu var. 4.5G destekli telefon CAT 6 modemiyle 300Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızına sahip, ülkemiz için ideal bir hız potansiyeli bu.



Real Racing 3’te yoğun sahnelerde dahi durmuyor, teklemiyor, çözünürlük ve kenar yumuşatma ise düşük tutultuğu için kare/saniye tarafı güçlü sayılır ama görsel zevk zayıf. Modern Combat 5’te de durmadı takılmadı, hatta 60 kare/saniyeye yakın bir akıcılık yakaladım ama yine çözünürlük ve kenar yumuşatma, görsel zevk zayıf kaldı.

Gövdenin termal bütçesi gayet geniş, telefon tam yük altında dahi ılımaktan öteye geçmedi, haliyle ısıya bağlı olarak performans düşüşü gözlemlemedim, gayet iyi.



4GB RAM ve 64GB dahili depolamayla desteklenen telefona 256GB’a kadar Micro SD kart takabiliyorsunuz. Dahili depolamanın okuma hızı ilginç şekilde yazma hızından düşük, gerçi genel olarak düşük değil, ama yazma hızı hayli iyi.

VIA F2’nin tabiri caizse olayı 4 kamerası. Arkadakilerden ilki F2.0 diyaframlı 13MP, ikincisi derinlik algılamadan sorumlu 5MP bir kamera. Önde de ilki F2.0 diyaframlı 20MP, ikincisi 8MP. Arka kamerayla 1080, ön kamerayla 720P 30 kare/saniye video çekebiliyorsunuz. Önde de arkada da optik imaj sabitleme yok, kamera tarafına bu kadar yoğunlaşılmışken en azından arka kamerada optik imaj sabitleme görmek isterdim.



Kamera arayüzü hayli seri açılıyor, profesyonel, mod foto, metin tanıma, akıllı tarama gibi modlar bir de filtreler var. Kamera hızlı odaklanıyor, kararının da arkasında duruyor, seri seri de fotoğraf çekebildim. 13MP’e yakışır net fotoğraflar alıyorsunuz, renk dengeleri sorunsuz, ışık dengesi bazen karanlığa kaçabiliyor, elle ayarlamak mümkün gerçi. Dinamik aralığı iyi, karanlıktaki detaylar yutulmuyor, karanlıkla mücadelede de öyle, en azından noise’a çok meraklı değil.

Profesyonel modda vakit harcayarak otomatik moddan çok daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz, güzel ama yine tam anlamıyla profesyonel değil, yaptığınız ISO ve enstantane ayarlarının sonucunu fotoğraf çekildikten sonra görebiliyorsunuz.

Bokeh efekti kenar belirlemede evet, pek başarılı diyemem, güncellemelerle toparlanabilir belki ama sosyal medyada paylaşmalık bir şeyler çıkabiliyor bazen, bulanıklık seviyesini de belirleyebiliyorsunuz, diğer telefonlarda da olduğu gibi işlenmesi için biraz beklemeniz gerek. Video tarafında hissedilir bir keskinleştirme var, genel çözünürlük pek hoş değil, ışık, renk dengesinde, kaydettiği seste bir sorun yok, dinamik aralık yeterli.



Stüdyo ışığı altında özçekim kamerası iyi iş çıkardı, paylaşması keyifli şeyler çıktı ortaya. Işık dengesi kaçıyor genelde, dinamik aralığı aslında hiç fena değil ama arada bir alnınızın çatı parlıyor böyle, elle ayarlamak gerekebiliyor ışığı. Geniş açı modu var, balık gözü efekti oluşuyor, ben seviyorum bu efekti, bu sayede grup çekimlerinde kareye girmek içi ter dökmüyorsunuz.

Bokeh efektinde yüzümü hedef alıyor almasına ama saçlarım, kolum üvey evlat muamelesi gördü çoğu zaman, böyle güzel belirlediği de oluyor ama en nihayetinde nazlı bir kamera. Videosunda yine hissedilir keskinleştirme var, depolamalık değil ama sosyal medyada paylaşmalık sonuç alabiliyorsunuz ışığa göre.



Android 7.0 üzerine kurulu, Casper’dan alışılageldik uygulama menüsüz, renkli simgeli birbirleri arasında geçiş yapılabilen klasörlü, üst kısmın bildirimlere, alt kısmın kısayollara ayrıldığı bir arayüz, uzun ekran görüntüsü ve ekran kaydedici işe yarar eklentiler gerçekten. Ayarlar menüsü derli toplu, ekstra şeyler için ayrı sekme ve bölümler var. Akıllı hareketler, büyük ekranda kullanımı kolaylaştıran akıllı buton gibi eklentiler var ama kullanana. Maxxaudio’yu basları ve tizleri ön plana çıkaran bir ekolayzır eklentisi olarak düşünebiliriz, kapatınca bas, tiz tüm tonlar geri plana düşüyor. ViLTE, yani Wi-Fi üzerinden görüntülü görüşme ve VoLTE, LTE üzerinden HD kalitede telefon görüşmesi ki ben Turkcell kullanıcısı olarak kullanıyorum, ses kalitesini çok fark ettiriyor, kullananlar bilir, bunun gibi eklentiler sunulmuş.

Batarya 4000mAh olunca powerbank görevi görüp diğer cihazları şarj edebilecek duruma gelmiş, mesela yanınızdaki arkadaşınızın şarjı biterken, sık değil ama işiniz düşünce güzel bir çözüm aslında. Son olarak, güncelleme tarafında pek umutlu olmamak gerek, Casper güncelleme tarafında genelde pasif.



Mono hoparlör deyince beklentiler düşüyor hepama beklentiyi düşürmeyin bence, maksimum sesi yüksek, detay ayrımı gayet başarılı, tok seslere iyi değiniyor, o tınıları elde hissettiriyor, açıkçası şaşırdım, 4-5 bin liralık telefonlarda, stereo kurulumlar hariç böyle ses deneyimi yok.

Kulaklık çıkışının dinamik aralığı iyi, sağladığı güç için de iyi diyebilirim, orta-üst seviye kulakiçi ve kulaküstü kulaklıklarınızdan keyif alırsınız diye düşünüyorum.

8.2mm kalınlığındaki gövdede 4000mAh batarya. Fiyat segmenti veya değil, rakiplerinin ortalamasını aldığımda, Samsung Note 8, Huawei Mate 10 Pro, Sony XA1 Ultra, Lenovo P2 gibi gibi, ortada iyi diyebileceğim bir oran var. Günün büyük çoğunluğunda hücresel veri kullanmak üzere, otomatik ekran ışığıyla internette sörf, sosyal medya, bol bol Whatsapp, 2 saat civarı Spotify, yarım saat telefon görüşmesi, 50 civarı fotoğraf ve 7 dakika kadar video kaydıyla 5-5.30 saat ekran süresi alabiliyorsunuz, günü rahatlıkla çıkarıyor.



802.11n standardındaki Wi-Fi modülüyle, ki AC standardı olmalıydı, 2.4GHz bandındaki yayınlarda menzilde sorun yok ama bağlantı bazen kopuyor, bazen yavaşlıyor sürekli olan bir şey değil ama güncellemeye ihtiyacı var gibi. Bluetooth 4.2 ile geldiğini ve GPS bağlantısının da sorunsuz olduğunu ekleyeyim.



Casper VIA F2. Kullandığı yonga CPU ve GPU anlamında fiyat segmentinde özellikle geçmiş nesil amiral gemileriyle kafaya kafaya geliyor ve aralarında zayıf kalıyor, paralel ithalat garantili telefonları garanti hizmeti tarafında yaşadığım olumsuzluklardan dolayı bir kenara bırakıyorum, VIA F2 bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 2.299 lira fiyat etiketiyle Snapdragon 835’li Nokia 8, Galaxy S7, LG G6, LG V20, Huawei Mate 9 gibi telefonlardan arayüz ve günlük deneyimde değil ama ham CPU-GPU performansı olarak geride.

Ekranının çözünürlüğü düşük kalmış, tepki süresi yüksek, fiyatı çerçevesinde tekrar vurguluyorum hepten rahatsız edici değil ama daha iyi olmalıydı. VIA F2’de neler var peki, tasarımı, malzemesi, diri hissiyatı başarılı, rakiplerinden geri kalmıyor, parmak izi okuyucusu hayli seri, hoparlörü bir mono hoparlör için gerçekten iyi, segmentinde mono hoparlör olarak rakip tanımaz, batarya tarafında nispeten tasarruflu donanımlarla eli güçlü ve fiyat segmentinde her cihaz 64GB dahili depolamalı değil, uygulamaların hepsi hafıza kartına yüklenemiyor sonuçta, dahili depolama ciddi öneme sahip.



Finale geldik, VIA F2’nin odağı dört kameradan oluşan kamera paketi ve bokeh efekti dostlar. Arka kamerası değil ama ön kamerası segmentinde iyi bir yerde ve fiyat segmentinde, çift kamerayla bokeh efektli başka bir telefon yok. Özçekim kamerası sizin için büyük bir öncelikse, tutuşu hoş, görünümü şık olsun, altın rengini severim, hoparlörü iyi olsun, batartayası tutsun derseniz o vakit Casper VIA F2’ye de göz gezdirilebilirsiniz.