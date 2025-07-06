Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı gözlüğünü piyasaya sürdü

Xiaomi Smart Audio Glasses özellikleri
Sadece 40 gram ağırlığındaki gözlük, esnek burun pedlerine sahip ve şakağa denk gelen bölüm kavisli yapıda. Çıkarılabilir menteşe sistemi kullanıcının çerçeveleri değiştirmesine olanak tanıyor. IP54 sertifikalı olmasıyla su sıçramasına dayanıklı, tozdan da fazla etkilenmiyor. Öne çıkan özelliklerden biri pil ömrü; 11 güne kadar bekleme, 10 saat oynama süresi veriyor. Akıllı gözlük, USB-C kablo yerine manyetik pimlere tutunan özel bir kabloyla şarj ediliyor.
Dokunmatik kontroller müziği çalmayı veya duraklatmayı, aramaları yanıtlamayı kolaylaştırıyor. Gözlük, dahili sensörler sayesinde çıkarıldığında oynatmayı otomatik olarak durduruyor.
Xiaomi Smart Audio Glass, yaklaşık 90 dolar fiyat etiketiyle satışta.Kaynakça https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-audio-glasses/ https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-intros-new-affordable-smart-glasses-with-up-to-11-days-of-battery-life.1051409.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: