2025'in ilk yarısında en çok satan SUV ve elektrikli modeller - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde 2025'in ilk yarısında en çok satan SUV ve elektrikli modeller, ÖTV artış beklentisi nedeniyle artan pickup satışları ve yeni Mitsubishi Grandis gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:29 - En çok satan SUV modeller
15:24 - En çok satan elektrikli modeller
28:28 - ÖTV artış beklentisi 4x4 pickup satışlarını patlattı
42:45 - Mitsubishi Grandis
49:19 - Kapanış