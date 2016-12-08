Casper’dan Türkiye’ye özel "Nirvana F serisi 2017 Edition"

Yüzde 15 oranında daha ince ve hafif şekilde karşımıza çıkan Nirvana F serisi 2017 Edition’ın tasarımı, gerçekleştirilen analiz ve araştırmaların yanı sıra gelen kullanıcı yorumları çerçevesinde yeniden şekillendi. Diğer taraftan ülkemiz kullanıcılarının istekleri doğrultusunda üstün performans vadeden bilgisayarlar bunu sağlayacak donanım ögeleriyle üretildi.

Intel’in 7. nesil işlemcisine sahip bilgisayar modelleri yekpare gövde, DDR4 RAM, NVIDIA GeForce 940MX ekran kartı, Dolby ses kalitesi, kablosuz 802.11 ac teknolojisi desteği ve bütünleşik 4090 mAh uzun ömürlü prizmatik entegre batarya gibi özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Yeni modeller hakkında konuşan Casper Pazarlama Direktörü Feray Karaman, ürünlerin tüketici beklentilerine göre tasarlanarak üretildiğini, bilgisayar ve akıllı telefon kategorisinde ürünleri olup da tasarımlarını kendisi yapan ve Türkiye'de bu şekilde çalışan başka bir firmanın yer almadığını belirtti. Ülkemizdeki tüketicileri dünyadan ayıran en önemli farkın tasarım ve performans dengesindeki yüksek beklenti olduğunu dile getiren Karaman, bu yüzden Türk kullanıcılar için ciddi bir emek harcadıklarını sözlerine ekledi.

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