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Casper VIA P2'nin kutusunu açtık "20MP özçekim kamerası mı?"

2 yıl
3,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Casper'ın özçekim odaklı, 20MP özçekim kameralı telefonu VIA P2'yi kutusundan çıkarıyoruz, ilk deneyimlerimizi ve genel detaylarını paylaşıyoruz.

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shockwave error 2 yıl en beğenilen
9 yillik üyeyim ilk defa böyle bir yorum yazıyorum. DH de bu kadar bariz belli edilen reklam içerikli kutu açma (yari inceleme tadinda) hiç görmedim. Evet bunu yapabilirsiniz, belli firmalar ile aranızı iyi tutmakta isteyebilirsiniz sonuçta ticari bir işletme ama bunu belli etmeden yapmak işin sanat kısmıdır. Ya Burak SOLT arkadaşımızın tecrube eksikliğinden kaynaklandi ya da DH artık gizlemeden yapalim bu işi kararı aldı.
Sürekli bir "segmentine kıyasla" ibaresi ile her eksiklik örtülerek normal gibi gösterilmeye çalışması çok göze batıyor.
İşlemcisi, ekran kasa oranı, android sürümü, 20 megapixel muhabbetini tüm bu eksi yönleri bir kenara koyun.. O arkada bulunan telefonda iğrenç bir iz bırakan stickeri gülerek "çıkmıyor" deyip gecmek.. 1300tl segmentinde normal diyecek diye korktum.
9 yillik üyeyim ilk defa böyle bir yorum yazıyorum. DH de bu kadar bariz belli edilen reklam içerikli kutu açma (yari inceleme tadinda) hiç görmedim. Evet bunu...
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burakesan 2 yıl shockwave error
Merhabalar,



VIA P1'den bu yana ekstra TRT vergisi ve en üzücüsü de doların ciddi artışından bi' habersiniz sanırım; bu fiyatlar maalesef ama maalesef gönlümüz bundan daha birkaç sene öncesini düşününce "olmaz öyle şey" dese de "segmenti için normal" haline geliyor, her geçen gün alım gücümüz azalıyor, paramızın elde ettiği şeylerin ya niteliği azalıyor ya da doğal olarak fiyatı artıyor.



Bizi artık 'maddi kaygıların yönlendirdiği' bir yayın olarak damgalamaktan vazgeçin derim, küçük bir yayın değiliz, Türkiye'deki konumumuz belli.



İki telefonun donanımlarını yan yana koyup mesela MT6753 ile Snapdragon 430 kıyaslaması yaparken biri birinden birkaç tık daha zayıf demek ne zaman reklam içeriği oldu? Veyahut Qualcomm Quick Charge ve normal hızlı şarjdan bahsetmenin neresi reklamcılık? İki cihazın nitelikleri neyse söyledim, derin detayları, değerlendirmesi incelemeye kalsın; sadece kutusunu açtım, başka niyet aramanın lüzumu yok.



Dediğiniz gibi reklamcılık olsaydı ön kamerayı açar açmaz "ooo süper net, harika, 20MP bir harika" vari bir yorum yapıp geçerdim; kamera yoğun ışığa maruz kaldığı, dengeli bir çekim ortamı olmadığı için olumlu ya da olumsuz yorum yapmaktan kaçındım aksine.



Telefonun arkasındaki yapışkana "çıkmıyor" bile demeyip üzerinden geçebilirdim ama özellikle "çıkmıyor, hatta iz bırakıyor güzel çıkarmayınca" diye ekledim; arkadaşlar ağzımda istendiği zaman kapatılıp açılabilen bir fermuar yok, ne görüyorsam söylüyorum.



Argümanınızın arkasını doldurmak istiyorsanız bana söylemediğimi düşündüğünüz şeyleri söyleyin, işte o zaman yorumunuz görüş alışverişine değer bir hal alır; özetle ben sevdiğim işimi izleyicilerimize, takipçilerimize saygım ve sevgimden dolayı titiz ve incelikle yaparken yaptığınız 'inceliksiz' yorumu dikkate almakta zorlanıyorum.



Merhabalar,VIA P1'den bu yana ekstra TRT vergisi ve en üzücüsü de doların ciddi artışından bi' habersiniz sanırım; bu fiyatlar maalesef ama...
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DH Misafiri 10 ay
arkadaslar bu telefon sizce güzelmi ben aldım herkes kötü diyo moralim bozuldu
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Hyperious 1 yıl
Bu kadar eleştiriye katılmıyorum. Segmentinde iddialı bir cihaz bence, en azından farklı iş yapmışlar piyasaya göre
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astegon 1 yıl
Casper'ı seviyorum. Aslında giriş ve orta segmentte Samsung hegmonyasını kırmaya çalışıyor. Saygı duymamız gerekir bence.
Bu cihaz da
Gionee X1s'den devşirme; gsmarena.com/...
Ne olursa olsun ben de @nightsoldier arkadaşıma katılıyorum. Ancak vestel için aynı düşüncede değilim sadece.
Casper en azından sesini çıkarmadan kendi yağında kavrularak, ama imitasyon, ama adaptasyon cihazları tüketicilerin beğenisine sunuyor.
Alternatif olması iyidir...
Bugünlerde Huawei Mate 10 Pro gibi bir cihaz 4400 ile girdi piyasaya. Şaka değil gerçek.
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mrdark 1 yıl
20MP nedir abi göz damarlarımız gözükecek neredeyse :)
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ahmettemha_19 2 yıl
ram 4 gb olabilirdi ama 20mp ön kamerası çok başarılı bence türk markası güzel iş yapmış.
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nightsoldier 2 yıl
Forumdaki casper düşmanlığını da anlamakta zorlanıyorum. Keza vestel için de benzer şeyler söyleniyor. Bundan 3 sene evvel bütçemin alabildiği en iyi donanıma sahip laptopu casper sunuyordu, ben de nasıl olsa Tr garantili diye tercih ettim.
3 yıldır tık demeden çalışıyor. Aynı tarihlerde Asus da almıştım pedere, o 2 kez servise gitti, lenovo 100s ise daha windwosu kurmadan anakart arızası nedeniyle servise gitti, geldi pili %80den yukarı şarj olmamaya başladı yeniden gitti, yapıldı dendi geldi bir müddet adam gibi çalıştıktan sonra yine %80den fazla şarj olmamaya başladı.
Şu anda kullandığım telefonumu servise vereceğim ve ucuz yollu bir modele ihtiyacım var. Güncelleme falan önemli değil , ucuz olsun yeter. O yüzden casper tercih etmeyi ciddi ciddi dşünüyorum
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okty_bcer 2 yıl
20MP ön kameralı bir telefon için çok iddialı bir fiyat. İncelemeyi merakla bekliyoruz.
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limoncu7 2 yıl
Bu adam ne söylese farklı yerlere çekiliyor. Artık ne alıp veremediğiniz varsa eğer bu reklam olsaydı editör çok daha farklı söylemler içinde olabilirdi.
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hknisl 2 yıl
Reklam yaftalaması yapanları anlayamıyorum. Burak ŞOLT ayrıntılara hassasiyeti ve beyefendiliğiyle beğendiğim bir içerik geliştirici. P2'nin selefine göre zayıf yönlerinin açıklayıp yakında gelecek incelemeye atıfta bulunarak kesin bir söylemde bulunmamış olması bile tarafgirlik yapmadığının kanıtıdır. Her zaman olduğu gibi meyve veren ağaç taşlanır diyelim.
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olağan_şüpheli 2 yıl
mobil internet ile pc den giriyorum video neden otomatik başlıyor
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