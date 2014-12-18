Çikolata ile Baskı Yapan 3D Yazıcı Türkiye’de!

Türkiye’nin ilk ve tek konsept 3D yazıcı mağazası 3Dörtgen, kendi 3D tasarımlarınızı çikolatanızı çikolata ile üretebileceğiniz Choc Creator V2’yi Türkiye’ye getirdi. Yılbaşı gecesinin eğlencesini kendi ürettiği 3D çikolatalarla taçlandırmak isteyenler için bu özel yazıcı 3dortgen.com’da satışa sunuldu.

Yılbaşı coşkusunu ve mutluluğunu üçe katlayacak olan Choc Creator V2 hakkında daha fazla bilgi almak için Türkiye’nin ilk ve tek konsept 3D yazıcı mağazası 3Dörtgen’in İnternet adresi 3dortgen.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.

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3D yazıcı sektörünün ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden 3Dörtgen, kendi 3D tasarımlarını çikolata ile üretmek isteyenler için geliştirilen Choc Creator V2’yi Türkiye piyasasına sundu. Yılbaşı gecesini birbirinden yaratıcı tasarımlara sahip lezzetli çikolatalarla süslemek isteyenler için raflarda yer bulan bu özel 3D yazıcı ile yapacaklarınız, hayal gücünüz kadar sınırsız.USB ile bilgisayarınıza bağlayabileceğiniz cihazla kurabiyenin, bisküvinin, kekin vb. üzerine çikolatadan desen oluşturabileceğiniz gibi aynı zamanda tümüyle özgün 3D tasarımlar da üretebilirsiniz.