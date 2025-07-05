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    2025'in ilk yarısında en çok satan SUV ve elektrikli modeller - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde 2025'in ilk yarısında en çok satan SUV ve elektrikli modeller, ÖTV artış beklentisi nedeniyle artan pickup satışları ve Mitsubishi Grandis gibi konuları konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde 2025'in ilk yarısında en çok satan SUV ve elektrikli modeller, ÖTV artış beklentisi nedeniyle artan pickup satışları ve yeni Mitsubishi Grandis gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:29 - En çok satan SUV modeller

    15:24 - En çok satan elektrikli modeller

    28:28 - ÖTV artış beklentisi 4x4 pickup satışlarını patlattı

    42:45 - Mitsubishi Grandis

    49:19 - Kapanış

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