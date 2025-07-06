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    Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı gözlüğünü piyasaya sürdü

    Xiaomi, daha pahalı akıllı gözlüklere uygun fiyatlı bir alternatif sunan Smart Audio Glasses'ı küresel olarak satışa sundu. Akıllı gözlük, 11 güne kadar pil ömrü sunuyor.

    Xiaomi Smart Audio Glasses uygun fiyatlı akıllı gözlük Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı gözlüğünü piyasaya sürdü. Xiaomi Smart Audio Glasses, diğer bazı akıllı gözlükler kadar kapsamlı olmasa da 11 güne kadar pil ömrü sunuyor ve hafif bir tasarıma sahip. Fiyatı da uygun aralıkta.

    Xiaomi Smart Audio Glasses özellikleri

    Xiaomi akıllı gözlük özellikleri Audio Glasses Tam Boyutta Gör
    Smart Audio Glasses, temelde Bluetooth kulaklıkların işlevlerine sahip bir akıllı gözlük. Kulak içi uçlar yerine, net tiz ve iyi bas ile açık kulak sesi sunmak için SLS0820 ultrasonik hoparlörler ve özel olarak tasarlanmış ses alanı kullanıyor. Çift ses sızıntı koruması ve yankı önleme algoritması, daha gürültülü ortamlarda bile aramaları gizli, sesleri net tutmaya yardımcı oluyor.

    Sadece 40 gram ağırlığındaki gözlük, esnek burun pedlerine sahip ve şakağa denk gelen bölüm kavisli yapıda. Çıkarılabilir menteşe sistemi kullanıcının çerçeveleri değiştirmesine olanak tanıyor. IP54 sertifikalı olmasıyla su sıçramasına dayanıklı, tozdan da fazla etkilenmiyor. Öne çıkan özelliklerden biri pil ömrü; 11 güne kadar bekleme, 10 saat oynama süresi veriyor. Akıllı gözlük, USB-C kablo yerine manyetik pimlere tutunan özel bir kabloyla şarj ediliyor.

    Dokunmatik kontroller müziği çalmayı veya duraklatmayı, aramaları yanıtlamayı kolaylaştırıyor. Gözlük, dahili sensörler sayesinde çıkarıldığında oynatmayı otomatik olarak durduruyor.

    Xiaomi Smart Audio Glass, yaklaşık 90 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    Kaynakça https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-audio-glasses/ https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-intros-new-affordable-smart-glasses-with-up-to-11-days-of-battery-life.1051409.0.html
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