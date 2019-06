Casper VIA G1 Plus incelemesi "Uçtan uca ekran, başarılı kamera paketi"

Bu videoda Casper'ın uçtan uca ekran trendini benimseyen telefonu VIA G1 Plus'ın tasarımına göz atıyor, bileşenlerinin detaylarına iniyor ve günlük kullanım senaryolarıyla sınıyoruz.



Casper’dan alışılageldik kutulamanın içerisinde telefonun kendisi, 5V 1.55A şarj adaptörü ve 1 metrelik düz bir Micro USB kablosu, kulakiçi kulaklıklar ve tipleri ardından kullanılası bir şeffaf kılıf ve jelatin gibi ekstralar çıkıyor.



Kulaklığın kablosu hafif silikonlu, cepte birbirine dolanmayan düz bir kablo. Maksimum sesi, iyi, dinamik aralığı zayıf, tizler cılız, baslar da tizleri perdeliyor, mesela Rock değil de Trap parçalarda normal bir kullanıcının işini görebilir ama genel olarak kutudan çıkan bir kulaklık profili çiziyor, üzerindeki mikrofonla görüşmeler için kullanılabilir.



VIA G1 Plus’ın iki renk seçeneği var, altın ve siyah. 15.8CM boyunda, 7.6CM eninde ve 8.2mm kalınlığındaki telefon 182 gram ağırlığında.

Yekpare alüminyum kasalı bir telefondan bahsediyoruz ama o metal hissi pek güçlü değil, daha tutucu bir arka yüzey için fedakarlık yapılmış o hissiyattan, lakin kasasına oranı %78 civarı 5.99 inç ekranı taşıyan gövdeyi parmaklarla taşıyınca tek elle hakim olması pek de zor değil, ağırlık geniş bir alana yayıldığı için normal bir telefon ağırlığında gibi hissediyorsunuz.



Üst barda özçekim kamerası, ahize, beyaz LED flaş ve çok renkli bildirim LED’i, aşağıda ise herhangi bir detay yok, butonlar sanal butonlar.



2.5D, çok hafif kavisli cam dışarıya çıkıntı yapan, ki darbelere daha dayanıklı bir yapı bu, çerçevelere uzanıyor.



Sağında dokulu güç butonu ve ses ayarı butonları var, telefonu yanlarından tutabildiğiniz için erişmeleri zor değil ama biraz yumuşaklar ve dönütleri güçlü değil. Solunda SIM kart ve Micro SD kart, üstünde de 3.5mm jack girişi var. Altta sağdan sola mono hoparlör, USB 2.0 standardında Micro USB ki Tip C görmek isterdim ve mikrofonu görüyoruz.



Arkada hafif çıkıntılı kamera, beyaz LED flaş ve işaret parmağına gayet iyi denk gelen bir parmak izi okuyucu var, ortalama bir hızı var ve zaman zaman parmağınızı birkaç defa okutturmanız gerekebiliyor.



Plastik anten çizgilerin etrafına bakınca pek de yekpare bir metal görünümü yok çizgileri kaslı tasarıma yaramış bence, siyah renginde iyi gitmiş. Lakin kir ve parmak izi mıknatısı bu yüzey, ne kadar titiz davranırsanız davranın, sonuçta telefonu elinize alıyorsunuz.



Casper’ın Extreme Vision dediği, bizim uçtan uca diyebileceğiniz 5.99 inç boyutunda, 1440x720 yine Casper’ın HD+ dediği çözünürlükte IPS LCD bir ekran var karşımızda, piksel yoğunluğu 268PPI civarında, 6 inç bir ekran için düşük kalmış, ilk etapta metinler yeterince net olduğu için çözünürlüğün düşük olduğu aklıma gelmedi ama kullandığım duvar kağıdı ne kadar yüksek çözünürlüklü olursa olsun istediğim kadar net olmayınca kağıtüstündeki verilere baktım.



Maksimum ışığı ortalama bir yerlerde, kapalı alanlarda video izlerken bir tık daha yükseltebilmek istediğim oldu açıkçası, güneş altında yansımaya gayet dirençli, maksimuma almadan bile ekranı rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Bakış açıları benim günlük kullanımımı sekteye uğramadı ama bazı açılardan siyahların saptığını görebiliyorsunuz, daha iyi olmalıydı.



Ekrana Qualcomm’un Snapdragon 425 yongaseti güç veriyor, 28nm mimarili 64-bit yongada tasarruf odaklı 4 Cortex-A53 çekirdeği 1.4GHz’e kadar çıkabiliyor, yük altında 4 çekirdeğin 4’ü de 1.4GHz hızında çalışmaya devam edebiliyor.

Grafik birimi Adreno 308. 4.5G’nin tam potansiyelinden faydalanamasa da CAT 4 modemiyle 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı destekli, ki bunlar gayet makul hızlar.



CPU ve GPU ikilisi Real Racing 3’te ekran 720P’nin biraz üzerinde bir çözünürlükte olunca oynanabilirliğin üzerinde bir kare/saniye oranı elde edebiliyor, takılma veya durma yok oyun detay kalitesini, kenar yumuşatmasını iyice kısarak bu performansı yakalayabiliyor, hız olarak keyifli ama görsel anlamda değil.

Hill Climb Racing gibi eğlence odaklı oyunlarda bir sorun yok, hızlılar ve görselleri iyi. Telefon tam yük altında ısınmıyor bile, haliyle ısıya bağlı hız da düşmüyor. Kamera etrafı hafiften ılıdı, yonga mütevazı bir yonga, kasanın termal bütçesi hayli geniş, beklediğim bir şeydi.



3GB RAM ve 32GB dahili depolamayla gelen telefona 128GB’a kadar Micro SD hafıza kartı takabiliyorsunuz. Dahili depolamanın okuma ve yazma başarımı olması gerektiği düzeyde.



Arkada 13MP çözünürlüğünde, önde 16MP çözünürlüğünde kameralar var, ikisi de F2.0 diyafram açıklığına sahip ve 1080P 30 kare/saniye videolar çekebiliyorlar.



Kamera arayüzünü güç butonuna çift basarak da açabiliyorsunuz, hızlı değil belki ama pratik. Gece çekimi, profesyonel, süper piksel ve porte gibi bazı modlar ve filtreler var. Bayağı hızlı odaklanıyor, neredeyse Dual Pixel otofokuslu kameralar kadar hızlı, görmeyi beklediğim bir şey değildi açıkçası, ışık azalınca da istikrarlı, çok seri değil ama yeterince hızlı çekim yapabiliyor.

Bol ışıkla 13MP’e göre yeterli netlikte fotoğraflar çekebiliyor, ışık iyiyken biraz daha keskin fotoğraflar beklerdim. Renk dengesi iyi, dinamik aralığı yeterli, noise’a meyilli biraz, ışık biraz azaldığında bile hissedilir noise oluşuyor. Profesyonel modu tam profesyonel sayılmaz, yaptığınız ISO ve enstantane ayarının sonucunu fotoğraf çekildikten sonra görebiliyorsunuz amma velakin zaman ayırırsanız otomatik moddan iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Video başarımı fotoğraf başarımından iyi, Full HD için güzel bir netlikte, dinamik aralık yeterli, renk dengesi başarılı, oto fokus çok iyi çalışıyor, bu otofokus bu segmentin otofokusu değil diyebileceğim kadar iyi.



Ön kamera 16MP çözünürlüğünde ama kağıt üstündeki verilerin oluşturduğu o beklentiye girmemek lazım, çektiği fotoğraflar, en iyi senaryoda, stüdyo ışığı altında 8MP bir kameraya yakın sonuçlar veriyor, fotoğraf çekildikten sonra arka planda keskinleştirme uygulandığını detaylara girince görebiliyorsunuz.

Işık azalınca karanlığa boyun eğmiyor diyebilirim, doğal olarak keskinlik düşüyor. Dinamik aralığı pek iyi olmasa da renk dengesini çoğunlukla tutturuyor. Videoda yeterli düzeyinde çözünürlük, dinamik aralık renk dengesiyle segmenti ölçüsünde başarılı.



Android 7.1.2 üzerine kurulu yeni bir arayüz var ve iyisiyle kötüsüyle IOS’tan izler taşıyor. Öncelikle Snapdragon 425 itibarıyla arayüz durup kalmıyor, takılmıyor belki ama pek seri değil, özellikle de uygulama açılışlarında, ortalama bir deneyim var diyebilirim.

Ses ayarında Android teker teker medya, telefon, bildirim için ses ayarı sunar, Casper burada iOS’un kötü yanlarından birini almış mesela. Bazı uygulamaların ayarlarının Android’de olması gerekiği gibi uygulamanın içinde değil de ayarlara taşınmış olması da iOS’tan aldığı kötü özelliklerden biri.

Güzel ne var mesela, zor değil demiştik ama telefona hakim olamıyorsunuz diyelim, tek hamleyle tek elle kullanım moduna geçebiliyorsunuz. Üç parmağınızı kullanarak ekran görüntüsü alabiliyorsunuz, gerçi düzenleyicisinde sadece parmakla kırpma var ve ben açıkçası düz kesim yapmak istiyorum, buraya güncelleme gerek. Güncelleme konusunda Casper pasif kalıyor, önceki deneyimlerime dayanarak söylüyorum, telefon Android 7.1.2 ile kalabilir.



Altta mono bir hoparlör var, maksimum sesi az açıkçası, distorsiyon yok, detay kalitesi ve ses ayrımı için olumlu olumsuz söyleyebilecek bir şey yok, ortada diyebilirim. 3.5mm jack giriş orta seviye kulaklıkları orta-iyi arası ses yüksekliği ve dinamik aralıkla doyurabiliyor, daha üstü kulaklıklar için yeterli değil.



8.2mm’de 3000mAh batarya. 6 inçlik bir telefon için az görünebilir, evet bence boyutu ve kalınlığı düşünüldüğünde daha fazlası sığdırılabilirdi. 5.5 inç ekranlı, daha küçük gövdeli, hemen hemen aynı kalınlıktaki LG Q6’da da 3000mAh batarya var zira. Moral bozmaya gerek var mı, bence hiç yok zira günün büyük çoğunluğunda hücresel veri kullanmak üzere sosyal medya ve mail takibi, bol bol Whatsapp ve internette sörf, yarım saat telefon görüşmesi, 40-50 fotoğraf ve 5 dakika civarı video kaydıyla beraber 6 saat civarı ekran süresi elde ettim, bu da kullanıma göre ikinci günü de tamamlar demek oluyor, ekran çok parlak değil, Snapdragon 425 tutumlu bir yonga, çok şaşırmadım ama en nihayetinde bataryadan yana aklınız kalmıyor, tam şarjı ise 2.5 saat civarı.



802.11n standardındaki Wi-Fi modülüyle 2.4GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyorsunuz, olumlu olumsuz öne çıktığı bir durum yok açıkası, bağlantı stabil, kopma yok. Bluetooth 4.2 gelen telefonun GPS başarımı da normal, 6-7 bulabileceği tüm uyduları bulmuş oluyor.

Casper VIA G1 Plus. Uçtan uca ekran trendinin Casper’daki yansıması görünüm ve eldeki hissiyatı anlamında trendi yaşamak isteyenler için yeterli gelecektir. Görünüm anlamında pahalı amiral gemilerini andırsa da Snapdragon 425 ve 720P’nin biraz üstündeki ekrandan amiral gemisi sınıfı beklentilere girmemek gerek ama bataryadan yana beklediğinizden fazlasını bulursunuz. G1 Plus’ın fiyatı bu videonun çekildiği tarih itibarıyla Casper’ın kendi mağazasında 1499, piyasada da 1400-1500 lira kadar. Paralel ithalat garantili F/P telefonları var, evet ama ben arıza durumunda muhattap bulamadığım için o telefonlardan soğudum açıkçası, garanti benim için önemli, tercih meselesi. Türkiye garantili rakiplerine baktığımızda, yine 18:9 ekranıyla en belirgin rakibi LG Q6. 5.5 inç ekranlı ki 2160x1080 çözünürlüğünde, 8 çekirdekli, RAM, depolama ve batarya kapasitesi olarak aynı ve 1200-1300TL civarında, plastik arka kapağının çok kolay çizilmesi ve kronik arızalarla ki henüz Q6 için gözlemlemedim ama LG’nin adının biraz çıkmış olmasından dolayı güvenemeyebilirsiniz, hak veririm.

Casper VIA G1 Plus, hissiyatı çok güçlü olmasa da metal gövdesi, segmentinin ötesinde özçekim kamerası ki arka kamerasıyla da sosyal medyada paylaşılası şeyler çıkaran bir paket bu, tercih sebeplerinden biri de kamera paketi olabilir, LG Q6’nın aksine parmak izi okuyucuya sahip oluşu ve 2 günü görebilen bataryasıyla rekabette sıyrılıyor. Casper’ın telefon gamındaki bence en şık ve ekran-kasa oranı yüksek telefonu, kendi içerisinde keyifli bir telefon, ben kullanırken keyif aldım, özellikle de büyük ekranından keyif aldım, cihazın tek eksisi ekran çözünürlüğü, bu da tercihinizi şekillendirebilecek önemli bir faktör. Fiyat segmentinde pek rakibi yok ama günden güne benzer fiyat segmentinde 18:9 uçtan uca ekranlı rakiplerini görüyor olacağız, VIA G1 Plus’ın sahneye erken çıkışı ileride fiyatının biraz çekilmesiyle fiyat avantajı sağlanmasına vesile olabilir.