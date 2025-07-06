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    Yerli savunma projesi STRIKE, NATO’dan ödül aldı

    ODTÜ Teknokent bünyesinde geliştirilen STRIKE adlı Drone modül projesi NATO tarafından ödüle layık görüldü. Proje kısa sürede üretim aşamasına geçmeyi hedefliyor. 

    STRIKE Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde insansız havacılık teknolojilerine olan yatırımlar giderek artarken bireysel olarak da insanımız örnek projeler geliştirmeye devam ediyor. İki akademisyenimizin projesi Drone teknolojilerinde çığır açabilir. 

    STRIKE projesi nedir?

    ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden Doç. Dr. Erol Şahin ve Aksaray Üniversitesi’nden Dr. Veli Bakırcıoğlu tarafından ODTÜ Teknokent’te kurulan Skytech Robotik Teknolojileri firması bünyesinde geliştirilen STRIKE projesi NATO’dan ödül aldı. 

    Akademisyenlerin STRIKE projesi, arıların soktuğu yere iğnesini bırakıp alarm feromonları salgıladığı savunma taktiğini temel alıyor. Modülün üzerine entegre edildiği Drone, yerden bir saldırı alırsa bu saldırının konumunu analiz ediyor. Modül bağımsız olarak çalıştığı için yere düşse bile analize devam ediyor. Yapay zekâ algoritması yüksek hassasiyetle saldırı noktasını belirledikten sonra bağlantılı olduğu diğer Drone sürülerine konumu bildiriyor.

    Aynı zamanda ODTÜ Romer (Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma Merkezi) müdürü de olan Erol Şahin, bu teknoloji sayesinde düşmanların ya kameradan tespit edileceklerini ya da saldırmak istediklerinde yerlerini belli edeceklerini, böylece Drone teknolojisinin en zayıf yanı olan yerden saldırıya karşı avantaj kazanacağını, bunun da Drone kullanım alanlarını arttıracağını belirtiyor. 

    NATO ödüle layık gördü

    NATO'nun, savunmaya yönelik teknolojilerdeki inovasyonu artırmak amacıyla düzenlediği 'Innovation Hackathon' yarışmasında ilk ona girerek ödül kazanan STRIKE projesi ayrıca NATO’nun müttefik ülkelerde sivil ve askeri amaçlı çift kullanımlı teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen DIANA programına başvurmaya teşvik edildi. 

    Yine NATO Science and Technology Organization (STO) Information Systems Technology (IST) paneline davet edildi. Türkiye’de ise projenin patent başvurusu yapıldı ve önümüzdeki dönemde hazırlık seviyesi yükseltilerek üretime hazır hale getirilecek. Ekip şu anda yatırım aradıklarını dile getiriyor. 
     

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